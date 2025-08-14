Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.4 комментария
Песков сообщил об отсутствии планов подписания документов после саммита на Аляске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам саммита Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не планируется подписывать какие-либо документы.
«Нет, не ожидается, ничего не готовилось», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит ждать быстрых результатов.
Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить сделку по редкоземельным металлам с российским лидером Владимиром Путиным во время предстоящего саммита на территории Аляски.