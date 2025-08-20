  • Новость часаХакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
    От «творчества» ИИ воняет за километр
    20 августа 2025, 11:56 Мнение

    От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Нам рассказывают про то, как ИИ стремительно идет в территорию вдохновения, в творчество, в частности в изобразительное искусство и музыку.

    У меня плохие новости для верящих в данный маркетологический прогон.

    Публика, которая верит в то, что ИИ может создать оригинальное произведение, просто пребывает в иллюзиях, что искусство – бесконечно. Но это просто от незнания, ничего страшного. Хотя нет. Страшновато.

    Как ИИ на выдаче в поисковике паразитирует на том, что собирали и писали живые профессиональные люди на разных ресурсах, таким образом обкрадывая целые издательские дома, точно так же в изо и музыке ИИ тупо паразитирует на всем наследии творческого человечества. А оно – конечно.

    Ведь вы не задумываетесь о том, что музыка имеет очень жесткие законы, в том числе физические и математические, и все они исследованы до последнего герца (440 Hz – нота «ля»).

    Законы квинто-квартового круга, из которого не вырваться. Тон-тон, полутон, три тона-полутон. Кто учил, тот в курсе. Ведь наш гений не зря писал: «поверил алгеброй гармонию». Вариантов гармонических последовательностей настолько мало, что на самые популярные из них, скажем, в интервалах IV-I-II-V, написаны сотни произведений, начиная с «Канона ре мажор» Иоганна Пахельбеля до «Гимна Советского Союза» и Let it Be группы Beatles. Aerosmith с Green Day не упоминать. Четвертая-первая-вторая минор-пятая. Уныло до невозможности. Бесконечные G – D – Em – C. Но есть нюансы.

    Мощный ИИ напишет вам еще тысячу песенок на IV-I-II-V. И он будет собирать мозаику из аранжировок, звучаний, обрывков мелодий, существующих записанных человеческих голосов, безусловно ограниченных тюремными законами гармонии, и создаст еще одну тонну мусора. Две тонны. То есть он делает то, что малоталантливые живые авторы делали все эти годы – строго в соответствии с законами музтеории и музпрактики, плюс мода, плюс конъюнктура, плюс жрать хочется. Просто ИИ может сделать это быстро и много. 

    Собственно – последнее «Евровидение« всё звучало, как продукт ИИ. Симпатичная, правильная полная бессмыслица.

    Любой дурак сыграет в подворотне IV-I-II-V в той или иной тональности. Но только у Пола Маккартни получилась Let It Be. А у Александрова – «Союз нерушимый«.

    По одной простой причине – в рамках строжайших законов ремесла у них есть душа, которая и есть вселенская загадка.

    А у цифирок с душой напряженка. 

    А ведь живые люди уже переступили строгие законы квинто-квартового круга и создали новые – Венская школа с Шенбергом расправилась с законами, по которым писал Моцарт, и открыла врата Густаву Хольсту, а тот – Black Sabbath и так до полной деконструкции и мелодии, и гармонии, но тоже в новых, очень строгих рамках.

    Всё уже написано и записано человечеством. А кого и это не устраивало – тот Карлхайнц Штокхаузен с Джоном Кейджем. Зато на них выросли все «Крафтверки» Германии и вся электронщина мира.

    И на всем этом тоже вынужден паразитировать бездушный ИИ. Прекрасный пример – недавний хайп стопроцентной ИИ-группы Velvet Sundown на Spotify. Причем только человеку без ушей и без музыкальной памяти непонятно, что это ИИ. 

    Как отличить фальшивые надувные шарики? А они точно такие же, только не радуют.

    ИИ заменит, к их сожалению, сотни тысяч неталантливых живых ремесленников, которые лепят песенки по шаблонам, то есть по тем же самым алгоритмам, потому что он делает то же самое только шустрее. Ну и бог с ними.

    Но потом начнется самое интересное: он, ИИ, переварит все то, что сделано людьми, а потом ему придется переваривать уже то, что создано ИИ.

    И по всем природным законам – продукт пищеварения, еще раз переваренный, остается все той же субстанцией.

    И поэтому так воняет за километр от «художественного творчества» ИИ. Он вынужден переваривать то, что уже придумано людьми за всю историю художественного творчества. А придумано человеком уже буквально всё, что можно изобразить при помощи материалов – осталась одна Марина Абрамович. Да и та скисла, старушка. Провокаторов и без нее хватает.

    С каким-то дикарским восторгом в рамках строгого карго-культа неофиты от нейронок ходят буквально под себя, когда им удается получить смешную картинку Йоды в стиле ван Гога. Или «оживить» картину Васнецова. Да, печальный факт – люди знают обычно всего два-три имени и три-четыре стиля и в рамках своих знаний «творят» при помощи нейронок. Насытившись «приколами», начинают генерить портреты шестипалого себя «в стиле».

    И это невозможно видеть глазами. Они кровоточат.

    Но если размышлять о будущем «недвижущихся картинок», то там произойдет абсолютно то же, что и в музыке «от ИИ».

    Дело в том, что уже довольно давно художественное творчество, как совокупность стилей, подходов, материалов, химических составов, пигментов, цвета и формы, давно себя исчерпало.

    Не случайно же есть идиотское выражение, что мы живем в эпоху постомодерна (выпендрялы еще придумывают всякие новые приставки к корню «модерн») – то есть пережевываем по сотому разу всё, что создали предки – начиная с того, который выскребал на стене пещеры бегущих оленей оленьей же костью.

    Придумано всё. Буквально.

    Потому что у изобразительного искусства все те же строгие законы. Все цветовые закономерности исследованы до последнего пантона, все формы и антиформы уже создали Ван Дейк с Джексоном Поллоком (и сто тыщ авторов между ними). А искусство еще живо – хотя бы потому, что есть руки, голова и магия материала.

    ИИ лишен рук, материала – красок, кистей или просто ведра для разливания пигмента по холсту, как у Поллока. А фактура, отражение света и даже запах краски – это все составляющие, без которых изображение становится репродукцией в журнале «Огонек».

    А у ИИ – цифра, танец электронов на мониторе. И даже когда ИИ даст мастеру краску и кисть в руки, чтобы поместить картину на поверхность чего-нибудь, то это будет только робот или даже андроид. То есть ходячий принтер. А на принтере мы и сейчас можем безо всякого ИИ слепить что угодно. 

    И вот точно так же, как люди, которые пережевывают достижения и открытия прошлого, ИИ обречен тупо пережевывать за людьми, а потом будет уже до мышей добираться – то есть извращенцем-Уроборосом жевать свой собственный хвост.

    Потому что все происходит быстро. Очень быстро. В гигантских объемах. И формальное развитие идет очень быстро. Только развиваться некуда.

    Ну хорошо, посчитаете себя остроумным, напишете ИИ промпт: «Нарисуй заседание центробанка в стиле Мэн Рэя и Караваджо одновременно». Вау, как смело.

    А потом ведь люди, профессионально занимающиеся, например, историей живописи, обязательно найдут имя и фамилию какого-нибудь деятеля Веймарской республики, который уже придумал это в 1925 году. За что нацисты выгнали его в Америку.

    Потому что было уже всё. Стоило Малевичу намалевать черный квадрат, как обязательно найдется какой-нибудь Марк Ротко, который нарисует черных, красных и синих прямоугольников штук тридцать и будет продаваться за миллионы и висеть в музеях. Не потому, что публика – дура. А потому, что старик Ротко тоже вложил что-то в идиотский черный квадрат. Наверное, это называется «человеческая душа».

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать не сможет просто никогда. Даже при помощи андроида.

    Зато что касается «картинок движущихся», то по всему интернету бегают новые гуру, которые рассказывают, как при помощи ИИ делать хайповые видео.

     – А-а-а! – кричат они – Вышла новая версия Reve 1.0 – вы только посмотрите-посмотрите, вы еще быстрее сделаете видео со старухой и бегемотом и порвете видеоплатформы на миллионы просмотров!

    – Или вот! – Новая эра создания видео и игры Genie – всего за 200 долларов подписки! О-о-о! 

    Причем с таким видом, как будто все приблуды внутри нейронки разработали они лично, а не анонимные индусы из Кремниевой долины. Как шаманы. Помните, как быстро появились «евангелисты» какого -нибудь «Клабхауса» или НФТ – и куда они все делись?

    Так и здесь – восторг от того, что можно вспомнить самую тупую шутку и сгенерить на нее видео с участием модного реального актера из «Марвела». Эта мысль приводит публику в состояние исступления. И публика платит. Надеется порвать интернет и наконец стать хозяином востребованного контента.

    Срочно бежим на VEO-3! И будет нам счастье и деньги. Завтра выйдет еще пять инструментов, которые для профессиональной работы пригодны так же, как айфон для свадебной фотографии. А со всех сторон несется – «промпт тебе напишет Чат ДжиПи-Ти – даже не надо думать самому, потом заваливаешь в Мидджорни, а потом в ВЕО ТРИ!».

    Дерзай, вперед!  Две старухи на самокате! Уморительно смешно! Естественно, стоит увеличить результат «творчества» хотя бы до размеров ноутбучного монитора, то качество картинки посыплется сразу – видно, что это все отвратный ИИ.

    Именно поэтому говорить о какой-то помощи кинематографу невозможно. Оно, конечно, скоро улучшится, но ровно настолько, чтобы никогда не стать профессиональным. Потому что чайник должен сидеть в своей песочнице и время от времени оплачивать подписку за месяц.

    Это как со смартфонами – у всех есть камеры, кругом миллиарды камер, но когда что-нибудь случается – отовсюду нам показывают только мутные видео и бегущие ноги, и даже простые фотки – абсолютно нечитаемые. Даже неподвижный вулкан со столбом пламени внятно снять никто не может. Так и ИИ-видео – только для заработков единиц на очередном «тубе» или тиктоке, пока миллионы чайников платят за подписки на эти инструменты. 

    Революция отменяется. Без души ничего не работает. 

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

