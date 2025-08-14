Песков анонсировал визит Путина в российский регион по пути на Аляску

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что такие дальние поездки на восток глава государства всегда старается совмещать с посещением российских регионов, передает ТАСС.

«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», – сказал представитель Кремля.

Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

Ранее Песков сообщил об отсутствии планов подписания документов после саммита на Аляске. По его словам, президенты России и США по итогам встречи проведут совместную пресс-конференцию.