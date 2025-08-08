Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

Мы бы и рады забыть, но новости кормят нас свежей информацией о «деле Эпштейна». Вот снова опубликовали фотографии из особняка покойного в центре Нью-Йорка. На фотографиях папа римский, Клинтоны, Трамп, долларовая купюра, подписанная Биллом Гейтсом – самые разнообразные свидетельства того, что Джеффри Эпштейн был знаком со всеми, кого можно причислить к властителям мира. Там и люди помельче вроде Мика Джаггера есть, список на тысячи строк. Ощущение, что все сколь-нибудь значительные люди мазаны одним миром – связями с человеком, осужденным за вовлечение детей в проституцию.

Еще на днях конгрессмены США приняли решение вызвать для допроса Билла и Хиллари Клинтон в рамках расследования дела Эпштейна. При этом Дональд Трамп всего две недели назад заявил, что дело это неинтересное и говорить о нем не стоит.

Говорить о нем не стоит, но приходится. Джеффри Эпштейн был простым нью-йоркским финансистом. Точнее, сначала он был преподавателем матанализа и физики, а потом организовал собственную фирму, помогающую возвращать клиентам деньги, украденные брокерами и юристами. Поскольку в мире капитала деньги крадут часто, бизнес Эпштейна шел хорошо, и к концу восьмидесятых его контора управляла финансами клиентов с личным капиталом не менее миллиарда долларов.

Видимо, профессиональная деятельность Эпштейна предполагала самое широкое разнообразие социальных контактов. Кто не знает Джеффри, Джеффри знают все! Проблемы начались, когда в 2005 году женщина из Флориды заявила, что ее падчерицу привезли в особняк к Эпштейну, когда той было 14 лет, и заплатили ей триста долларов за то, чтобы она разделась и сделал мужчине массаж. Подобные обвинения выдвинули еще несколько женщин, но благодаря работе адвокатов удалось заключить сделку весьма специфического вида – признание вины без обвинения. Эпштейну дали 18 месяцев тюрьмы, он отсидел 13 и вышел с клеймом секс-преступника.

Дальше выяснилось, что он занимался вовлечением несовершеннолетних в проституцию, а замешаны в этом были известные люди – вплоть до британского принца Эндрю, против которого дали показания под присягой. Посыпались гражданские иски, Эпштейна посадили в тюрьму, где ему полагалось ждать суда. Суда он, как известно, не дождался. После первой попытки суицида его перевели в камеру с особыми условиями – охранник должен был проверять его состояние раз в полчаса, а еще должен был быть сокамерник, который бы разговорами отвлекал его от грустных мыслей. Сокамерник куда-то ушел, охранник не заходил в камеру четыре часа, камеры наблюдения отключились, в общем, Эпштейна нашли мертвым. Вроде бы удавился сам, но сломанная подъязычная кость свидетельствует о насильственной смерти. Разбираются до сих пор.

Вроде бы существует какой-то зловещий «список Эпштейна», который он сам планировал выдать следствию накануне собственной смерти. Именно поэтому в англоязычном интернете утвердился мем – Epstein didn’t kill himself, Эпштейн себя не убивал, который ставят в качестве напоминания в самых разных ситуациях. Пишут, что в том списке есть все, кому нью-йоркский финансист поставлял детей для сексуальных утех, и вот когда этот список будет опубликован, уверенные в собственной безнаказанности элиты не устоят!

Записную книжку Эпштейна опубликовали пару месяцев назад, но это не тот самый «список», это просто органайзер, две трети строк в нем скрыты (это секретно), а из того, что можно прочитать, ничего удивительного: Вуди Аллен, Кевин Спейси, Умар Джабраилов и телефон заказа билетов на межконтинентальные рейсы «Конкорда». Это все записи тридцатилетней давности.

И вот снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

Скажем, вот бы нашелся подписанный всеми влиятельными людьми договор, где они признаются, что никакой экономической науки не существует, а денег можно печатать сколько угодно, чтоб всем хватило, и чтоб бедных не было, но мы этого делать не будем, потому что мы злые. Или какая-нибудь тайна об инопланетянах, мозговых слизнях, рептилоидах. Почему контуром мировой власти должна быть непреодолимая страсть к использованию детей?

Тут только один вариант – потому что люди, которые управляют миром, по какой-то причине хотят его уничтожить. Это же действительно яркий знак наступления последних времен. Да, определенные половые перверсии всегда были свойственны самым разным правителям. Но никогда они не становились настолько публичными и никогда не объединяли такое количество представителей элиты. Почему-то им так важно втянуть детей в секс.

При этом звезды Голливуда, то есть те, кто представляют собой фасад современного мироустройства, используют своих детей для поддержания собственной популярности. Сдавать детей внаем – это, конечно слишком, но вот объявить об их небинарности – это то, что нужно. Дети Джейми Ли Кёртис, Шарлиз Терон и певицы Шер – трансгендеры, что в обязательном порядке подчеркивается при каждом упоминании этих семей, а в интервью звезды говорят о том, как важны принятие и поддержка.

Принятие и поддержка важны, тут спору нет, но хотелось бы понять, а действительно ли так называемая гендерная флюидность настолько частое и непреодолимое явление, что нужно выставлять напоказ своих детей, убеждая таким образом весь мир в необходимости и нормализации откровенных девиаций и перверсий?

Будто бы мировой заговор не существует, но заключается в том, чтобы «соблазнять малых сих», будто бы власть над детьми и их унижение – высшая форма власти, та последняя ступень господства, которой не хватает тем, у кого есть всё. Своеобразная присяга темным силам.

Эпштейн действительно не убивал себя, хотя бы потому, что дело его, как мы видим, живет.