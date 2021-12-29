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29 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России

Кризис из-за сильной закредитованности может прийти откуда угодно Андрей Махонин/ТАСС
Банк России очень обеспокоен большим числом россиян, оказавшихся в кредитной кабале. Невозможность платить кредиты может быть опасна не только для семейного бюджета, но и для экономики всей страны. Достаточно вспомнить ипотечный кризис 2008 года в США, который молниеносно трансформировался в мировой финансовый кризис. Такой «черный лебедь» может прилететь и в 2022 году. Но его родиной вряд ли станет Россия. Откуда же исходит угроза? Подробности...
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Чем грозит России ликвидация Молдавии

Президент Молдавии Санду готова сделать свою страну частью Румынии REUTERS/Bogdan Cristel
В Молдавии вновь заговорили о воссоединении – либо с Румынией, с которой не удалось слиться в начале 1990-х, либо с отколовшимся тогда же Приднестровьем. Причем примирение двух берегов Днестра предложил Тирасполь, а в Кишиневе больше уповают на вхождение в «Великую Румынию» как на залог попадания в ЕС. Но в этом случае Молдавия утратит самостоятельность и станет частью страны НАТО. Подробности...
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Россия сэкономит на выдворении нелегалов в Среднюю Азию

Гастарбайтеры-нелегалы поедут из России в Среднюю Азию поездами «обратной тяги» Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Возобновив железнодорожное сообщение с азиатскими республиками СНГ, Россия заодно вернула себе и возможность массово выдворять на родину мигрантов-нелегалов. К нам чартерные поезда повезут на стройки новых гастарбайтеров, обратно – нарушителей миграционного режима. МВД предупредило, что с 1 января высылка возобновляется. Насколько плотно будут забиты обратные поезда в Ташкент, Бишкек и Душанбе? Подробности...
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Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

Пропагандистский плакат УПА времен «многонациональности» Public domain
В 2022 году на Украине с размахом отметят 80-летие со дня создания УПА – соответствующее постановление приняла Верховная рада. «Боевое крыло» украинских националистов, вошедшее в историю в основном военными преступлениями, становится государственным ориентиром. И стоит признать: этому государству такой ориентир очень хорошо подходит. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Возможно, на большой пресс-конференции Владимир Путин говорил о праве жителей Донбасса решать судьбу своей земли в куда более широком аспекте, чем в рамках Минских соглашений. Подробности...

У «новой этики» нет монополии на прогресс

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Пример Илона Маска показывает, что прогресс сегодня – понятие небезальтернативное, и что он не обязательно идёт в одном комплекте с моральной полицейщиной. Подробности...
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«Мемориал» – пример перевернутой логики

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
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    Россия сэкономит на выдворении нелегалов в Среднюю Азию

    Гастарбайтеры-нелегалы поедут из России в Среднюю Азию поездами «обратной тяги»
    		   29 декабря 2021, 12:58
    Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»
    Текст: Татьяна Косолапова,
    Анастасия Заводовская,
    Ростислав Зубков

    Возобновив железнодорожное сообщение с азиатскими республиками СНГ, Россия заодно вернула себе и возможность массово выдворять на родину мигрантов-нелегалов. К нам чартерные поезда повезут на стройки новых гастарбайтеров, обратно – нарушителей миграционного режима. МВД предупредило, что с 1 января высылка возобновляется. Насколько плотно будут забиты обратные поезда в Ташкент, Бишкек и Душанбе?

    Иностранцы, работающие в России без законного основания, с 1 января могут быть выдворены из страны – с запретом на обратный въезд, а их работодателям может грозить штраф до 800 тыс. рублей за каждого нарушителя, сообщили во вторник в МВД. Сейчас «за незаконное осуществление трудовой деятельности» иностранцам полагается штраф в 5 тыс. рублей. В МВД пояснили, что 31 декабря заканчиваются введенные указом президента временные меры, которые позволяли иностранцам урегулировать свое правовое положение – выправить все необходимые документы, которые дают право работать в России без риска выдворения.

    «С марта 2020 года свыше 7 млн иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 млн граждан смогли урегулировать законность своего пребывания в России», – цитировал RT пресс-службу. Вместе с тем в МВД сообщили, что располагают информацией о «значительном количестве иностранных граждан», которые по-прежнему находятся в России незаконно.

    До пандемии ежегодно выдворяли порядка 30 тыс. иностранцев, сообщил газете ВЗГЛЯД президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Но с приходом ковида транспортное сообщение с другими странами было резко ограничено. В апреле 2020 года президент издал указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Указ облегчил мигрантам пребывание в России и запретил их выдворение. Поэтому статистика, которую я привожу, – за 2019 год», – пояснил Коженов.

    В мае уже этого года был введен специальный правовой режим – «контролируемое пребывание» – для мигрантов, которые формально не имеют права находиться в России, но физически не могут ее покинуть.  

    «Мораторий на выдворение действовал, поскольку люди просто не могли выехать из-за ситуации с ковидом. Бессмысленно было принуждать кого-либо покинуть страну. А сейчас, хоть пандемия и продолжается, процесс пошел. С одной стороны, можно самому уехать, с другой, можно и депортировать человека», – заметил бывший замглавы Федеральной миграционной службы (ФМС), директор Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

    Нелегалов выдворяли и в прошлом году, но это было редкостью, констатировал Поставнин. «На время пандемии процесс был приостановлен указом президента. Правда, поскольку указ в правовом отношении все-таки ниже, чем закон, некоторые суды все же выносили приговоры о выдворении. Это были единичные случаи правовой коллизии», – пояснил бывший замглавы ФМС.

    Не следует путать выдворение по решению суда с принудительной депортацией, которую могут проводить руководители территориальных подразделений МВД в качестве инструмента государственного воздействия, указал Поставнин.

    «В любом случае на фоне борьбы с вирусом до настоящего момента из нашей страны нелегалов никто по принуждению не выгонял, – подчеркнул Поставнин. – Когда в силу вступят новые правила выдворения, по сути, произойдет открытие транспортного коридора». На процедуру выдворения при этом «государство не сильно потратится», добавил экс-замглавы ФМС. «У нас распространен так называемый добровольный контролируемый выезд, когда человек сам себе покупает билеты, а МВД следит за исполнением решения суда», – объяснил он.

    Судя по информации сайтов по продаже билетов, средняя стоимость железнодорожной поездки Москва – Ташкент составляет около 8 тыс. рублей, что, к слову, ненамного отличается от стоимости авиаперелета в столицу Узбекистана (10–14 тыс. рублей в среднем). Билет на самолет Москва – Бишкек можно приобрести за 5–7 тыс. рублей, на рейс Москва – Душанбе – от 9 до 15 тыс. рублей.

    Напомним, что в сентябре замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил: до конца года планируется восстановить железнодорожное сообщение со странами Средней Азии, отработав ввоз рабочих на российские стройки из Узбекистана и других стран чартерными поездами. В октябре узбекский оператор сети железных дорог «Узбекистон темир йуллари» анонсировал четыре новых поезда в Россию.

    «Скорее всего, выдворение будет проходить не самолетами, а поездами, о которых шла речь, в том числе для завоза иностранной рабочей силы в Россию», – полагает и эксперт по трудовой миграции ГК «Аксиома» Дмитрий Исповедников. Он отметил: поскольку уже есть железнодорожное сообщение с Узбекистаном и для граждан этой страны организуются поезда, в случае необходимости это может быть организовано и для граждан других соседних республик.

    Такого же мнения придерживается и Поставнин. С его точки зрения, в решении МВД возобновить высылку большую роль сыграло возобновление железнодорожного сообщения.

    «Правда, изначально рейсы решили восстановить, чтобы завозить в Россию больше трудовых мигрантов.

    Но поезд ходит в две стороны – так почему бы не заполнить его в оба направления?» – риторически спросил Поставнин. Но есть проблема, отметил экс-замглавы ФМС. «Увы, отъезд из России за свой счет – не очень прозрачная и эффективная система, поскольку часто бывало, когда у выдворяемого не оказывалось денег. В таком случае его помещали в специальный центр временного содержания, пока он либо не заработает на билет, либо не заплатит штраф и так далее», – рассказал Поставнин.

    По оценке Исповедникова, значительная часть живущих в России гастарбайтеров уходит из серой зоны, а значит, массовой депортации не предвидится. «Как показывают последние данные МВД, в России увеличилось количество выданных патентов. Притом что количество въезжающих иностранцев не сильно выросло. Это говорит о том, что легализуются именно те иностранцы, которые здесь уже находились во время пандемии и которые воспользовались ослаблением миграционного режима, чтобы оформить все недостающие документы», – считает эксперт.

    На ваш взгляд

     
    Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?




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    Обсуждение:  98 комментариев

    Резкого роста выдворений не ожидает и Коженов. Операция «Нелегал» проходит два раза в год, напоминает он. «Выявляют нарушителей, штрафуют работодателя, если у него работает нелегально оформленный человек, а затем выносится наказание в качестве выдворения. Если нарушитель впервые попался, то выдворение происходит в форме самостоятельного выезда – выдается судебное решение о том, что он должен покинуть РФ в течение десяти дней. А если человек попался не в первый раз, то его задерживают и принудительно отправляют на родину без возможности вернуться когда-либо в Россию», – пояснил президент Федерации мигрантов.

    Коженов также рассказал, что в следующем году ожидаются масштабные реформы трудовой деятельности иностранцев в России. «Я пока не могу рассказать подробно, но весь 2020 и 2021 год велась колоссальная работа всех причастных ведомств. Написан новый закон, который предполагает, что все старые правила отменяются. Сейчас законопроект дорабатывается, в Госдуму он будет внесен, предположительно, в третьем квартале 2022 года. Вступит он в силу при согласовании с января 2024 года», – надеется глава Федерации.

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