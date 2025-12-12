Майданов предложил создать в России аналог комсомола для подростков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инициативу о создании новой молодежной организации для россиян от пятнадцати лет и старше до окончания вуза высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что аналог Комсомола должен поддерживать переходный возраст и помогать в патриотическом воспитании молодежи, напоминая о результатах введения церемоний поднятия флага в российских школах.

Майданов заявил: «Комсомол – это та система, которая существовала для ребят 15+, старшая школа и дальше. Что у нас для нее существует? <…> [Мне] кажется, должна быть создана какая-то государственная организация, которая за этот переход от 15 и до того, как они выйдут из института, эти десять лет, [будет отвечать]. Они крайне важны для государства, и здесь мы должны усилить свою работу».

По его мнению, для младших школьников и подростков до 15 лет необходимы клубы по интересам, подобные советским подростковым секциям, которые занимались всесторонним развитием детей, включая спорт и творчество. Майданов отметил различия в ценностях между поколениями: нынешние молодежные группы от семнадцати до тридцати пяти лет воспитаны под западным влиянием, тогда как дети до семнадцати лет больше ориентируются на государственные ценности, знают историю, героев страны и государственный гимн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, акция ко Дню волонтера собрала более 1,5 млн участников проекта «Движение Первых». Участники «Движения Первых» присоединились к форуму гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.