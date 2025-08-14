Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.4 комментария
Песков анонсировал визит Путина в российский регион по пути на Аляску
Президент России Владимир Путин собирается воспользоваться своим предстоящим полетом на Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы заодно совершить рабочую поездку в один из российских регионов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что такие дальние поездки на восток глава государства всегда старается совмещать с посещением российских регионов, передает ТАСС.
«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», – сказал представитель Кремля.
Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.
Ранее Песков сообщил об отсутствии планов подписания документов после саммита на Аляске. По его словам, президенты России и США по итогам встречи проведут совместную пресс-конференцию.