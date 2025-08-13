Против ИИ у людей оружия нет

Ну все. Терпение лопнуло. Очередной исторический Telegram-канал мне сегодня сообщил, что выражение «дело принципа» происходит от убийства Гаврилой Принципом эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве. Спасибо, что вспомнили старика и не сказали, что «Франц Фердинанд» был тогдашней рок-группой.

Таких исторических каналов в Сети вдруг появилось буквально тысячи. И они несут и несут совершенно лютую дичь и бред. Например, рассказывая, что латы рыцарей были сделаны не для человеческих существ.

Более того, на каждую отдельно взятую дичь и бред прямо по темам создается много «передач» сразу. «Что скрывают тайны Колумба», «Тайная жизнь Колумба», «О чем молчат историки про Колумба» и т. д.

С разной озвучкой, с ворованным (вариант – стоковым) и несовпадающим видеорядом. Их объединяет одно. Они прокалываются на ударениях.

Ни один человек не поставит в простом школьном слове неверное ударение.

Вы правильно угадали – все эти тысячи канальчиков пишутся, монтируются и озвучиваются при помощи ИИ. Зачем? Во-первых, для денег. Потому что наивная публика реально смотрит это, ведется на обсуждения и срачи в комментах, просмотры растут, активность на канале – тоже, рекламка крутится.

Но если бы только исторические. На тему «Как Финляндия потерпела крах без России» вы найдете двадцать роликов, которые являются плохо переписанными с плохого ИИ-оригинала вариантами с кадрами темнокожих мужчин на словах «финское правительство». Естественно, люди думают по названию, что это что-то очень интересное, граничащее с русской пропагандой, смотрят и офигевают. В смысле, плюются.

Не смейтесь, но я варианты этого произведения на как бы разных каналах просмотрел в количестве пяти штук и просто не стал искать дальше.

Я уже знал, что будет. Потому что до этого я уже видел, как разводили людей на тему «Откуда взялась раса космических жокеев в фильме "Чужой"», «Виды ксеноморфов во франшизе "Чужой"». Я в натуре купился на первый ролик. Ух, прямо удивительно, как зумеры глубоко копнули, и откуда такие познания – думал я. Ага. Пока не решил проверить, откуда они это стырили. Естественно – цельнотянутые западные видео и оказались. Но.

Их были десятки от якобы разных авторов, они были озвучены ИИ-голосами и все с теми же ошибками в ударениях и в произношении числительных, а также корявыми переводами терминов и выражений. И снова люди велись, хвалили авторов за «проделанную работу», спорили, ставили лайки, жамкали колокольчик и опять приносили кому-то шибко хитрому еще и еще денег. А ведь есть еще штук двадцать роликов про «Тайны фильма The Thing» и т. д. – на любую хайповую тему, часто псевдоинтеллектуальную.

Но самое страшное, что точно по такому же принципу делают тысячи медицинских роликов, где ИИ, прикидывающийся доктором и «специалистом», раздают советы типа «Что можно есть при диабете». Причем в одной и той же выдаче платформы эти «советы» прямо противоречат друг другу. И предназначены они если не для сведения в могилу страждущих, то для того, чтобы свести их с ума – совершенно точно.

То, что живые доктора прикладывают свои добрые руки к этому процессу – отдельная тема, но когда очередной видеодоктор нам говорит, что сахар в организме вырабатывает печень (что прям очень мощное упрощение), у меня возникает вопрос: почему Дума озабочена гадалками на таро и предсказательницами, а вот на это всем наплевать? Ведь это реальное, а не выдуманное преступление против человека.

Но мы сегодня не об этом, хотя дебилизация и потрясающий скачок интернет-пространства в область тотальной фальсификации всего происходит и от живых «авторов», но более всего – именно от ИИ.

Не забудьте посмотреть пятнадцать (я посчитал) роликов про «Рейнджера, пропавшего в национальном парке со словами "Они не люди"». Спойлер: никакого такого рейнджера никогда не было, но люди смотрят, переживают. А это буквально все сфабриковано ИИ.

Вы мне скажете, что ролики на тему «Перевал Дятлова – почему Зине отрезали язык» от вполне живых «специалистов» выглядят ровно таким же тотальным хайпожорским фейкометом, так я вам скажу, что с живыми авторами аудитория как-нибудь разберется.

А против ИИ у нас оружия нет.

Навязанные американскими инвесторами и нью-йоркской биржей восторги по поводу ИИ лишают людей остатков критического мышления. Инвесторам же надо отрабатывать потери после лопнувшего пузыря, скажем, NFT – помните такой? Представляете – сколько людей потратилось на это фуфло? И?

Тут надо твердо сказать, что ИИ, судя по всему, невероятно революционная и эффективная вещь по решению многих строгих и объемных мультизадач, и поможет всем (скорей всего, это будут китайцы) построить первую базу на обратной стороне Луны. Спасибо-спасибо.

Но все, что касается взаимодействия с человеческими эмоциями и информацией, которая эти эмоции затрагивает, ИИ является тотальным булшит-генератором. И так как легче всего в мире – гнать булшит, то он только сделал эту задачу невероятно легкой.

Нынче ИИ приложил усилия к полной деградации такого понятия, как «результат поиска в интернете». Точнее – доблестно продолжил процесс.

Все, кто постоянно вынужден проверять и перепроверять инфу в поисковиках, получили свою первую порцию навоза на лопате в так называемую пандемию. За два года ковида возникла такая мощная машина подавления неугодной информации в соцсетях и в поисковиках, что она не могла не затронуть сердцевину бывшего свободного интернета.

Если раньше можно было хоть как-то получить инфу, альтернативную «официальной», то с 2020 года Биг Тех покончил с теми, кто не согласен с политикой партии и Биг Фармы. Никакой выдачи врагам выдачи.

И теперь на дымящиеся руины пришел ИИ, добивая все живое.

Привыкшие проживать в зоне комфорта, редакторы и редакторки хватают первую же выдачу по запросу. А первая выдача – именно от ИИ. И они даже не понимают, что ИИ несет лютый беспримесный бред, где Цой записывает пластинки с Башлачевым (на чем погорел один видный интернет-историк), где вам сообщают, что фильм «Шотландская пьеса» 2012 года – это, «скорее всего», совсем другой фильм – «Трагедия Макбета» 2021 года, а ты идиот.

Но ладно «Макбет», слава богу мы знаем, что мы ищем. Этим «знание» отличается от «информации». Но верящим в «Википедию» это уже неведомо – именно так наше информационное пространство забивается полной чушью.

Те, кто разучились смотреть глубже – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям.

Поиск по изображениям тоже рухнул. Я не очень понимаю принцип подбора тестировщиков у таких платформ, как Яндекс, но налицо проблема – чем дальше, тем хуже. Вот, надо тебе пробить картину Олега Литвинова «Диана и Актеон», причем опубликованную уже на всю аудиторию Tmblr – и что? Правильно: он предлагает тебе 25 «похожих», но не имеющих никакого смысла в плане ответа на запрос, картин. А также гигантский список совсем других авторов и работ – от Хендрика Гольциуса до «Феррарской школы». Пользы – ноль. Google по тому же запросу дает 40 картинок мусора, но среди них есть один правильный ответ. Счет 1:0 в пользу Google. Буквально. Дело в том, что у меня есть канал по живописи и мне все время приходится верифицировать картины, так что у меня уже огромный опыт бодания с дубом.

Связано ли это с тотальным наступлением ИИ на теплокровных, пока непонятно. Просто один из элементов сетевого пейзажа.

Пространства, где через пять минут после того, как какой-нибудь Уиткофф вышел из дверей Кремля, уже висит стопятьсоттысяч роликов с дымящимися «инсайдами» и «аналитикой» в диапазоне «Трамп слил Украину» до «Украина понадусе». Что без применения ИИ просто физически сделать нереально.

И даже понятно, зачем – аудитория уже не справляется с этим мутным потоком гигабайтов инфы (она и раньше-то не очень справлялась) и единственный выход – самозащита и окукливание даже не пузыре, а в мелких-мелких пузырьках – как в минералке. Типа, каждый выбирает для себя крохотную зону перцепции и доверия. Диалог в социумах исключается все радикальней. Никакого взаимопонимания – только хейт. Перебежчиков из одного пузыря в другой жестко отменяют свои же. Публика оскотинивается окончательно, вдумчивых потребителей информации – исчезающее меньшинство.

Пугающая картина информационной войны до последнего ролика.