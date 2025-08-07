  • Новость часаГлава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    Люди Запада голосуют за Россию ногами

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    7 августа 2025, 11:55 Мнение

    Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Как сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger, европейцы и американцы стали намного чаще переезжать в Россию. Только в июле за получением разрешения на проживание в нашей стране обратилось около 1,5 тыс. человек.

    Как пишет газета, «с августа 2024 года Россия предлагает "визу общих ценностей" разочарованным гражданам западных либеральных демократий... Целевая аудитория этой визы – ярые консерваторы и недовольные, которые чувствуют себя морально оторванными от либеральных демократий Запада».

    И продолжает: «"Наши клиенты говорят, что больше не узнают свои страны", – говорит Илья Белобрагин, генеральный директор MoveToRussia.com, частной компании, помогающей с переездом в Россию. – "Американцы, которые приезжают в Россию, чтобы увидеть все своими глазами, говорят нам, что Россия выглядит так же, как Америка в 1960-х или 1970-х годах. Как в старые добрые времена, когда общество еще чувствовало себя нормально, а не так безумно, как сегодня».

    Еще недавно это было бы невозможно помыслить. Почти все мы родились и выросли в мире, где было несколько констант. И одна из них – люди могут мигрировать из России на Запад, но никак не наоборот. Это казалось таким же незыблемым, как то, что Солнце восходит на востоке и заходит на западе.

    «Голосование ногами» указывало только в одну сторону – на Запад.

    Почти всем был известен советский еще анекдот про попугая на таможне. Таможенник объявляет, что вывезти можно только чучело попугая. После чего попугай восклицает человеческим голосом: «Хоть тушкой, хоть чучелом, лишь бы свалить отсюда!»

    Человек, которому удалось «свалить», считался невероятно везучим, как будто выигравшим в лотерею. Россия воспринималась как уникально отстойная страна, в которой нет и не будет ничего хорошего – так что все трудности миграции к чужому языку и обычаям казались ничем по сравнению с перспективой оказаться где-нибудь в «цивилизованной стране». Само выражение «цивилизованная страна» подразумевало заграницу.

    Такое отношение к своей стране коренилось еще в позднем СССР – когда, на фоне общего дефицита и очередей, обычный каталог Quelle, привезенный кем-то из «выездных», производил эффект психологической бомбы – там были улыбающиеся нарядные люди, позировавшие с аудиоаппаратурой и еще массой предметов, недоступных рядовому советскому гражданину.

    Когда СССР рухнул, наступил период бедности и беспорядка, известный как «лихие 90-е». Выехать стало можно – вот только западные страны не горели желанием принять у себя такую массу восточноевропейских бедняков. Я хорошо помню, как люди изо всех сил пытались отыскать у себя еврейские или немецкие корни (или подделать свидетельства об их наличии), чтобы воспользоваться программой репатриации и оказаться где угодно, только подальше от этой угрюмой страны, которая выглядела навеки и безнадежно погрязшей в нищете, хаосе и криминале.

    Еще в мае 2001 года американский журнал The Atlantic опубликовал статью «Россия кончилась», где провозглашалось «неостановимое сползание некогда великой державы в социальную катастрофу и стратегическое бессилие». Автор, специалист по России, уверял, что «внутренние противоречия в тысячелетней истории России неизбежно ведут к ее демографическому угасанию, экономической слабости и, возможно, территориальному распаду. Драма приближается к завершению, и через несколько десятилетий Россия будет интересовать остальной мир не более, чем любая страна третьего мира с обильными ресурсами, обнищавшим населением и коррумпированным правительством. Коротко говоря, как великая держава Россия кончилась».

    Сейчас нам легко посмеяться над этим – но тогда такой прогноз казался очевидным.

    Дело было не только в экономических проблемах – но и в глубоком унынии людей, которые с горечью и презрением воспринимали свою страну и самих себя.

    Но мир медленно и верно менялся. Россия трудами множества ее граждан вылезла из нищеты и хаоса. Москва превратилась в самый благоустроенный мегаполис мира. Люди расстались с так пугавшей иностранцев угрюмостью и стали добры и приветливы друг к другу. Водители стали пропускать пешеходов – деталь, которая поражала тех, кто посещал страну после долгого отсутствия. Уютные московские кафе стали выглядеть не хуже парижских, а вот улицы – намного чище.

    Запад тоже менялся – но в другую сторону. Кажется, победа в холодной войне сыграла с ним злую шутку. Оставшись без идеологического соперника, Запад стал мировоззренчески ослабевать – и утрачивать все то, что раньше составляло его привлекательность.

    Западная Европа – и, до определенного момента, США – двинулась по пути безумной гендерной идеологии, которая (к ужасу и негодованию многих родителей) стала насаждаться в школах. Массовая и бесконтрольная иммиграция радикально изменила облик западноевропейских городов; а страх полиции обидеть «уязвимые меньшинства» привел к неспособности защитить своих граждан от роста преступности.

    Конечно, после проигрыша демократов на последних президентских выборах в США вся эта идеология получила серьезный удар – но многие думают о том, не является ли ситуация слишком запущенной. 

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    Это совершенно не делает нашу страну земным раем. Земного рая вообще нет, а самодовольство – опасный порок.

    Но это делает ее привлекательным местом для жизни. Как для нас самих, так и для тех людей Запада, которые захотят жить среди нас. 

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Смогут ли ядерные испытания «отрезвить» Запад

    Дискуссии о возобновлении ядерных испытаний возникают по всему миру. Сторонники этой идеи есть как на Западе, так и в России. Главным аргументом «за», как правило, служит необходимость донесения до политиков мысли об опасности стратегической эскалации. Однако эксперты отмечают, что данный шаг будет иметь и негативные последствия – например, расшатывание принципов взаимного сдерживания. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

