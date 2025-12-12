Кремль отметил желание Турции содействовать урегулированию на Украине

Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Песков: Россия приветствует желание Турции помочь урегулированию на Украине
Россия положительно оценивает намерение Турции выступать посредником в мирных переговорах по украинскому конфликту и поддерживает подобные усилия Анкары, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Анкара выразила готовность продолжить посреднические усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования, что Москва оценивает положительно, передает ТАСС.
Он отметил, что выступая на форуме, турецкий лидер Тайип Эрдоган подтвердил стремление Турции оставить за собой роль посредника и содействовать продвижению мирного процесса вокруг ситуации на Украине. Кремль, по словам пресс-секретаря, считает такое стремление конструктивным.
Кроме того, пресс-секретарь добавил, что лидеры стран Центральной Азии, участвовавшие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, практически не обсуждали украинскую повестку в своих выступлениях.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности поддержать дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине.