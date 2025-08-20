От «творчества» ИИ воняет за километр

Нам рассказывают про то, как ИИ стремительно идет в территорию вдохновения, в творчество, в частности в изобразительное искусство и музыку.

У меня плохие новости для верящих в данный маркетологический прогон.

Публика, которая верит в то, что ИИ может создать оригинальное произведение, просто пребывает в иллюзиях, что искусство – бесконечно. Но это просто от незнания, ничего страшного. Хотя нет. Страшновато.

Как ИИ на выдаче в поисковике паразитирует на том, что собирали и писали живые профессиональные люди на разных ресурсах, таким образом обкрадывая целые издательские дома, точно так же в изо и музыке ИИ тупо паразитирует на всем наследии творческого человечества. А оно – конечно.

Ведь вы не задумываетесь о том, что музыка имеет очень жесткие законы, в том числе физические и математические, и все они исследованы до последнего герца (440 Hz – нота «ля»).

Законы квинто-квартового круга, из которого не вырваться. Тон-тон, полутон, три тона-полутон. Кто учил, тот в курсе. Ведь наш гений не зря писал: «поверил алгеброй гармонию». Вариантов гармонических последовательностей настолько мало, что на самые популярные из них, скажем, в интервалах IV-I-II-V, написаны сотни произведений, начиная с «Канона ре мажор» Иоганна Пахельбеля до «Гимна Советского Союза» и Let it Be группы Beatles. Aerosmith с Green Day не упоминать. Четвертая-первая-вторая минор-пятая. Уныло до невозможности. Бесконечные G – D – Em – C. Но есть нюансы.

Мощный ИИ напишет вам еще тысячу песенок на IV-I-II-V. И он будет собирать мозаику из аранжировок, звучаний, обрывков мелодий, существующих записанных человеческих голосов, безусловно ограниченных тюремными законами гармонии, и создаст еще одну тонну мусора. Две тонны. То есть он делает то, что малоталантливые живые авторы делали все эти годы – строго в соответствии с законами музтеории и музпрактики, плюс мода, плюс конъюнктура, плюс жрать хочется. Просто ИИ может сделать это быстро и много.

Собственно – последнее «Евровидение« всё звучало, как продукт ИИ. Симпатичная, правильная полная бессмыслица.

Любой дурак сыграет в подворотне IV-I-II-V в той или иной тональности. Но только у Пола Маккартни получилась Let It Be. А у Александрова – «Союз нерушимый«.

По одной простой причине – в рамках строжайших законов ремесла у них есть душа, которая и есть вселенская загадка.

А у цифирок с душой напряженка.

А ведь живые люди уже переступили строгие законы квинто-квартового круга и создали новые – Венская школа с Шенбергом расправилась с законами, по которым писал Моцарт, и открыла врата Густаву Хольсту, а тот – Black Sabbath и так до полной деконструкции и мелодии, и гармонии, но тоже в новых, очень строгих рамках.

Всё уже написано и записано человечеством. А кого и это не устраивало – тот Карлхайнц Штокхаузен с Джоном Кейджем. Зато на них выросли все «Крафтверки» Германии и вся электронщина мира.

И на всем этом тоже вынужден паразитировать бездушный ИИ. Прекрасный пример – недавний хайп стопроцентной ИИ-группы Velvet Sundown на Spotify. Причем только человеку без ушей и без музыкальной памяти непонятно, что это ИИ.

Как отличить фальшивые надувные шарики? А они точно такие же, только не радуют.

ИИ заменит, к их сожалению, сотни тысяч неталантливых живых ремесленников, которые лепят песенки по шаблонам, то есть по тем же самым алгоритмам, потому что он делает то же самое только шустрее. Ну и бог с ними.

Но потом начнется самое интересное: он, ИИ, переварит все то, что сделано людьми, а потом ему придется переваривать уже то, что создано ИИ.

И по всем природным законам – продукт пищеварения, еще раз переваренный, остается все той же субстанцией.

И поэтому так воняет за километр от «художественного творчества» ИИ. Он вынужден переваривать то, что уже придумано людьми за всю историю художественного творчества. А придумано человеком уже буквально всё, что можно изобразить при помощи материалов – осталась одна Марина Абрамович. Да и та скисла, старушка. Провокаторов и без нее хватает.

С каким-то дикарским восторгом в рамках строгого карго-культа неофиты от нейронок ходят буквально под себя, когда им удается получить смешную картинку Йоды в стиле ван Гога. Или «оживить» картину Васнецова. Да, печальный факт – люди знают обычно всего два-три имени и три-четыре стиля и в рамках своих знаний «творят» при помощи нейронок. Насытившись «приколами», начинают генерить портреты шестипалого себя «в стиле».

И это невозможно видеть глазами. Они кровоточат.

Но если размышлять о будущем «недвижущихся картинок», то там произойдет абсолютно то же, что и в музыке «от ИИ».

Дело в том, что уже довольно давно художественное творчество, как совокупность стилей, подходов, материалов, химических составов, пигментов, цвета и формы, давно себя исчерпало.

Не случайно же есть идиотское выражение, что мы живем в эпоху постомодерна (выпендрялы еще придумывают всякие новые приставки к корню «модерн») – то есть пережевываем по сотому разу всё, что создали предки – начиная с того, который выскребал на стене пещеры бегущих оленей оленьей же костью.

Придумано всё. Буквально.

Потому что у изобразительного искусства все те же строгие законы. Все цветовые закономерности исследованы до последнего пантона, все формы и антиформы уже создали Ван Дейк с Джексоном Поллоком (и сто тыщ авторов между ними). А искусство еще живо – хотя бы потому, что есть руки, голова и магия материала.

ИИ лишен рук, материала – красок, кистей или просто ведра для разливания пигмента по холсту, как у Поллока. А фактура, отражение света и даже запах краски – это все составляющие, без которых изображение становится репродукцией в журнале «Огонек».

А у ИИ – цифра, танец электронов на мониторе. И даже когда ИИ даст мастеру краску и кисть в руки, чтобы поместить картину на поверхность чего-нибудь, то это будет только робот или даже андроид. То есть ходячий принтер. А на принтере мы и сейчас можем безо всякого ИИ слепить что угодно.

И вот точно так же, как люди, которые пережевывают достижения и открытия прошлого, ИИ обречен тупо пережевывать за людьми, а потом будет уже до мышей добираться – то есть извращенцем-Уроборосом жевать свой собственный хвост.

Потому что все происходит быстро. Очень быстро. В гигантских объемах. И формальное развитие идет очень быстро. Только развиваться некуда.

Ну хорошо, посчитаете себя остроумным, напишете ИИ промпт: «Нарисуй заседание центробанка в стиле Мэн Рэя и Караваджо одновременно». Вау, как смело.

А потом ведь люди, профессионально занимающиеся, например, историей живописи, обязательно найдут имя и фамилию какого-нибудь деятеля Веймарской республики, который уже придумал это в 1925 году. За что нацисты выгнали его в Америку.

Потому что было уже всё. Стоило Малевичу намалевать черный квадрат, как обязательно найдется какой-нибудь Марк Ротко, который нарисует черных, красных и синих прямоугольников штук тридцать и будет продаваться за миллионы и висеть в музеях. Не потому, что публика – дура. А потому, что старик Ротко тоже вложил что-то в идиотский черный квадрат. Наверное, это называется «человеческая душа».

Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать не сможет просто никогда. Даже при помощи андроида.

Зато что касается «картинок движущихся», то по всему интернету бегают новые гуру, которые рассказывают, как при помощи ИИ делать хайповые видео.

– А-а-а! – кричат они – Вышла новая версия Reve 1.0 – вы только посмотрите-посмотрите, вы еще быстрее сделаете видео со старухой и бегемотом и порвете видеоплатформы на миллионы просмотров!

– Или вот! – Новая эра создания видео и игры Genie – всего за 200 долларов подписки! О-о-о!

Причем с таким видом, как будто все приблуды внутри нейронки разработали они лично, а не анонимные индусы из Кремниевой долины. Как шаманы. Помните, как быстро появились «евангелисты» какого -нибудь «Клабхауса» или НФТ – и куда они все делись?

Так и здесь – восторг от того, что можно вспомнить самую тупую шутку и сгенерить на нее видео с участием модного реального актера из «Марвела». Эта мысль приводит публику в состояние исступления. И публика платит. Надеется порвать интернет и наконец стать хозяином востребованного контента.

Срочно бежим на VEO-3! И будет нам счастье и деньги. Завтра выйдет еще пять инструментов, которые для профессиональной работы пригодны так же, как айфон для свадебной фотографии. А со всех сторон несется – «промпт тебе напишет Чат ДжиПи-Ти – даже не надо думать самому, потом заваливаешь в Мидджорни, а потом в ВЕО ТРИ!».

Дерзай, вперед! Две старухи на самокате! Уморительно смешно! Естественно, стоит увеличить результат «творчества» хотя бы до размеров ноутбучного монитора, то качество картинки посыплется сразу – видно, что это все отвратный ИИ.

Именно поэтому говорить о какой-то помощи кинематографу невозможно. Оно, конечно, скоро улучшится, но ровно настолько, чтобы никогда не стать профессиональным. Потому что чайник должен сидеть в своей песочнице и время от времени оплачивать подписку за месяц.

Это как со смартфонами – у всех есть камеры, кругом миллиарды камер, но когда что-нибудь случается – отовсюду нам показывают только мутные видео и бегущие ноги, и даже простые фотки – абсолютно нечитаемые. Даже неподвижный вулкан со столбом пламени внятно снять никто не может. Так и ИИ-видео – только для заработков единиц на очередном «тубе» или тиктоке, пока миллионы чайников платят за подписки на эти инструменты.

Революция отменяется. Без души ничего не работает.