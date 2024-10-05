Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.30 комментариев
Мигрантские диаспоры стали опасными на законных основаниях
Этнические диаспоры должны потерять юридический статус в России
Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» были завербованы в таджикской диаспоре в России, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По мнению экспертов, некоторые диаспоры представляют интересы этнических ОПГ, вовлекают своих членов в радикальные исламистские организации и в целом несут угрозу для общества. Проблему можно решить отменой закона, который писался под диктовку ныне нежелательных НКО и наделил диаспоры мощным лоббистским ресурсом.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» вербовали в таджикской диаспоре в России. Организаторы теракта были участниками запрещенной в России группы «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенного в России «Исламского государства*») и действовали через интернет, находясь в Афганистане.
А в четверг в Иркутске были задержаны лидеры диаспор по подозрению в организации незаконной миграции. По версии следствия, председатель узбекского национального центра и зампредседателя таджикской диаспоры совместно с центром дополнительного образования за деньги выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком.
Сертификаты способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Приангарья. Предварительно установлено, что злоумышленники выручили более 1,5 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «коммерческий подкуп» и «организация незаконной миграции».
«Эта новость не вызывает никакого удивления, – считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Коц. – Для этого диаспоры и создаются. Для формирования параллельной серой реальности, в которой приезжим будет комфортнее не соприкасаться с российским юридическим, экономическим, налоговым и социальным полями. Эти образования работают против ассимиляции приезжих», – пишет Коц в своем Telegram-канале.
О том, что явление нелегальной миграции в стране скоро прекратится, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, который в пятницу участвовал в заседании таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. «Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», – сказал он.
Уже в октябре Госдума планирует рассмотреть пакет из пяти законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Спикер палаты Вячеслав Володин говорил, что депутаты примут их до декабря. Целью законопроектов парламентарий назвал наведение порядка в миграционной сфере.
Инициативы ужесточают наказание за организацию незаконной миграции (за это предлагается ввести штрафы в размере от 5 до 10 млн рублей с конфискацией имущества), вводят новую ответственность для юрлиц за подделку документов и позволяют блокировать сайты с незаконными услугами для мигрантов.
«Мы постоянно говорим о том, что диаспоры в нынешнем виде представляют угрозу для государства. Диаспоры сегодня – это посредники между криминальными сообществами, этническими группировками и властью. Мы видим, как на региональном уровне некоторые представители власти фактически начинают заигрывать с диаспорами, как на основе коррупции выстраиваются их отношения», – сказал Кирилл Кабанов, член СПЧ.
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Член СПЧ считает, что закон «О национально-культурной автономии» 1996 года, которым как правило руководствуются диаспоры, «надо полностью закрывать». «Этот закон был принят при поддержке в том числе НКО, которые сейчас находятся в списке нежелательных организаций. Этот закон напрямую подрывает безопасность Российской Федерации», – добавил спикер.
По его словам, у этнических диаспор не должно быть юридического статуса в России. «Вместо них должны появиться культурные центры, где люди поют песни, танцуют, устраивают выставки народного творчества и костюмов. И на этом все! Диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления», – рассуждает правозащитник.
Кроме того, собеседник усомнился в целесообразности привлечения представителей диаспор к выработке тех или иных решений власти. «А сейчас мы можем сказать, что диаспоры не решают проблемы этнической преступности, а скорее, решают проблемы этнических преступников», – добавил Кабанов.
Что касается заявления директора ФСБ о вербовке террористов в таджикской диаспоре, то Кабанов напомнил, что об этой проблеме говорилось давно. «Таджикская диаспора наиболее подвержена воздействию радикалов и ваххабитскому влиянию», – подчеркнул правозащитник, добавив, что по этому показателю таджикской диаспоре уступает лишь киргизская.
В этой связи интересны данные доктора исторических наук Бахтияра Бабаджанова, который ранее исследовал среду так называемых репатриантов, граждан Узбекистана, которые были завербованы в ряды ИГ и которых вернули на родину в 2020-2021 годах. В основном это были женщины.
Выяснилось, что у основной части этой группы репатриантов (более 150 семей) мужья работали в России, где основная их часть и была завербована в ряды ИГ.
Диаспоры же привлекают мигрантов в том числе возможностью реисламизации и дают им понятную форму «социальных коммуникаций с себе подобными»: «Ислам, точнее, его коллективные ритуалы и легитимный статус этой религии в России, предоставляет наиболее доступный способ для такого рода коммуникаций (молитвы, послемолитвенное общение), дающий мощные стимулы единения и преодоления чувства отчуждения вдали от родины».
Таким образом и мусульманские общины необходимо защитить от возможного влияния диаспор, которые могут использовать их в своих интересах. В то же время член Общественной палаты России Максим Григорьев указывает, что сегодня в России под диаспорами «подразумевается много разных организаций, которые поддерживают друг друга».
«Внутри диаспор есть и криминальные, и торговые отношения. Это сложные структуры, которые постоянно меняются. На их фоне национально-культурная автономия – это более или менее официальное явление с понятными руководителями. Но и они могут способствовать нелегальной миграции и другим незаконным вещам», – отметил член ОП.
Григорьев согласен с тем, что закон «О национально-культурной автономии» неактуален, так как наделяет структуры мигрантов «серьезным лоббистским потенциалом, который часто используется против российского общества»: «Если же выходцы, ставшие гражданами России, официально создают какие-то общественные организации, им этот закон тоже не нужен».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ