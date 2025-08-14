Песков сообщил об отсутствии планов подписания документов после саммита на Аляске

Tекст: Валерия Городецкая

«Нет, не ожидается, ничего не готовилось», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит ждать быстрых результатов.

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить сделку по редкоземельным металлам с российским лидером Владимиром Путиным во время предстоящего саммита на территории Аляски.