  • Новость часаМИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Против ИИ у людей оружия нет
    13 августа 2025, 12:12 Мнение

    Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев

    Ну все. Терпение лопнуло. Очередной исторический Telegram-канал мне сегодня сообщил, что выражение «дело принципа» происходит от убийства Гаврилой Принципом эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве. Спасибо, что вспомнили старика и не сказали, что «Франц Фердинанд» был тогдашней рок-группой.

    Таких исторических каналов в Сети вдруг появилось буквально тысячи. И они несут и несут совершенно лютую дичь и бред. Например, рассказывая, что латы рыцарей были сделаны не для человеческих существ.

    Более того, на каждую отдельно взятую дичь и бред прямо по темам создается много «передач» сразу. «Что скрывают тайны Колумба», «Тайная жизнь Колумба», «О чем молчат историки про Колумба» и т. д.

    С разной озвучкой, с ворованным (вариант – стоковым) и несовпадающим видеорядом.  Их объединяет одно. Они прокалываются на ударениях.

    Ни один человек не поставит в простом школьном слове неверное ударение.

    Вы правильно угадали – все эти тысячи канальчиков пишутся, монтируются и озвучиваются при помощи ИИ. Зачем? Во-первых, для денег. Потому что наивная публика реально смотрит это, ведется на обсуждения и срачи в комментах, просмотры растут, активность на канале – тоже, рекламка крутится.

    Но если бы только исторические. На тему «Как Финляндия потерпела крах без России» вы найдете двадцать роликов, которые являются плохо переписанными с плохого ИИ-оригинала вариантами с кадрами темнокожих мужчин на словах «финское правительство». Естественно, люди думают по названию, что это что-то очень интересное, граничащее с русской пропагандой, смотрят и офигевают. В смысле, плюются.

    Не смейтесь, но я варианты этого произведения на как бы разных каналах просмотрел в количестве пяти штук и просто не стал искать дальше.

    Я уже знал, что будет. Потому что до этого я уже видел, как разводили людей на тему «Откуда взялась раса космических жокеев в фильме "Чужой"», «Виды ксеноморфов во франшизе "Чужой"». Я в натуре купился на первый ролик. Ух, прямо удивительно, как зумеры глубоко копнули, и откуда такие познания – думал я. Ага. Пока не решил проверить, откуда они это стырили. Естественно – цельнотянутые западные видео и оказались. Но.

    Их были десятки от якобы разных авторов, они были озвучены ИИ-голосами и все с теми же ошибками в ударениях и в произношении числительных, а также корявыми переводами терминов и выражений. И снова люди велись, хвалили авторов за «проделанную работу», спорили, ставили лайки, жамкали колокольчик и опять приносили кому-то шибко хитрому еще и еще денег. А ведь есть еще штук двадцать роликов про «Тайны фильма The Thing» и т. д. – на любую хайповую тему, часто псевдоинтеллектуальную.

    Но самое страшное, что точно по такому же принципу делают тысячи медицинских роликов, где ИИ, прикидывающийся доктором и «специалистом», раздают советы типа «Что можно есть при диабете». Причем в одной и той же выдаче платформы эти «советы» прямо противоречат друг другу. И предназначены они если не для сведения в могилу страждущих, то для того, чтобы свести их с ума – совершенно точно.

    То, что живые доктора прикладывают свои добрые руки к этому процессу – отдельная тема, но когда очередной видеодоктор нам говорит, что сахар в организме вырабатывает печень (что прям очень мощное упрощение), у меня возникает вопрос: почему Дума озабочена гадалками на таро и предсказательницами, а вот на это всем наплевать? Ведь это реальное, а не выдуманное преступление против человека.

    Но мы сегодня не об этом, хотя дебилизация и потрясающий скачок интернет-пространства в область тотальной фальсификации всего происходит и от живых «авторов», но более всего – именно от ИИ.

    Не забудьте посмотреть пятнадцать (я посчитал) роликов про «Рейнджера, пропавшего в национальном парке со словами "Они не люди"». Спойлер: никакого такого рейнджера никогда не было, но люди смотрят, переживают. А это буквально все сфабриковано ИИ.

    Вы мне скажете, что ролики на тему «Перевал Дятлова – почему Зине отрезали язык» от вполне живых «специалистов» выглядят ровно таким же тотальным хайпожорским фейкометом, так я вам скажу, что с живыми авторами аудитория как-нибудь разберется.

    А против ИИ у нас оружия нет. 

    Навязанные американскими инвесторами и нью-йоркской биржей восторги по поводу ИИ лишают людей остатков критического мышления. Инвесторам же надо отрабатывать потери после лопнувшего пузыря, скажем, NFT – помните такой? Представляете – сколько людей потратилось на это фуфло? И?

    Тут надо твердо сказать, что ИИ, судя по всему, невероятно революционная и эффективная вещь по решению многих строгих и объемных мультизадач, и поможет всем (скорей всего, это будут китайцы) построить первую базу на обратной стороне Луны. Спасибо-спасибо.

    Но все, что касается взаимодействия с человеческими эмоциями и информацией, которая эти эмоции затрагивает, ИИ является тотальным булшит-генератором. И так как легче всего в мире – гнать булшит, то он только сделал эту задачу невероятно легкой.

    Нынче ИИ приложил усилия к полной деградации такого понятия, как «результат поиска в интернете». Точнее – доблестно продолжил процесс. 

    Все, кто постоянно вынужден проверять и перепроверять инфу в поисковиках, получили свою первую порцию навоза на лопате в так называемую пандемию. За два года ковида возникла такая мощная машина подавления неугодной информации в соцсетях и в поисковиках, что она не могла не затронуть сердцевину бывшего свободного интернета.

    Если раньше можно было хоть как-то получить инфу, альтернативную «официальной», то с 2020 года Биг Тех покончил с теми, кто не согласен с политикой партии и Биг Фармы. Никакой выдачи врагам выдачи.

    И теперь на дымящиеся руины пришел ИИ, добивая все живое.

    Привыкшие проживать в зоне комфорта, редакторы и редакторки хватают первую же выдачу по запросу. А первая выдача – именно от ИИ. И они даже не понимают, что ИИ несет лютый беспримесный бред, где Цой записывает пластинки с Башлачевым (на чем погорел один видный интернет-историк), где вам сообщают, что фильм «Шотландская пьеса» 2012 года – это, «скорее всего», совсем другой фильм – «Трагедия Макбета» 2021 года, а ты идиот. 

    Но ладно «Макбет», слава богу мы знаем, что мы ищем. Этим «знание» отличается от «информации». Но верящим в «Википедию» это уже неведомо – именно так наше информационное пространство забивается полной чушью.

    Те, кто разучились смотреть глубже – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям.

    Поиск по изображениям тоже рухнул. Я не очень понимаю принцип подбора тестировщиков у таких платформ, как Яндекс, но налицо проблема – чем дальше, тем хуже. Вот, надо тебе пробить картину Олега Литвинова «Диана и Актеон», причем опубликованную уже на всю аудиторию Tmblr – и что? Правильно: он предлагает тебе 25 «похожих», но не имеющих никакого смысла в плане ответа на запрос, картин. А также гигантский список совсем других авторов и работ – от Хендрика Гольциуса до «Феррарской школы». Пользы – ноль. Google по тому же запросу дает 40 картинок мусора, но среди них есть один правильный ответ. Счет 1:0 в пользу Google. Буквально. Дело в том, что у меня есть канал по живописи и мне все время приходится верифицировать картины, так что у меня уже огромный опыт бодания с дубом.

    Связано ли это с тотальным наступлением ИИ на теплокровных, пока непонятно. Просто один из элементов сетевого пейзажа. 

    Пространства, где через пять минут после того, как какой-нибудь Уиткофф вышел из дверей Кремля, уже висит стопятьсоттысяч роликов с дымящимися «инсайдами» и «аналитикой» в диапазоне «Трамп слил Украину» до «Украина понадусе». Что без применения ИИ просто физически сделать нереально.

    И даже понятно, зачем – аудитория уже не справляется с этим мутным потоком гигабайтов инфы (она и раньше-то не очень справлялась) и единственный выход – самозащита и окукливание даже не пузыре, а в мелких-мелких пузырьках – как в минералке. Типа, каждый выбирает для себя крохотную зону перцепции и доверия. Диалог в социумах исключается все радикальней. Никакого взаимопонимания – только хейт. Перебежчиков из одного пузыря в другой жестко отменяют свои же. Публика оскотинивается окончательно, вдумчивых потребителей информации – исчезающее меньшинство.

    Пугающая картина информационной войны до последнего ролика. 

    Другие материалы автора

    Главное
    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    Зеленский решил приехать в Берлин для звонка Трампу
    ФСБ задержала украинского агента за подготовку диверсии на Транссибе
    Госдолг США впервые превысил 37 трлн долларов
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для пиара
    НАС предложил ввести штрафы за «иранскую тонировку» на авто
    В МВД перечислили кодовые фразы курьеров-мошенников

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации