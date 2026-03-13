    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    13 марта 2026, 21:48 • Новости дня

    В Москве арестовали топ-менеджера «Атомстройэкспорта» по делу о взятке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Басманный суд Москвы принял решение об аресте пост вице-президента компании «Атомстройэкспорт» Николая Виханского.

    Виханский также является директором проекта по сооружению пятого энергоблока Белоярской АЭС, передает ТАСС со ссылкой на картотеку судебных дел.

    Отмечается, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор структурного подразделения Росатома Геннадий Сахаров получил 12 лет колонии за коррупцию. Ранее заместитель руководителя реакторного цеха Курской АЭС Евгений Широких был арестован по делу о взятке в виде автомобиля.

    13 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    «Единая Россия» отчиталась о масштабном восстановлении жилья и дорог

    Tекст: Вера Басилая

    На форуме в Ростове-на-Дону партия «Единая Россия» подвела итоги пяти лет реализации «Народной программы», включая благоустройство дворов и поддержку семейной ипотеки.

    О достижениях партии «Единая Россия» за пять лет реализации народной программы сообщил Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

    По словам Якушева, по проекту «Городская среда» приведено в порядок 120 тыс. общественных пространств и дворов. Он отметил, что объекты для благоустройства выбирались самими жителями, а в голосованиях за последние годы участвовали почти 70 миллионов человек.

    «Вместе мы преобразили многие города и поселки, сделали их удобнее, безопаснее и привлекательнее для жизни», – заявил Якушев.

    В исторических регионах, по информации секретаря Генсовета, построено и восстановлено более 7 тыс. жилых домов, 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, свыше тысячи школ и детсадов, более 70 фельдшерских пунктов.

    Якушев добавил, что такие восстановительные работы впервые ведутся в современной истории во время боевых действий, и партия продолжит этим заниматься.

    За время действия народной программы введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расселено 16 млн квадратных метров аварийного фонда, а новое жилье получили 920 тыс. человек. Якушев особо выделил, что люди переехали в современные и комфортабельные квартиры.

    Партия расширила семейную ипотеку, теперь льготные условия доступны на вторичном рынке там, где мало новостроек. Более 3 млн граждан получили поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок, обеспечено законодательное закрепление стандарта – новые кварталы строятся с социальной инфраструктурой.

    По проекту «Безопасные дороги» с 2019 по 2025 годы построили и отремонтировали более 150 тыс. километров дорог. В сфере ЖКХ заменено около 7 тыс. километров сетей и завершен ремонт почти 600 объектов. Якушев заявил о необходимости сделать тарифы ЖКХ прозрачными для граждан и отметил, что модернизация этой сферы станет одним из ключевых направлений новой народной программы.

    На пленарном заседании Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» работает в интересах страны даже в сложные времена, а сильная народная программа – главный аргумент на выборах. По его словам, итоги парламентских выборов определят развитие России, а партия опирается на доверие граждан.

    Партия начала сбор предложений в новую Народную программу, которая будет состоять из двух документов: предвыборная часть с планами на срок парламента и стратегический блок с идеологией и ценностями. Для подготовки программы создан экспертный совет с участием представителей науки, промышленности, участников СВО и других отраслей.

    «Единая Россия» анонсировала проведение в Ростове-на-Дону форума «Есть результат!» по вопросам жилищного строительства и ЖКХ.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев призвал сделать механизм формирования коммунальных тарифов прозрачным и понятным для граждан.

    13 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник

    Axios: Хуситы могут атаковать США и Израиль из-за нападения на Иран

    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе, пишут американские СМИ.

    Новый иранский верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить Тель-Авиву и Вашингтону за кампанию против страны, передает Axios.

    Он выразил благодарность «Хезболле», иракским ополченцам и йеменским мятежникам, намекнув на скорое присоединение последних к боевым действиям.

    Представители движения «Ансар Аллах» ранее предупредили, что их «пальцы находятся на спусковом крючке». Вашингтон считает группировку частью иранской «Оси сопротивления». Президент США Дональд Трамп вернул хуситов в список террористических организаций в начале своего второго срока.

    Аналитики опасаются, что вмешательство Йемена приведет к хаосу в регионе. Возможная блокировка Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов грозит драматически обострить международный кризис морских перевозок, ударив по экспорту нефти и сжиженного газа.

    Напомним, лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной готовности выступить на стороне Тегерана в случае необходимости.

    СМИ писали, что Иран рассчитывает в борьбе с США и Израилем на помощь движения хуситов в Йемене, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    В «Единой России» раскрыли детали новой жилищной программы

    В Ростове-на-Дону прошел форум «Есть результат!», посвященный вопросам жилищно-коммунального хозяйства, результаты его работы подвели секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Участники мероприятия предложили расширить существующую народную программу новыми механизмами помощи гражданам.

    Якушев отметил, что за время действия проекта в стране ввели более 500 млн кв. метров жилья. «Особенно важно, что объекты благоустройства выбирали сами жители. Только в прошлом году в таком голосовании участвовало около 17 млн человек», – подчеркнул он. Секретарь генсовета также напомнил о законодательном закреплении обязательных стандартов строительства социальных объектов в новых кварталах.

    Хуснуллин назвал 2025 год лучшим в строительной отрасли новейшей истории страны, отметив ввод 150 млн «квадратов» недвижимости. По его словам, системная работа позволила привести в нормативное состояние 74% общественного транспорта. Вице-премьер поддержал предложения партии, включая развитие ипотеки и масштабное обновление коммунальных сетей.

    Эксперты выдвинули инициативы по газификации и строительству аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе. Особое внимание уделили поддержке участников СВО, предложив программу «Сельское жилье для ветерана» и адаптацию квартир для инвалидов. Также прозвучали идеи по обновлению студенческих общежитий и созданию в них семейных блоков.

    13 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль покинул регион и начал возвращение в США, сообщил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Военные Ирана заявили о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» после атаки, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» уточнил, что удар был нанесён военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции.

    По словам официального представителя штаба Эбрахима Зольфагари, авианосец «Авраам Линкольн» выведен из строя, покинул регион и возвращается в США. Точная дата атаки и подробности инцидента при этом не раскрываются.

    Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил о нанесении повреждений американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Власти Ирана сообщили о ракетной атаке по кораблю в акватории Оманского залива.

    13 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США, один из них разбился в западном Ираке, а второй совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает The War Zone.

    По данным израильских СМИ, вторым участником инцидента был еще один самолет-заправщик KC-135, сообщает портал TWZ. Уточняется, что этот борт экстренно запросил посадку и сел в аэропорту Бен-Гурион после объявления чрезвычайной ситуации в полете.

    Сервисы отслеживания полетов фиксируют, что речь идет о модификации KC-135RT. Это редкая версия KC-135R, способная сама принимать топливо в воздухе, что позволяет таким машинам дольше оставаться в районе выполнения задачи или совершать более протяженные перелеты с использованием поддержки других танкеров.

    Перед посадкой экипаж подал международный сигнал бедствия, установив на транспондере аварийный код 7700. Согласно открытому мониторингу, этот сигнал исходил от борта с обозначением #AE07C1 и хвостовым номером 63-8017, который приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость».

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    13 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    Швеция перехватила в Балтийском море танкер Sea Owl I

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шведские власти взяли под контроль судно Sea Owl I, якобы подозреваемое в использовании фальшивой принадлежности и нарушении международных санкций.

    Инцидент произошел близ города Треллеборг, где было остановлено судно под коморским флагом, передает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

    Танкер Sea Owl I привлек внимание из-за подозрений в использовании «поддельных документов о регистрации».

    Замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг пояснил причины действий силовиков.

    «В силу угрозы морской безопасности и окружающей среде у Швеции были основания для вмешательства», – заявил он.

    Уточняется, что судно находится под санкциями нескольких стран. Ограничительные меры против танкера ранее ввел Европейский союз.

    Ранее Швеция арестовала капитана сухогруза Caffa за использование поддельных документов.

    13 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США

    Генерал авиации Попов назвал версии инцидента с заправщиками KC-135 США в Ираке

    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США
    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с двумя самолетами-заправщиками KC-135 ВВС США мог быть вызван внештатной ситуацией, связанной с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Пентагон заявил, что американский борт потерпел крушение в Ираке.

    «Как правило, в зоне дозаправки барражирует один самолет-заправщик. Однако бывают исключения, если речь идет о большой ударной авиационной группе. В таких случаях могут задействовать несколько «летающих танкеров», но их обязательно разносят по эшелонам. Более того, они летают в противофазе», – отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он допустил, что США могли планировать массированную атаку по целям в Иране, и для этого были направлены в одну зону сразу два KC-135. «Не исключено, что произошла внештатная ситуация, связанная с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты», – считает собеседник.

    По его мнению, если подтвердится, что два заправщика столкнулись, то одной из причин инцидента мог стать человеческий фактор. «Экипажи, возможно, предприняли несоразмерные действия: не заметили друг друга, а когда нужно было выполнить маневр – один, который, например, находился под фюзеляжем, дернулся вверх, а другой – вниз», – рассуждает Попов.

    Как бы то ни было, произошедшее стало серьезной потерей для США. «Поврежденный самолет, я думаю, не сможет выполнять задачи несколько месяцев: нужно будет провести дефектацию. Урон Штатам нанесен приличный», – считает военный летчик.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также говорят, что дозаправка самолета в воздухе сама по себе сложная операция, а дозаправка тяжелого и неповоротливого танкера – тем более. Она требует высокого летного мастерства.

    По мнению аналитиков, главная особенность в том, что за танкером (как и за любым самолетом) образуется т. н. зона разряжения (пониженного давления воздуха). Если задняя, заправляемая машина подойдет к этой зоне слишком близко, она потеряет управление, ее начнет «затягивать», неуправляемо болтать вихревым воздушным потоком. Поэтому заправочный шланг спускается от танкера на несколько десятков метров ниже его курса.

    Если судить по опубликованным фотографиям приземлившегося борта, картина произошедшего могла выглядеть следующим образом. Экипаж самолета, подходившего к танкеру сзади для заправки, совершил ошибку – поднялся слишком высоко и попал в «зону затягивания». Самолет потерял управление. В попытке выйти из этой зоны задняя машина стала еще больше набирать высоту и задела киль впереди идущего танкера. Обломки киля могли попасть в двигатели, машина разбилась.

    Можно сказать, что шедший впереди танкер легко отделался. Несмотря на то, что киль был разрушен примерно на треть, руль поворота остался в какой-то степени работоспособен и машина смогла успешно приземлиться. Если бы задняя машина ударила по килю буквально на метр ниже, скорее всего, разбились бы оба самолета.

    Американский борт мог упасть из-за неисправности, отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Несмотря на возраст – некоторым бортам более 60 лет – показатель боеготовности у KC-135 стабильно держится в районе 70–75%», – уточнили аналитики.

    В пользу догадок о столкновении говорит фото, предположительно, второго борта, аварийно приземлившегося в аэропорту Тель-Авива, заметили эксперты. «У самолета срезана верхняя половина руля направления. Как два самолета оказались так близко друг к другу и почему это произошло – до сих пор неясно», – добавили они.

    Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отмечает, что потенциально возможны разные варианты. «Вплоть до того, что один самолет мог заметить выпущенную с земли ракету и стал уклоняться или получил повреждение от нее, а в результате зацепил другой», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, США сильно лукавят, называя воздушное пространство Ирака «дружественным». «У проиранских шиитских ополчений как минимум есть ПЗРК и барражирующие зенитные ракеты «358», – напомнил эксперт. О том, что в западной части Ирака сбить один и повредить второй борт могли попытаться иранские прокси-группировки, пишет и «Военная хроника». «KC-135 обычно дозаправляют самолеты на высоте около 5-6 км, так что сбить их – задача вполне посильная», – указала они.

    Ранее Пентагон заявил, что в западном Ираке в результате крушения самолета-заправщика KC-135 Stratotanker ВВС США погибли четверо американских военнослужащих. В районе происшествия ведется операция для поиска двух других военных. Инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и «не был вызван вражеским огнем или огнем своих же войск», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В инциденте участвовал также второй KC-135. Он успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле без части хвостового оперения, сообщает CNN. Маркировка на самолете указывает на то, что он прилетел с авиабазы Билл в Калифорнии, где расположено 940-е крыло воздушных заправщиков Командования резерва ВВС США. Исламское сопротивление Ирака, лояльное Ирану, взяло на себя ответственность за атаки на оба самолета, не предоставив доказательств заявления.

    «Эпическая ярость» – американское название операции против Ирана, которая началась 28 февраля. На прошлой неделе CENTCOM сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем над Кувейтом. «Кувейт признал этот инцидент. Мы благодарны вооруженным силам Кувейта за их действия и поддержку в ходе продолжающейся операции», – заявило командование.

    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    13 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Умер актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный
    Умер актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советский актер из фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный скончался на 62-м году жизни, сообщает украинское издание «Одесская жизнь».

    Советский актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника», скончался на 62-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Одесская жизнь».

    В публикации издания отмечается: «В Одессе попрощались с актером, покорившим миллионы: Василий Скромный навсегда останется в сердцах зрителей как Макар Гусев».

    Помимо культовой роли в «Приключениях Электроника», Скромный снимался в фильмах «Школа», «Я – Хортица», «Третье измерение», «Взять живым» и «Комбаты». Его актерская карьера была связана с Одессой, где он также жил в последние годы.

    Фильм «Приключения Электроника» был снят режиссером Константином Бромбергом на Одесской киностудии в 1979 году по мотивам произведений Евгения Велтистова. Музыку для картины написал композитор Евгений Крылатов. Премьера трехсерийного фильма состоялась 23 марта 1980 года, и он стал одним из самых популярных советских детских фильмов.

    13 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    «Российская газета»: Семьи утонувших в Москве-реке детей затравили в Сети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестные пользователи организовали атаку на родственников школьников, трагически ушедших из жизни после прогулки по тонкому льду в Московской области.

    О появлении агрессивных комментариев в адрес матерей и отцов сообщил информированный источник «Российской газеты».

    В крупнейших городских интернет-сообществах «появились хейтеры, которые начали травить отцов и матерей, которым и так сейчас невероятно тяжело», пояснил собеседник.

    Местные жители стараются защитить семьи, недоумевая над претензиями о наличии дорогих гаджетов у подростков. Соболезнования в городские паблики приходят со всей страны, а активисты предложили создать народный мемориал.

    Тело одного пропавшего ребенка обнаружили на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала под лед. Через некоторое время нашли тело второго.

    13 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    Герой России Ярашев рассказал, как в одиночку удалось держать оборону 68 дней
    Герой России Ярашев рассказал, как в одиночку удалось держать оборону 68 дней
    Tекст: Вера Басилая

    Герой России Сергей Ярашев рассказал, как ему удалось держать оборону 68 дней, и заявил, что каждый на его месте поступил бы так же.

    По словам Ярашева, он регулярно получал боеприпасы, продукты и даже зимнюю форму, а командование поддерживало его всеми возможными способами, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Ярашев отметил, что противник неоднократно атаковал его позицию значительными силами и неоднократно предлагал ему сдаться, но каждый раз получал отпор.

    «Каждый, кто на моем месте оказался бы, поступил бы, сделал бы так же, естественно, потому что есть задача, которую надо выполнять», – заявил герой.

    Он уточнил, что по его позиции регулярно велся огонь противника, включая удары FPV-дронов, а также атаки штурмовых групп ВСУ. Ярашев рассказал, что постоянно поддерживал связь со своим командованием, которое помогало ему огнем артиллерии и FPV-дронами, а он, в свою очередь, передавал координаты противника.

    Ярашев признался, что когда у него появилась возможность выйти на связь, он был очень рад услышать своих товарищей.

    Боец в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции у населенного пункта Гришино в ДНР и не допустил прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, он лишился ступней из-за обморожения, о чем ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин.

    Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского, Ярашев отметил, что скучает по семье и сослуживцам.

    Мать Ярашева сообщила о его планах вернуться на фронт в качестве оператора БПЛА.

    Президент Владимир Путин присвоил рядовому Сергею Ярашеву звание Героя России за проявленное мужество.

    13 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок

    CNN: Американская армия потеряла 11 бойцов в ходе совместной с Израилем операции

    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок
    Tекст: Мария Иванова

    Совместная операция США и Израиля против Ирана уже унесла жизни не менее 11 американских военных, среди них экипаж заправщика KC-135, такие подсчеты приводит канал CNN.

    Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные канала CNN.

    Шесть солдат были убиты при ответной атаке иранских сил по базе в Кувейте 1 марта. Еще один военный скончался в минувшую субботу от ранений, полученных при ударе по объекту в Саудовской Аравии.

    Кроме того, Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, официально подтверждена гибель четырех из них. Всего в боевых действиях участвуют 50 тыс. американских солдат, около 150 получили ранения.

    Военная кампания началась 28 февраля, когда под удары попали Тегеран и другие крупные города. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства Исламской республики. Корпус стражей исламской революции ответил масштабными ударами по объектам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о гибели четырех американских военнослужащих во время операции на Ближнем Востоке.

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о потере более 500 солдат противника в результате ответных ударов Тегерана.

    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    Эксперт Анпилогов: Киев мог специально создать загрязнение Днестра

    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    13 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Каллас заявила о планах США разделить Европу

    Каллас заявила о попытках США разделить Европу ради ослабления влияния

    Каллас заявила о планах США разделить Европу
    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Соединенные Штаты стремятся разделить европейские правительства, поскольку каждая страна по отдельности обладает меньшим влиянием.

    В интервью Financial Times Каллас подчеркнула: «Важно, чтобы все [страны] поняли то, что США очень ясно дали понять, что они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», передает ТАСС.

    По словам Каллас, Вашингтон воспользовался тактикой, которую обычно применяют оппоненты ЕС.

    Ранее в четверг вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за мягкую позицию по военным действиям США и Израиля против Ирана.

    До этого премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.

    13 марта 2026, 11:07 • Новости дня
    NYT: Китай усилил влияние на фоне войны в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переброска американских систем ПРО, включая Patriot и элементы комплекса THAAD, из Южной Кореи на Ближний Восток уже вызывает тревогу среди союзников США в Азии на фоне войны с Ираном.

    Война на территории Ирана может привести к усилению позиций Китая и изменению баланса сил в Азии, пишет The New York Times.

    Американские военные уже перебросили авианосную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток, а теперь перемещают современные системы противовоздушной обороны, включая батареи Patriot и комплексы THAAD, из Азии для защиты от иранских дронов и ракет. Впервые перехватчики THAAD из Южной Кореи, где они были размещены для сдерживания угроз со стороны КНДР, отправляются в другую точку мира, и это вызывает тревогу у союзников США.

    В условиях войны, продолжающейся меньше двух недель, обещания Вашингтона о приоритете безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе подвергаются испытанию. По оценкам Пентагона, только за первые шесть дней боевых действий расходы США уже превысили 11,3 млрд долларов. Австралия также направила свои самолеты, персонал и ракеты класса «воздух-воздух» на Ближний Восток, а Япония и Тайвань опасаются задержек с поставками американских вооружений из-за интенсивного расхода боеприпасов.

    Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён заявил на заседании кабинета: «Хотя мы выступаем против вывода ПВО, невозможно полностью влиять на это решение». Аналитики отмечают, что перемещение западных систем защиты из Азии на фоне угроз со стороны Китая и КНДР наносит удар по доверию к гарантиям безопасности США, а Пекин получает новые козыри для расширения влияния. Китай, в частности, продолжает строительство искусственных островов и наращивает присутствие в Южно-Китайском море, а резкое подорожание нефти и перебои с топливом усиливают экономическую зависимость азиатских стран от Ближнего Востока.

    Эксперты опасаются, что переброска вооружений выявила ограниченность американских запасов: за две недели войны было израсходовано более 1 тыс. ракет Patriot, тогда как в 2025 году их было произведено только 600. Контракты на поставку американских вооружений задерживаются на годы: Япония до сих пор не получила 118 заказанных позиций. В Тайване также отмечают задержки, опасаясь снижения обороноспособности и оправданности закупок у США.

    На фоне происходящего страны региона активизируют развитие собственных военных программ. Япония работает над созданием дальнобойных ракет, Южная Корея получила одобрение США на разработку атомных подлодок. Президент Ли подчеркивает: «Если мы зависимы от других, эта зависимость может однажды рухнуть. Всегда нужно думать, что делать, если внешней поддержки не будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Китая заявило о возможности реализации сценария «Терминатора» из-за развития военного искусственного интеллекта. Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания. Глава МИД Китая призвал остановить войну на Ближнем Востоке, процитировав Лао-Цзы.

    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск
    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

