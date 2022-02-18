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18 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Америка толкает Европу и Азию к войне за газ

Новак рассказал, что ждет наивную Европу в случае отказа от российского газа в пользу СПГ REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Искать спасения в СПГ не стоит. Рекордные январские поставки СПГ в Европу – это исключение, а не правило. Даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу газа сжиженного способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии, предупреждает вице-премьер России Александр Новак. Готова ли Азия на такие страдания ради Украины и Европы?  Подробности...
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Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

«Для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией», – заявил Болсонару Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скандальный бразильский лидер Жаир Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Чем объясняется этот резкий геополитический разворот от политика, который прежде во всем ориентировался на США и даже мешал сотрудничеству своей родины с Москвой? Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Как Украина готовится к штурму Донбасса

Украинские войска активно готовятся к наступлению в Донбассе Vadim Ghirda/АР/ТАСС
Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Туркмении нужны реформы, которые уже успешно реализуются в соседних Узбекистане и Казахстане. Либо Ахшабаду пора задуматься об отказе от нейтрального статуса и вступить в ОДКБ. Подробности...

Украина опять рискует пропустить «Евровидение» из-за политики

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Алина Паш оказалась рецидивисткой – она побывала не только в Крыму, но и в Москве, где неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади. Отыскали еще один снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам. Подробности...
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Почему Россия должна вступить в НАТО, но никогда не вступит

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых. Подробности...
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    Какие мигранты заслуживают депортации из России

    Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции
    		   18 февраля 2022, 08:50
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Николай Васильев,
    Юрий Зайнашев

    Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны?

    Выступая в четверг на коллегии МВД, президент Владимир Путин потребовал принять жесткие меры против нелегальной миграции. В России рады всем, кто приезжает и соблюдает законы страны, относится с уважением к ее культуре и традициям, напомнил Путин. «Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой бизнес – против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры», – цитирует его ТАСС.

    По мнению главы государства, любые проявления экстремизма, нарушение правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрой высылки таких иностранцев «за пределы России» и запрета на их возвращение.

    «Возобновление авиасообщения и частичная отмена на въезд в РФ активизировали приток иностранной рабочей силы», – сообщил в свою очередь на коллегии глава МВД Владимир Колокольцев. Иностранцы, включая мигрантов, в прошлом году совершили больше преступлений, чем в позапрошлом, добавил он. «Почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами. Зафиксированы групповые нарушения правопорядка, их участники привлечены к ответственности, приняты меры в виде выдворения и депортации», – цитирует министра РИА «Новости».

    При этом, посетовал министр, нарушившие в России законы мигранты, выдворенные из страны, порой меняют у себя на родине паспортные данные и возвращаются. Решением для этого, по мнению министра, должно стать расширение списка иностранцев, обязанных сдавать при въезде отпечатки пальцев. Вместе с этим сократилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией, сказал шеф МВД: в ФСБ было направлено 180 тыс. материалов по этим делам.

    Впрочем, добавил Колокольцев, среди гастарбайтеров растет и спрос на работу в легальном статусе. Так, количество выданных мигрантам патентов в прошлом году превысило уровень 2019 года. Кроме того, 1 млн мигрантов воспользовались возможностью легализоваться.

    Чтобы быстро сбить криминальную волну среди мигрантов, нужно внести в отчетность силовых ведомств показатели по депортации, предлагает генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич. «Это делается элементарно: во всю отчетную работу МВД, судебных приставов и других профильных служб вносится показатель по выдворению. Глава каждого региона также будет оценивать работу своих управлений в том числе по этому показателю», – сказал собеседник.

    Эксперт выразил надежду на то, что поручения президента не будут «замылены». «Глава государства ясно дал понять, что проблема уже угрожает национальной безопасности, создав межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике. А силовые ведомства теперь должны выполнять установку президента по депортации: посадили нарушителей в вагоны, вывезли к границе и все», – подчеркнул генерал. Михалевич напоминает, что образ скромного, «затюканного» гастарбайтера уходит в прошлое. «Они порой сами нападают, причем даже на полицейских.

    Недавно в Москве избили патрульных и отобрали у них дубинку. Впрочем, полицейские частично и сами виноваты в этом

    – раньше было много случаев, когда задержанных попросту мигрантов отпускали из отделений. Вот почему они почувствовали безнаказанность», – посетовал он. Собеседник предложил выдворять из России даже за нарушение ПДД – в том числе и мигрантов-курьеров, заполонивших улицы крупных городов. «Обычная картина: джигит едет на велосипеде по «встречке», на пешеходном переходе никогда не притормаживает, проскакивает его на скорости», – возмущается генерал.

    «Выступление Путина на коллегии МВД означает усиление внимания первого лица государства к актуальной для общества проблеме», – отмечает в свою очередь президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. О том же, по его мнению, говорит и решение президента создать в Совбезе рабочую группу по миграции. «Верю, что она окажется эффективной», – сказал глава федерации.

    «Люди, которые грубо нарушают общественный порядок, и сегодня попадают под стражу и затем быстро выдворяются из страны. Если иностранца ловят на том, что он устроился на работу без трудового договора, без патента, если он зарегистрирован по одному адресу, а де-факто живет по другому – за всё это следует высылка. Кстати, с понедельника, насколько я знаю, резко усилилась работа силовиков в рамках операции «Нелегал», уже более 1000 человек посадили в спецприемники», – рассказал Коженов газете ВЗГЛЯД.

    По нынешним правилам за два административных правонарушения, совершенных в течение трех лет, иностранцу назначается запрет на въезд в страну, напомнил эксперт. «Но до сих пор за этим редко следовала принудительная высылка. Человеку власти закрывают въезд, но он узнает об этом лишь в тот момент, когда покидает нашу страну, – от пограничников. Совершил человек незначительное правонарушение, его занесли в базу, назначили запрет. Но он продолжает спокойно жить здесь до тех пор, пока его не поймают и не скажут: «Вы – «запретник», в течение пяти суток вы обязаны уехать». Если не уедет сам и если его повторно ловят, то тогда уже выдворяют из страны через спецприемник», – объяснил глава федерации.

    Большинство иностранцев, узнав о запрете, уезжают добровольно сами, поясняет Коженов. «Никто не хочет попадать в спецприемник, в этом нет никакого удовольствия. Я считаю, работа в этом направлении и так налажена хорошо, но если кто-то не дорабатывает, то теперь, после выступления Владимира Владимировича, на это будет обращено дополнительное внимание», – уверен глава мигрантской организации.

    Напомним, что операция «Нелегал» уже более 12 лет проводится на территории стран ОДКБ. Ее цель – выявление криминальных схем организации миграционных потоков.

    Во вторник Следственный комитет заявил, что в последнее время преступность среди мигрантов начала приобретать «более острый характер», что вызывает социальное напряжение. Причем это наблюдается не только в Москве, но и в других городах. А МВД еще в декабре предупредило, что с 1 января возобновит массовую депортацию нелегалов. Было объявлено и о восстановлении железнодорожного сообщения с азиатскими республиками СНГ – таким образом Россия заодно вернула себе и техническую возможность массовой высылки. Как отмечала по этому поводу газета ВЗГЛЯД, в нашу страну чартерные поезда повезут на стройки гастарбайтеров, а обратно (так сказать, «реверсом») – нарушителей миграционного режима.

    На ваш взгляд

     
    Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?



    Обсуждение:  6 комментариев
    На минувшей неделе Лента.Ру рассказала, как в московском районе Царицыно при задержании двух иностранцев из Средней Азии, выпивавших на детской площадке, пострадали двое полицейских. Приезжие оказали активное сопротивление – они напали на силовиков и у одного из них даже отобрали дубинку. Одному из патрульных пришлось достать оружие и пригрозить открыть огонь. В итоге один хулиган был задержан, второму удалось сбежать. Полицейские были госпитализированы с травмами.

    Рядовым полицейским, а также Главному управлению МВД по вопросам миграции (как структуре, которая сейчас отвечает за работу с приезжими) приходится бороться не с причинами, а со следствиями промахов в миграционной политике, считает гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

    «Если эта политика неверна, если к нам завозят в огромном количестве непонятно кого, то потом МВД вынуждено все это разгребать. Необходимо задать вопросы тем, кто отвечает за российский стройкомплекс, в частности профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину и в целом – тем, кто лоббирует завоз мигрантов», – считает собеседник. «Когда в Москву, например, приехал миллион человек, МВД должно их фильтровать? Как вылавливать нарушителей в такой огромной массе?» – недоумевает Лепехин.

    Либо прибыль, либо безопасность

    Что касается депортации, то эксперт предлагает ввести систему баллов. «Если приезжий один раз совершил административное правонарушение, то он сам или его работодатель платит штраф. Если нарушения повторяются, баллы копятся. Когда они достигают определенного уровня (то есть правонарушения приобретают систематический характер), то должна автоматически следовать высылка за пределы России», – пояснил Лепехин. «Ну а за уголовные преступления, разумеется, надо судить и сажать», – добавил он.

    «Проблемы нарастают еще и потому, что под видом гастарбайтеров все чаще приезжают явные бандиты. Такие, например, как выходцы из Средней Азии, которые недавно ограбили магазин в Подмосковье и при этом насмерть забили кассиршу», – подчеркнул Лепехин.

    В среду проблема миграции бурно обсуждалась в стенах Госдумы, когда там выступал вице-премьер Марат Хуснуллин. Услышав вопрос о мерах, предпринимаемых правительством для замещения мигрантов в строительной отрасли, вице-премьер ответил: «Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше». Замглавы правительства также напомнил, что средняя зарплата по стране составляет около 50 тыс. рублей, а мигранты на стройках получают около 40 тысяч. В этой связи он призвал увеличить зарплаты на стройках, чтобы привлекать россиян вместо приезжих. «Давайте примем жесткое законодательство, как себя обезопасить от всех негативных моментов, связанных с миграцией», – обратился он к парламентариям.

    При этом Хуснуллин посетовал, что пока гастарбайтеров в стране даже не хватает – из-за пандемии весомая часть из тех, кто уехал, до сих пор не может вернуться. По его словам, трудовые ресурсы в среднем по стране уже подорожали на треть, что привело к росту цен на жилье. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что нижняя палата совместно с правительством займется темой мигрантов, занятых в сфере строительства.

    Генерал Михалевич в принципе не согласен с аргументами о пользе миграции. «Мы не проживем без мигрантов, надо завезти еще несколько миллионов» – это разговоры в пользу бедных. Если вы любите свою страну, тем более, если вы – чиновник, так нельзя себя вести. Нельзя говорить, что русские – лентяи, а таджики и узбеки лучше работают. На самом деле, нормальные русские люди тоже работают хорошо», – убежден Михалевич. Генерал признал, что уровень жизни российского общества уже настолько высок, что далеко не каждый россиянин согласится теперь скрести снег лопатой. «Но если трактора дадите, будут работать с удовольствием», – обещает он. Михалевич предлагает практиковать только «целевую миграцию», когда каждый гастарбайтер не просто получает разрешение на работу, но и приезжает на конкретную позицию.

    «Это неправда, что стране нужны мигранты – просто местные власти или бизнесмены не хотят платить людям достойную зарплату», – добавил со своей стороны Лепехин. В миграционной сфере, по его мнению, сохраняется высокий уровень коррупции: чиновники получают взятки от работодателя за массовый завоз гастарбайтеров.

    В качестве положительного примера эксперт привел губернатора Калужской области Владислава Шапшу – тот недавно ограничил список профессий, по которым могут работать гости из других республик СНГ. «Регулировать процесс миграции в пользу местного населения должны главы всех регионов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, куда сейчас на работу завозят даже турок, при том, что местное население страдает от безработицы», – отметил Лепехин.

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