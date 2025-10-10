Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

Как говорил приснопамятный Горби: «Нам тут со всех сторон подбрасывают». А может и не говорил, но нам все равно реально подбрасывают, и именно со всех сторон. И если вы увернулись от парламентских предложений запретить иностранные игрушки с зубами или об отмене институции самозанятости, то за углом вас обязательно оглушат какими-нибудь инициативами в области прав и обязанностей курьеров. Которые везут вам свиную отбивную, пельмени со смешанным мясом или вообще что кому в голову придет.

Седьмого октября Духовное управление мусульман России решило разделить все перевозимые курьерами грузы на халяльные (дозволенные) и харамные (запрещенные). На сайте ДУМ появилась фетва, в которой подробно разъяснялись правила работы курьеров и сотрудников логистических служб согласно нормам шариата.

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а вот буквально каждого из нас, современных людей и даже, о ужас – местами атеистов.

Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

Кстати, еще нельзя доставлять «предметы языческого культа». То есть фигурку Перуна уже маме на день рождения не пошлешь, а про жертвенные рога, амулеты-лунницы, кольца, вотивные дары, а также прочие обереги можно сразу забыть.

А еще языческий культовый персонаж Перун под прикрытием (символ) – это бык, топор, мощный конь, копье, щит и палица. Как мне жить сегодня вечером без быка и палицы? Но курьер должен отказаться перевозить все это поганое безобразие.

Странно, что ничего не сказано про товары из секс-шопа.

А если пицца лежала рядом со свиной отбивной? Всё – харам.

И у нас пока наступает еще только первый – бытовой – шок. Нам, потребителям, как-то вдруг заявили, что нас могут не обслужить за наши же деньги на основании религиозно-мировоззренческого противоречия.

И мы такие – погодите, а строителям тоже будет фетва – что они могут строить, а что нет. И откуда им брать воду для бетона – чтобы все прям расписали, как полагается – вдруг источник какой-то некошерный? И какой рукой – правой или левой (грязной) – брать молоток, и можно ли в рот засовывать гвозди, когда прибиваешь полку в новой квартире во время ремонта? Или вся надежда на молдаван, у которых нет специального органа, который им что-то запрещает?

И простой ответ простого человека на все эти интересные нововведения в деле курьерского обслуживания выглядит примерно так: у вас всегда есть вариант поехать туда, где эти правила – норма жизни. И попробуйте там заработать 200 тыс. рублей в месяц. Никто не держит. Звучит песня группы «Секрет» – «Домо-о-о-ой!»

Но проблема второго порядка гораздо сложнее. Это не импортированные вместе с мигрантами попытки ввести на территории России чуть ли не у стен Кремля законы шариата. Предпринятые нашими же религиозными деятелями, у которых, наверное, даже печать есть и расчетный счет. Это не дяденьки из ОАЭ приехали – это наши люди, которых мы до сих пор считали интегральной частью культурного ландшафта Российской Федерации. Которая гордится тем, что у нас нет проблем с иноверцами – таких, как в Германии, например. Ключевое слово – «интегральность».

Но налицо – дерзкий выпад против нашей Конституции. Кто-то решил, что уже можно, уже пора раскачивать лодочку.

Как это выглядит? Как нарушение ст. 19 Конституции, которая запрещает безосновательное ограничение свободы труда по признаку религиозной принадлежности.

И тут я снимаю шляпу перед главой СПЧ Фадеевым, который точно определил, куда бьют инициаторы «фетвы»: решение ДУМ нарушает также ст. 29 Конституции, запрещающую разжигание религиозной розни.

«Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», – объяснил он.

Ну это как минимум. А максимум – это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции. У нас ведь есть еще и ст. 14, закрепляющая принцип светского государства и вообще-то религиозные организации не могут брать на себя функции федеральных органов власти. Да и не федеральных – тоже.

А еще есть ст. 8, утверждающая принцип единства экономического пространства, а также свободного перемещения товаров и услуг. Курьерская фетва прямо нарушает принцип свободного перемещения товаров.

А еще мне нравится одна оговорка, которая очень порадовала бы французских писателей, которые боролись у себя с клерикалами во время Великой французской революции, показывавших и описывавших прежде всего лицемерие французской церкви.

Потому что, согласно разъяснению ДУМ, если курьер «не знает, что находится в коробке, то можно». Ну да, а ночью Бог спит и поэтому можно бухать и веселиться. Нет?

Но нам все равно, что они там с Богом решают. У каждого нормального человека в России, а главное, у профессионалов в области безопасности и антитерроризма, уже зажглась красная лампочка – «курьер из Средней Азии с коробочкой, который НЕ ЗНАЕТ, что в ней». «Крокуса» нам мало?

Это безумие надо остановить.