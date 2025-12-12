В Тбилиси объяснили пребывание премьера Грузии на форуме в Ашхабаде с участием Путина

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Уважение к национальным интересам народа Грузии со стороны России подразумевает завершение «оккупации»», – сказал он на пресс-конференции в пятницу.

«Мы говорим со всеми, кто уважает наши национальные интересы, а это объединение Грузии и рост благосостояния ее народа, – сказал председатель парламента. – «Оккупация» Россией наших регионов не завершена, поэтому мы с ней не говорим, не имеем дипломатических отношений».

По словам Шалвы Папуашвили, восстановление двусторонних отношений возможно после «деоккупации».

«Не запланирована встреча президента России и премьер-министра Грузии в Ашхабаде», – подчеркнул он.

Премьер-министр Грузии в своем выступлении в Туркменистане сказал, что «с учетом оккупации двух исторических регионов Грузии мир является не только политическим выбором, но и экзистенциональным приоритетом».

Ранее президент России Владимир Путин назвал Туркменистан заслуженно уважаемым государством в мире и поздравил с Днем нейтралитета на форуме Международного года мира и доверия.