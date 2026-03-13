В Москве стартовал массовый полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

Tекст: Валерия Городецкая

В Гостином дворе собрались 344 семьи из Центрального федерального округа и представители иностранных государств – всего 1821 участник, представляющий три поколения: дети, родители, бабушки и дедушки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Победители полуфинала отправятся на финал, который пройдет в июле 2026 года, где будут разыграны 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.

На церемонии открытия полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев обратился к участникам. «От имени нашего президента Владимира Путина хочу передать вам наилучшие пожелания – и пожелание победить. Но то, что вы находитесь здесь, – уже большая победа», – сказал он. Щеголев отметил, что участие такого количества семей демонстрирует силу традиций в Центральной России и подчеркнул значимость конкурса как части демографической политики страны.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что на мероприятии собралось рекордное число семей – это более 1800 человек, а заявки на участие во втором сезоне конкурса подали более 180 тыс. человек из региона. В московском полуфинале участвуют команды почти из всех регионов ЦФО, а также две семьи из Казахстана. Среди участников – шесть прабабушек и прадедушек, а самому младшему участнику всего пять лет.

Участников ждут интеллектуальные, творческие и спортивные испытания, а также культурная программа и знакомство с достопримечательностями Москвы. Для детей организованы развлекательные зоны от Детского радио, а X5 Group проводит образовательные сессии по здоровому образу жизни. Также действует выставка фоторабот, посвященная красоте родных мест, приуроченная к 180-летию Русского географического общества.

Окружные полуфиналы проходят с ноября 2025 по май 2026 года во всех федеральных округах, а следующий этап состоится во Владивостоке. Всего в конкурсе участвуют почти 200 тыс. семей из 89 российских регионов и 82 стран. В 2025 году конкурс стал частью национального проекта «Семья».