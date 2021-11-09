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9 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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Россия научит Европу использовать «зеленый» уголь

Что ждет угольную отрасль России в экологически чистом мире Ton Koene/UIG/ТАСС
Пока Европа строит планы по полному отказу от углеродов ради экологической повестки, Россия намерена спасать планету иным путем. В России зеленую стратегию Запада считают ошибочной. Первый же удар Европы по углю, считающемуся самым грязным энергоносителем, вышел ей боком. Что ждет угольную отрасль России, которая в этом году переживает ренессанс?  Подробности...
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Украина поспорила с США по поводу «российской угрозы»

Украинские военные в Донбассе по-прежнему готовы «отражать агрессию», которую якобы готовит Россия REUTERS/Serhiy Takhmazov
США предупредили своих партнеров в Европе: Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Аналогичные заявления звучат и из Пентагона. Поразительно то, что Киев, всегда выступающий как преданный сателлит Вашингтона, на этот раз запротестовал. Опровержения американской информации звучат даже из офиса Зеленского. Чем продиктован «вброс» американцев и как объяснить прозрение Киева? Подробности...
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Как России решать проблему этнической преступности

Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности кадр из видео
Громкие преступления с этнической составляющей в России породили дискуссию о том, что выходцы с Кавказа не признают законы и не уважают правоохранительные органы. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем в данном вопросе – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем. Так ли это на самом деле и какие еще факторы влияют на этническую преступность? Подробности...
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Байден отказался от Америки на первом месте

Комитет «Америка прежде всего» объединил 800 тысяч человек – как пацифистов, так и нацистов Scherl/Global Look Press
Администрация Джо Байдена отказывается от принципа «Америка прежде всего» (America First), на котором строил свою политику Дональд Трамп. Внутри страны этот лозунг не без оснований считают фашистским, вне США – претензией американцев на цивилизационную исключительность. Но что на самом деле означает отказ от него для Белого дома и всего мира? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Чего стоила Украине утрата донбасского угля

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина сама загнала собственный ТЭК в тупик, и в конечном счете за выход из него платить будут опять ее собственные граждане. До 2014 года страна была экспортером энергетического угля, а теперь стала его импортером. Подробности...
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Судьба Запада находится в руках «инкубаторной» элиты

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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда важнейшие социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх. Подробности...
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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    Как России решать проблему этнической преступности

    Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности
    		   9 ноября 2021, 14:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Ростислав Зубков

    Громкие преступления с этнической составляющей в России породили дискуссию о том, что выходцы с Кавказа не признают законы и не уважают правоохранительные органы. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем в данном вопросе – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем. Так ли это на самом деле и какие еще факторы влияют на этническую преступность?

    Конфликт в Новых Ватутинках, в ходе которого мужчина был избит выходцами с Кавказа на глазах у своего четырехлетнего ребенка, всколыхнул в обществе дискуссии о проблемах этнической преступности в России и о слабой эффективности правоохранительных органов в борьбе с ней.

    Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого в этом нападении. В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил его под арест. Трое из задержанных вину не признают, они придерживаются своей позиции, что это была самооборона. При этом сотрудники магазина, где начался конфликт, сообщили, что двое нападавших были с ножами.

    Сначала было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», но затем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал его переквалифицировать в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить лично ему.

    После инцидента полиция начала проверку и рейды. В то же время местные жители заявили о готовности организовать народные дружины. Они не верят, что установившееся после рейдов полиции спокойствие продлится долго. По их словам, в район приезжают жить много семей с детьми, но от участившихся случаев агрессии защиты по-прежнему нет.

    Позже журналист Владимир Соловьев в прямом эфире SolovievLive спросил у главы пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина: «А насколько много таких преступлений и почему в Москве сейчас настолько болезненной стала этническая тема?».

    «Если говорить про характер таких преступлений, то они становятся сразу же известными СМИ и на них часто обращают внимание. Поэтому, может быть, и складывается впечатление, что их много. На самом деле, если анализировать этот же Троицкий и Новомосковский округ, то какого-то всплеска преступности на сегодняшний момент там нет», – ответил Васенин.

    Однако если в обозначенном округе всплеска нет, то в целом по России картина выглядит иначе. В начале ноября Бастрыкин заявил о росте противоправных деяний со стороны мигрантов, в частности, экстремизма – на 33%, терроризма – на 26%, убийств – на 8%, изнасилований – на 5%.

    Ранее в октябре секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также обратил внимание на эти проблемы. «Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения», – заявил он. В то же время в Кремле считают, что драка в Новых Ватутинках не имеет национальной подоплеки. Аналогичная позиция звучала и по другим резонансным случаям.

    Кавказцы в Москве часто несут более мягкие наказания за преступления, потому что правоохранители берут взятки и подвергаются угрозам со стороны диаспор, 

    сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. «Российская правоохранительная система за годы своего существования выработала неравное, неодинаковое отношение к преступникам – оно зависит от того, к каким этническим группам относятся подследственные», – пояснил он.

    По его словам, оценка деяния преступника и особенности работы правоохранителей с ними в России имеют национальность. «Зачастую то, что не прощается представителям коренных народов, это не обязательно должен быть русский, тут может быть чуваш, мордвин, тувинец, прощается цыганам или кавказцам», – указал Ворожцов.

    Когда случается какая-то криминальная история с этнической составляющей, на правоохранителей начинает оказываться давление диаспор, правозащитников и нанимаемых дорогих адвокатов, добавил собеседник. «Где-то действует коррупционный механизм, где-то угрозы в адрес силовиков. В итоге получается, что русского Васю легче посадить, чем того, за кого горой стоят представители многочисленной диаспоры», – пояснил Ворожцов.

    Он подчеркнул, что отсутствие реагирования на этническую преступность со стороны правоохранительных органов повышает общественное беспокойство и снижает доверие к государству.

    «Помните убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова? По моим источникам в правоохранительных органах, члены одной из диаспор столицы дали взятку силовикам в 600 тыс. рублей за то, чтобы четверых фигурантов отпустили под подписку из СИЗО на время следствия. У правоохранителей была такса – по 150 тыс. рублей за человека. То дело, как известно, вызвало массовые акции протеста в нескольких городах, в том числе и в центре столицы на Манежной площади. У общественности возникли сомнения в том, что преступников ждет справедливое наказание», – детализировал генерал.

    Вместе с тем он заметил, что представители, например, украинской или белорусской диаспор не приходят к следствию и прокуратуре «просить за своих». «Они не такие дружные, как кавказские, и это преимущество последних. Но, конечно, правоохранительные органы не должны способствовать воплощению в жизнь этого преимущества», – сказал аналитик.

    Также на фоне конфликта в Новой Москве в России возобновилась дискуссия по поводу указания национальности правонарушителей в публичном пространстве и проверки регистраций по месту жительства. Так, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются» до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро». В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Также он высказал мнение, что будь обе стороны конфликта в Новой Москве, из-за которого разгорелся спор, одной национальности, никто и не придал бы этому значения.

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    Со своей стороны, единоросс Султан Хамзаев пообещал на своей странице в Instagram добиваться принятия закона о запрете указывания в СМИ национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осужденных. В ответ на это пользователи Сети указали, что замалчивание национальности приравнивается к замалчиванию проблемы этнической преступности.

    В этой связи Ворожцов выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что конкретный вид преступлений характерен именно для данного этноса. «Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – сказал собеседник.

    С тем, что этнические диаспоры оказывают давление на правоохранителей, согласен председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных отношений Владимир Зорин. «Конечно, мы видим попытки оградить своих земляков от уголовной ответственности. Базисом такого воздействия служит коррупционная составляющая. Второй проблемой является то, что национальные культурные объединения должны более решительно осуждать зачинщиков и участников таких инцидентов, как в Новых Ватутинках», – подчеркнул аналитик.

    При этом, по его словам, в подавляющем большинстве случаев такие инциденты объявляются межнациональными постфактум – под давлением внешних сил или самих сторон инцидента, но на самом деле таковыми не являются.

    «На самом деле эти конфликты возникают на почве невежества, агрессивного настроения и ослабления воспитательной работы с молодежью. В данном случае общественность поразил сам факт того, что присутствие ребенка не сдержало молодых людей. И это, конечно, требует самого серьезного расследования, чем и занимаются СКР и прокуратура. Однако хотелось бы призвать общественность не торопиться и дождаться выводов следствия», – подчеркнул специалист.

    Разрешать все вопросы, связанные с конфликтной ситуацией в межнациональных отношениях, нужно на основе диалога, соблюдения законов и традиций, считает Зорин. Недавний пример дискуссии между Кадыровым и Симоньян показал, что это вполне возможно.

    «Преступления в Москве, как правило, совершают те приезжие, у кого сдерживающие факторы в лице семьи, соседей и уклада жизни остались на малой родине. Чаще всего – это уроженцы из глубоко провинциальных и патриархальных регионов с совершенно другими нормами поведения», – пояснил востоковед Евгений Сатановский.

    «На это накладывается комплекс провинциала, который «сейчас всем покажет». Прекрасно это показал Дюма в «Трех мушкетерах» на примере Д’Артаньяна», – добавил эксперт.

    По его словам, чтобы остановить этническое насилие в России, каждый приезжий должен попадать под особый контроль соответствующих диаспор. Однако пока такой подход практикует лишь Рамзан Кадыров, отметил Сатановский. «Напомню про инцидент, когда чеченец швырнул в метро банку из-под энергетика в пассажира, отказавшегося сказать: «Ахмат – сила». По поручению главы Чечни этого хулигана нашли, заставили вместе с отцом извиняться на камеру, а самого злоумышленника отправили мести улицы Грозного. А вот другие диаспоры не хотят контролировать приезжих», – посетовал политолог.

    «Поэтому российские власти должны серьезно поговорить с руководством диаспор как азербайджанской, так и всех остальных – кавказских, среднеазиатских. Или они контролируют своих, а не прикрывают их от правоохранительных органов, или пусть всем составом покидают Москву. И напавших в Ватутинках, после отбывания наказания, следует отправить работать грузчиками в бакинский порт», – добавил Сатановский.

    В то же время экс-депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев считает, что преступников не стоит заставлять мести улицы родных городов, однако представители диаспор обязаны объяснять гостям столицы «невозможность прихода в чужой монастырь со своим уставом».

    «Мы же ведем себя за границей согласно законам той страны, в которую приехали. По такому принципу надо вести себя и в Москве, поскольку жизнь в столице отличается, например, от жизни в дагестанских городах», – указал Сафаралиев.

    Собеседник также призвал направлять этнические особенности разных народов России в полезное русло. «Кавказ – это прекрасное место, где живут смелые люди и хорошие воины. Этим нужно пользоваться в интересах России. Кроме того, в школах необходимо преподавать историю таким образом, чтобы жители разных регионов понимали общность нашего прошлого. Незнание порождает страх, а знание ведет к дружбе и взаимопониманию», – резюмировал Сафаралиев.

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