    Оружие России способно проделать брешь в «Золотом куполе» Америки
    Путин допустил новые договоренности с США после переговоров по Украине
    Варламова заочно осудили в России на восемь лет за фейки о ВС России
    Tefal подала иск к дизайнеру Лебедеву
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 15 домов
    Власти Украины допустили начало боевых действий в Одессе
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    14 августа 2025, 18:04 • Новости дня

    Песков анонсировал визит Путина в российский регион по пути на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин собирается воспользоваться своим предстоящим полетом на Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы заодно совершить рабочую поездку в один из российских регионов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что такие дальние поездки на восток глава государства всегда старается совмещать с посещением российских регионов, передает ТАСС.

    «Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Ранее Песков сообщил об отсутствии планов подписания документов после саммита на Аляске. По его словам, президенты России и США по итогам встречи проведут совместную пресс-конференцию.

    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    13 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую проведение любых операций, которые ранее были запрещены антироссийскими санкциями, для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Исключение будет действовать до 20 августа 2025 года и касается исключительно мероприятий, связанных с организацией или поддержкой встречи между правительствами США и России в штате Аляска, передает РИА «Новости».

    В опубликованной лицензии уточняется, что разрешение распространяется на все операции, «подпадающие под санкции по вредоносной иностранной деятельности», а также ограничения, действующие в отношении России и Украины.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.

    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    14 августа 2025, 14:03 • Новости дня
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске, заявил, что после переговоров по урегулированию на Украине могут быть достигнуты договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ).

    Путин подчеркнул, что такие договоренности по Украине должны обеспечить долгосрочные условия мира как между Россией и США, так и для всей Европы, передает ТАСС. По его словам, только после этого возможно перейти к следующему этапу – переговорам по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.

    «Да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что администрация США приняла достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал невозможностб переговоров по СНВ-4 без доверия к США.

    13 августа 2025, 19:05 • Новости дня
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компании «Волгатранснефть», «Абсолютстрахование», «Кама шиппинг» и «ВСК» по решению суда выплатят более 404 млн рублей за ликвидацию последствий аварии танкеров у Керченского пролива.

    Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам, торгово-чартерному фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также к страховым компаниям, передает ТАСС.

    Согласно решению, с ЗАО «Волгатранснефть» взыскано 1 млн 616 тыс. рублей, с ООО «Абсолютстрахование» – 200 млн 527 тыс. рублей, с ООО «Кама шиппинг» – 2 млн 671 тыс. 500 рублей, с САО «ВСК» – 199 млн 473 тыс. рублей. Общая сумма взыскания составила порядка 404,3 млн рублей.

    Судовладелец «Волгонефти-212», компания «Каматрансойл», в оглашенном решении не упоминается.

    Ранее суд взыскал с владельца «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей. С владельцев «Волгонефти-212» взыскано 49,46 млрд рублей.

    13 августа 2025, 20:42 • Новости дня
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте под руководством командующего флота адмирала Константина Кабанцова.

    Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в учениях участвуют около 2 тыс. военнослужащих, до восьми летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также около 60 единиц боевой и специальной техники, передает ТАСС. Практические этапы проходят в Баренцевом и Белом морях, на Кольском полуострове и архипелаге Новая Земля.

    Учебная тренировка поделена на несколько этапов. На текущем этапе военные отрабатывают планирование применения экспедиционной группировки сил для защиты береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути. В пресс-службе Северного флота отметили, что ключевой задачей учений является обеспечение безопасности объектов инфраструктуры Севморпути.

    В июле ВМФ России завершил масштабные учения «Июльский шторм».

    14 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках последнего обмена пленными Россия вернула домой 84 своих военнослужащих, а украинской стороне были переданы 84 пленных солдата.

    При этом в рамках этого обмена украинская сторона согласилась принять только Александра Бойчука и Владимира Федоренко из числа тысячи пленных, которые ранее обращались к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их на родину.

    Мединский выразил мнение, что украинская сторона опасается принимать остальных пленных, поскольку, по его словам, «в русском плену их совсем переагитировали».

    Напомним, в четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Ранее украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России.

    13 августа 2025, 23:19 • Новости дня
    Сидевший 9 мая рядом с Путиным и Си Цзиньпином ветеран отметил столетний юбилей

    Ветеран Евгений Знаменский отметил столетний юбилей

    Tекст: Антон Антонов

    Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский, который на параде в честь Дня Победы сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, отметил свое 100-летие, сообщила его дочь Людмила Знаменская.

    По ее словам, Знаменский живет под Тулой, и сегодня его пришли поздравить представители местных властей, передает ТАСС.

    «Папа счастливый, даже такую фразу сказал: «Пошел на рекорд», – заявила Знаменская, отметив бодрость юбиляра и праздничное настроение.

    Она подчеркнула, что ее отец ежедневно обливается ледяной водой и занимается зарядкой.

    Ветерану вручили букет из 101 розы. По словам дочери, Знаменский остался под глубоким впечатлением от встречи с Путиным и Си Цзиньпином. По ее словам, Путин «был очень доступен» для ветеранов. «Руки жали и разговаривали, смеялись, то есть была очень такая дружеская обстановка», – поделилась дочь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Знаменский вместе с советскими войсками дошел до Берлина и лично расписался на стене Рейхстага. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.

    13 августа 2025, 19:30 • Новости дня
    Российским туристам за рубежом рекомендовали с запасом пополнить счет телефона

    АТОР: Туристам из России следует с запасом пополнить счет телефона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские туристы, находящиеся за рубежом или планирующие поездки, должны заблаговременно пополнить мобильный счет, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Это поможет избежать проблем с доступностью связи в случае непредвиденных обстоятельств, сообщили в АТОР, передает ТАСС. В рекомендациях также подчеркивается, что родственников и друзей стоит предупредить о возможных сложностях связи.

    «Если им не удается дозвониться, это не означает, что произошли неприятности – это новые особенности работы сервиса», – подчеркнули в АТОР. В ассоциации добавили, что даже если возникнут проблемы с WhatsApp или Telegram, всегда можно воспользоваться альтернативными мессенджерами. В их числе упоминаются как зарубежные, так и российские сервисы, например VK-мессенджер или Max.

    Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о введении в России частичных ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.

    В Минцифры заявили, что доступ к звонкам через зарубежные мессенджеры смогут восстановить при условии полного выполнения российских законов и требований регуляторов.

    Депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что через мессенджеры WhatsApp и Telegram совершались десятки миллионов мошеннических звонков, государство внимательно относится к этой проблеме, поэтому ввело ограничения из-за масштаба угрозы.

    13 августа 2025, 21:17 • Новости дня
    DT: Трамп предложит Путину сделку по редкоземельным металлам на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске, пишет The Daily Telegraph (DT).

    По данным The Daily Telegraph, президент США Дональд Трамп намерен обсудить инициативу с российским лидером Владимиром Путиным во время предстоящего саммита на территории Аляски, передает ТАСС.

    Помимо этого, издание отмечает, что обсуждается предложение о снятии ограничений на поставку деталей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов в России. Такая мера может быть выгодна американской компании Boeing, подчеркивает источник.

    По словам неназванного чиновника из Британии, «подобные предложения, вероятно, могут быть приемлемыми для Европы».

    Ранее в США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине, в особенности по редкоземельным металлам.

    13 августа 2025, 20:16 • Новости дня
    СМИ предположили вероятное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Reuters: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное место встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может находиться в Европе или на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

    «Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке», – говорится в публикации Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    14 августа 2025, 02:36 • Новости дня
    Грэм «испугался», что Путин «заберет его в Россию»

    Грэм сообщил, что не поедет на саммит России и США на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что не планирует сопровождать президента США Дональда Трампа на Аляску, где глава американского государства встретится с президентом России Владимиром Путиным.

    Сенатора-республиканца спросили, будет ли он сопровождать Трампа как близкий соратник. Сенатор ответил отрицательно. «Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    13 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах провести саммит с участием Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Заявление американского лидера прозвучало во время его посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», – сказал Трамп.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    14 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих

    Минобороны сообщило о возвращении 84 военных из плена

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона также передала Украине 84 военнопленных, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им уже оказывается медицинская и психологическая помощь. Все они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

    Минобороны отдельно подчеркнуло, что посреднические усилия в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

    «При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – заявили в ведомстве.

    В июне Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет.

    В мае Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

    13 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Axios: Трамп заявил Зеленскому и Европе о стремлении к перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своих намерениях договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите, пишет Axios.

    По информации источников Axios, об этом Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран в ходе телефонного разговора в среду, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что стремится выяснить, возможно ли заключение полноценного мирного соглашения, и его главной целью станет достижение перемирия. Он также отметил, что не может самостоятельно принимать решения по вопросу территорий, однако считает, что их обсуждение станет неотъемлемой частью любого будущего соглашения.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы. Он также объявил о возможных важных решениях Путина и Трампа.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза и США в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий.

    13 августа 2025, 20:33 • Новости дня
    ВСУ утром обстреляли промзону рядом с Запорожской АЭС

    Росатом: ВСУ утром обстреляли промзону рядом с Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины утром открыли массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам возле Запорожской атомной электростанции, сообщили в Росатоме.

    В Telegram-канале госкорпорации сообщается, что утром в среду ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по промышленной зоне и объектам, прилегающим к площадке Запорожской АЭС. Жертв и разрушений удалось избежать.

    В Росатоме напомнили, что днем ранее украинские войска также организовали обстрел станции. В результате целенаправленных ударов возник пожар в районе гидротехнических сооружений АЭС: воспламенилась сухая растительность.

    «Пожар был потушен силами сотрудников МЧС, которые рисковали своей жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары с помощью БПЛА по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени», – заявили в Росатоме.

    В госкорпорации подчеркнули, что непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры ЗАЭС, что может привести к тяжелым последствиям.

    Накануне войска Украины нанесли удар по территории около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошло возгорание сухой травы и растительности.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России
    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих
    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»
    После атак ВСУ на Белгород и Ростов-на-Дону возбуждены дела о терактах
    Эксперт указал на преимущества Патриотического блока на выборах в Молдавии
    Умерла вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова
    Пенсионерка отвезла мошенникам из Калининграда в Москву 17 млн рублей

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

