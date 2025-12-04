Участники «Движения Первых» присоединились к форуму гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

Tекст: Дарья Григоренко

«Движение Первых» в партнерстве с «Добро.рф» в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проводит Детскую программу, нацеленную на развитие детского и молодежного добровольчества. Основные мероприятия проходят с 3 по 5 декабря на площадке Московского авиационного института. В рамках программы подростки и их наставники также посетят Национальный центр «Россия» с экскурсионной программой.

В этом году программа сконцентрирована на развитии детского и молодежного добровольчества: участники детально познакомятся с направлениями, реализуемыми «Движением Первых» и Ассоциацией Добро.рф. Для ребят подготовлены образовательные сессии о проекте «БлагоТвори», просветительском курсе «Обучение служением. Первые», а также об основных добровольческих треках: «Тимуровцы», «Забота о себе», «Забота о природе», «Забота о других».

«Благодаря «Движению Первых» волонтерская активность детей и молодежи по всей России существенно выросла. Наш флагманский проект «БлагоТвори» объединяет сегодня более 1,5 млн волонтеров в школах, учреждениях СПО и вузах. По всей стране осуществляют регулярную деятельность свыше 20,5 тыс. волонтерских отрядов «Движения Первых». Наши первичные, местные и региональные отделения формируют культуру добрых дел системно по таким направлениям как: забота о других, забота о природе, тимуровская деятельность, развитие своих собственных волонтерских компетенций. Положительный опыт регионов позволил дополнительно разработать концепцию, направленную на наставничество и патронаж над детьми военнослужащих, погибших и пострадавших в зоне СВО, на помощь семьям военнослужащих и поддержку ветеранов СВО, Великой Отечественной войны, помощь в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», – отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

3 декабря пройдет хакатон «Обучение служением. Первые», в ходе которого подростки разработают концепции по социально-значимым направлениям: профилактика эмоционального выгорания, экологическое воспитание, цифровая гигиена, снижение интернет-зависимости, борьба с одиночеством пожилых людей и ответственное применение искусственного интеллекта школьниками. Лучшие решения определят 5 декабря, а авторов наградят в офисе платформы Добро.рф.

Кроме того, участников ждут мастер-классы по созданию пледов, паракордовых поводков, рисованию картин для социальных организаций и приютов, а также лекции о благотворительности и добровольчестве от лидеров мнений и представителей общественных движений. Все изделия из мастер-классов будут переданы нуждающимся.