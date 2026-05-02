  В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    2 мая 2026, 18:29 • Новости дня

    Противник НАТО и Евросоюза стал кандидатом в президенты Эстонии

    Эстонская оппозиционная партия выдвинула евроскептика Хельме на пост президента

    Tекст: Мария Иванова

    Консервативная народная партия предложила на высший государственный пост политика Марта Хельме, открыто заявляющего о фактическом распаде Североатлантического альянса и деградации европейских институтов власти.

    Кандидатуру вице-председателя политической силы Марта Хельме предстоит окончательно утвердить на съезде шестого июня, передает РИА «Новости».

    На данный момент он является единственным официально объявленным претендентом на должность руководителя республики.

    Политик известен своим критическим отношением к современным международным объединениям. «Если мы говорим о том, что мир уже не тот, какой он был несколько лет назад, то НАТО практически уже не существует», – заявил кандидат в интервью эстонским журналистам.

    Он также спрогнозировал создание нового военного блока с участием Северных стран, Прибалтики и Польши. Кроме того, Хельме выразил уверенность в скором развале Евросоюза из-за неспособности Брюсселя вести продуктивный диалог с крупнейшими мировыми державами.

    Президентские выборы пройдут в сентябре 2026 года. Сначала главу государства попытается назначить парламент, а в случае неудачи решение примет специальная коллегия из 208 выборщиков. Стоит отметить, что в 2016 году Хельме уже участвовал в аналогичной гонке, получив 16 голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Март Хельме допустил роспуск Североатлантического альянса по инициативе США. Ранее политик призвал эстонские власти вдвое сократить военную помощь Киеву.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    30 апреля 2026, 07:39 • Новости дня
    Politico: Евросоюз не знает объемы собственных запасов топлива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС обладает скудной информацией о собственных резервах топлива и о том, сколько из них уже было использовано, сообщает издание Pоlitico со ссылкой на европейских политиков и предпринимателей.

    Евросоюз располагает крайне ограниченной информацией о собственных запасах топлива и объёмах уже израсходованных ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал издания Politico. По данным газеты, европейские политики и представители бизнеса отметили, что попытки ЕС предотвратить дефицит топлива, связанный с войной с Ираном, осложняются отсутствием точных данных.

    Politico приводит слова высокопоставленного чиновника министерства энергетики одной из европейских стран, который указал, что у ЕС «очень ограниченные знания о рынке газа и нефти, а также крайне скудные данные» по собственным резервам. Генеральный директор DHL Group Тобиас Майер пояснил, что у европейских властей есть определённое представление о запасах на май и июнь, однако дальнейшие перспективы остаются неясными.

    Майер также отметил, что, несмотря на наличие стратегических резервов, нет четкого понимания, сколько уже было использовано из этих запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские рыбаки перестали выходить в море из-за резкого роста цен на топливо.

    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергетического кризиса.

    Дополнительные траты объединения на импорт ископаемого горючего превысили 22 млрд евро.

    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    30 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    ЕС решил предложить Киеву экономические привилегии вместо ускоренного членства
    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны готовят пакет краткосрочных привилегий для Киева, включающий расширенный доступ к единому рынку, на фоне отказа от ускоренного принятия государства в объединение, пишет Politico.

    Страны Евросоюза готовят пакет краткосрочных преимуществ для Киева после отказа от планов ускоренного вступления, сообщает Politico.

    Новое предложение включает расширенный доступ к рынкам и более глубокое участие в программах и институтах объединения.

    «Приоритетом Украины остается полноправное членство в ЕС. Но мы также ожидаем скорейших, ощутимых шагов, которые сделают интеграцию эффективной уже сейчас», – заявил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Предложения появились после того, как европейские столицы отвергли идею Еврокомиссии о вступлении страны до завершения основных реформ.

    Германия и Франция участвуют в формировании нового предложения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что немедленное членство невозможно, но предложил участие Киева в Европейских советах без права голоса. Союзники также рассматривают статус «присоединяющегося государства», чтобы продемонстрировать твердый курс на вступление.

    Киев настаивает на конкретной экономической помощи, включая поэтапный доступ к единому рынку и соглашения о признании производственных стандартов. По словам Ченцова, это принесет немедленные экономические выгоды и укрепит доверие инвесторов.

    Еврокомиссар по расширению Марта Кос предупредила, что надежды Владимира Зеленского на вступление в 2027 году нереальны. Высокопоставленный чиновник Европейского совета добавил, что закрытие переговорных глав к концу 2027 года возможно лишь при сохранении текущих темпов реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разработал план ускоренного частичного членства Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления страны в объединение. Политик допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради евроинтеграции.

    30 апреля 2026, 23:41 • Новости дня
    Жюри биеннале в Венеции ушло в отставку в полном составе

    Tекст: Вера Басилая

    Международное жюри художественной выставки в Венеции прекратило работу за девять дней до старта мероприятия, где ожидалось участие российской экспозиции.

    Международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку незадолго до старта мероприятия, пишет РБК. Открытие выставки запланировано на девятое мая.

    «На сегодняшний день были получены заявления об отставке от Международного жюри 61-й Международной художественной выставки», – говорится в официальном сообщении организаторов. Причины такого шага пока не раскрываются. В состав жюри входили пять человек под председательством Соланж Фаркас.

    Ранее в итальянской прессе появилась информация о грядущих проверках в Фонде Венецианской биеннале. Сообщалось, что Министерство культуры Италии планирует направить инспекторов для изучения финансовой отчетности и документации, касающейся павильонов России, Ирана и Израиля.

    Председатель фонда Пьетранджело Буттафуоко последовательно защищал право всех стран на участие в форуме. Он подчеркивал необходимость сохранения искусства вне политических ограничений. Напомним, что Россия представила на биеннале проект под названием «Дерево укоренено в небе».

    Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро из-за открытия российского павильона.

    Финляндия ограничила свое присутствие на выставке по причине допуска России к участию.

    Киевский режим потребовал от руководства культурного форума запретить присутствие российской делегации.

    1 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставка импортной пошлины на автомобили и грузовики, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, будет увеличена до 25% со следующей недели, объявил американский президент Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил, что этого шаг связан с невыполнением ЕС условий ранее достигнутого торгового соглашения между сторонами, передает ТАСС.

    «Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%», – написал он на своей странице в Truth Social.

    В январе США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Ранее США собрались ввести пошлину в 133% на ввоз палладия из России.

    1 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    FT заявила о горькой для Зеленского правде по вопросу вступления Украины в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики на кипрском саммите попытались умерить ожидания украинского лидера Владимира Зеленского относительно присоединения Украины к ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Один из источников Financial Times заявил: «Ему пришлось услышать некоторую горькую правду... Вступление в ЕС будет не таким простым, как он думает», – передает РИА «Новости».

    Согласно недавней инициативе Франции и Германии, предполагается лишь поэтапное присоединение с символическими выгодами. Полноправное членство может потребовать от Киева десятилетия ожиданий. Собеседники газеты подчеркнули непонимание украинской делегацией реальных механизмов расширения европейского блока.

    Дополнительным препятствием для интеграции стало снижение темпов проведения необходимых преобразований на Украине. Европейские дипломаты и чиновники зафиксировали заметное ослабление усилий властей страны в сферах обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настойчивые требования украинских властей об ускоренном вступлении в Евросоюз спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников. Европейские страны готовят для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо быстрого принятия в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного присоединения Украины к европейскому сообществу.

