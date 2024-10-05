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    5 октября 2024, 09:20 • Общество

    Мигрантские диаспоры стали опасными на законных основаниях

    Этнические диаспоры должны потерять юридический статус в России

    Мигрантские диаспоры стали опасными на законных основаниях
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» были завербованы в таджикской диаспоре в России, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По мнению экспертов, некоторые диаспоры представляют интересы этнических ОПГ, вовлекают своих членов в радикальные исламистские организации и в целом несут угрозу для общества. Проблему можно решить отменой закона, который писался под диктовку ныне нежелательных НКО и наделил диаспоры мощным лоббистским ресурсом.

    Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» вербовали в таджикской диаспоре в России. Организаторы теракта были участниками запрещенной в России группы «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенного в России «Исламского государства*») и действовали через интернет, находясь в Афганистане.

    А в четверг в Иркутске были задержаны лидеры диаспор по подозрению в организации незаконной миграции. По версии следствия, председатель узбекского национального центра и зампредседателя таджикской диаспоры совместно с центром дополнительного образования за деньги выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком.

    Сертификаты способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Приангарья. Предварительно установлено, что злоумышленники выручили более 1,5 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «коммерческий подкуп» и «организация незаконной миграции».

    «Эта новость не вызывает никакого удивления, – считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Коц. – Для этого диаспоры и создаются. Для формирования параллельной серой реальности, в которой приезжим будет комфортнее не соприкасаться с российским юридическим, экономическим, налоговым и социальным полями. Эти образования работают против ассимиляции приезжих», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    О том, что явление нелегальной миграции в стране скоро прекратится, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который в пятницу участвовал в заседании таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. «Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», – сказал он.

    Уже в октябре Госдума планирует рассмотреть пакет из пяти законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Спикер палаты Вячеслав Володин говорил, что депутаты примут их до декабря. Целью законопроектов парламентарий назвал наведение порядка в миграционной сфере.

    Инициативы ужесточают наказание за организацию незаконной миграции (за это предлагается ввести штрафы в размере от 5 до 10 млн рублей с конфискацией имущества), вводят новую ответственность для юрлиц за подделку документов и позволяют блокировать сайты с незаконными услугами для мигрантов.

    «Мы постоянно говорим о том, что диаспоры в нынешнем виде представляют угрозу для государства. Диаспоры сегодня – это посредники между криминальными сообществами, этническими группировками и властью. Мы видим, как на региональном уровне некоторые представители власти фактически начинают заигрывать с диаспорами, как на основе коррупции выстраиваются их отношения», – сказал Кирилл Кабанов, член СПЧ.

    Член СПЧ считает, что закон «О национально-культурной автономии» 1996 года, которым как правило руководствуются диаспоры, «надо полностью закрывать». «Этот закон был принят при поддержке в том числе НКО, которые сейчас находятся в списке нежелательных организаций. Этот закон напрямую подрывает безопасность Российской Федерации», – добавил спикер.

    По его словам, у этнических диаспор не должно быть юридического статуса в России. «Вместо них должны появиться культурные центры, где люди поют песни, танцуют, устраивают выставки народного творчества и костюмов. И на этом все! Диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления», – рассуждает правозащитник.

    Кроме того, собеседник усомнился в целесообразности привлечения представителей диаспор к выработке тех или иных решений власти. «А сейчас мы можем сказать, что диаспоры не решают проблемы этнической преступности, а скорее, решают проблемы этнических преступников», – добавил Кабанов.

    Что касается заявления директора ФСБ о вербовке террористов в таджикской диаспоре, то Кабанов напомнил, что об этой проблеме говорилось давно. «Таджикская диаспора наиболее подвержена воздействию радикалов и ваххабитскому влиянию», – подчеркнул правозащитник, добавив, что по этому показателю таджикской диаспоре уступает лишь киргизская.

    В этой связи интересны данные доктора исторических наук Бахтияра Бабаджанова, который ранее исследовал среду так называемых репатриантов, граждан Узбекистана, которые были завербованы в ряды ИГ и которых вернули на родину в 2020-2021 годах. В основном это были женщины.

    Выяснилось, что у основной части этой группы репатриантов (более 150 семей) мужья работали в России, где основная их часть и была завербована в ряды ИГ.

    Диаспоры же привлекают мигрантов в том числе возможностью реисламизации и дают им понятную форму «социальных коммуникаций с себе подобными»: «Ислам, точнее, его коллективные ритуалы и легитимный статус этой религии в России, предоставляет наиболее доступный способ для такого рода коммуникаций (молитвы, послемолитвенное общение), дающий мощные стимулы единения и преодоления чувства отчуждения вдали от родины».

    Таким образом и мусульманские общины необходимо защитить от возможного влияния диаспор, которые могут использовать их в своих интересах. В то же время член Общественной палаты России Максим Григорьев указывает, что сегодня в России под диаспорами «подразумевается много разных организаций, которые поддерживают друг друга».

    «Внутри диаспор есть и криминальные, и торговые отношения. Это сложные структуры, которые постоянно меняются. На их фоне национально-культурная автономия – это более или менее официальное явление с понятными руководителями. Но и они могут способствовать нелегальной миграции и другим незаконным вещам», – отметил член ОП.

    Григорьев согласен с тем, что закон «О национально-культурной автономии» неактуален, так как наделяет структуры мигрантов «серьезным лоббистским потенциалом, который часто используется против российского общества»: «Если же выходцы, ставшие гражданами России, официально создают какие-то общественные организации, им этот закон тоже не нужен».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Мигрантские диаспоры стали опасными на законных основаниях

    Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» были завербованы в таджикской диаспоре в России, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По мнению экспертов, некоторые диаспоры представляют интересы этнических ОПГ, вовлекают своих членов в радикальные исламистские организации и в целом несут угрозу для общества. Проблему можно решить отменой закона, который писался под диктовку ныне нежелательных НКО и наделил диаспоры мощным лоббистским ресурсом. Подробности

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