Как решить проблему мигрантских общежитий в России

В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок?

Накануне жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались на народный сход у общежития, где проживают мигранты, в связи с убийством и изнасилованием местной жительницы. Они обвинили мигрантов в смерти женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Также участники схода заявили о неоднократных проблемах в сфере безопасности, возникающих из-за мигрантов.

Позже в СК сообщили о задержании двух подозреваемых – это «граждане одного из соседних государств, 1988 и 1984 годов рождения». Также в СК обещали проверить законность их нахождения в России и дать оценку действиям чиновников, которые должны следить за порядком пребывания иностранцев. Кроме того, мигрантам предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). Также известно, что подозреваемые не проживали в местном общежитии.

Во вторник сын убитой женщины рассказал подробности трагедии. «Мама шла с дачи домой... не дошла всего 400 метров. В лесополосе ее забили. Звонили, писали – телефон не отвечал. Сначала я сам ходил искать, а потом приехал батюшка из храма Бужаниново с ребятами. Мама была набожной, часто посещала церковь, поэтому ее все знали. И тогда мы еще раз все вместе пошли, в ночь. В районе 23.00 нашли. Случайно. Нашли баночку, туфельку, пакет, вещи, колготки, потом тело мамы», – рассказал мужчина «Московскому комсомольцу».

Также он отметил, что раньше пенсионерка не жаловалась на мигрантов. «Просто к ним уже все привыкли, то, что они ходят везде, как у себя дома. Этот случай – резонансный. Надо что-то корректировать в миграционной политике», – заявил он.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, любые правонарушения и преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться. «Безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание», – подчеркнул губернатор.

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В экспертной среде считают, что одних лишь проверок в данном случае недостаточно. «Должна быть создана комплексная система ответственности за поведение мигрантов в стране пребывания», – полагает профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин. В частности, по его словам, «в общежитии для трудовых мигрантов должен находиться специально уполномоченный человек, который будет следить за поведением мигрантов и который в случае чего будет отвечать вместе с ними за нарушение общественного порядка».

Эксперт также добавил, что «бизнес должен оформлять обязательное страхование гражданской ответственности перед местными жителями, чтобы в случае совершения мигрантом преступления компания понесла определенные материальные издержки». «Тогда компаниям придется выбирать: нанимать ли больше мигрантов и в случае чего терпеть убытки или же заняться механизацией производства, что повлечет за собой неизбежную оптимизацию рабочих мест», – отметил Дискин. Кроме того,

в России следует создать систему коллективной ответственности для мигрантов.

«Сейчас у нас действует ультралиберальная идея, предполагающая, что каждый человек отвечает за себя сам, – пояснил собеседник. – Но в отношении мигрантов должна быть создана система горизонтального контроля, при которой они будут понимать, что в случае совершения кем-то из мигрантов преступления, на родину автоматически вылетают все, кто проживал с ним в одном общежитии. Это будет реальный механизм контроля».

«Что касается строительства специальных общежитий для гастарбайтеров, то, вероятно, лучше это делать в отдалении от территории проживания местных жителей», – полагает он. По мнению Дискина, такие поселения не превратятся в гетто, если правоохранительные органы будут тщательно следить за порядком.

Эксперт уверен, что спрашивать разрешение на строительство общежития для гастарбайтеров у местных жителей не нужно. «Они не дадут такого разрешения, потому что они в этом не заинтересованы. Мигранты и рабочая сила нужны бизнесу и государству. Но при этом должны быть гарантии того, что кошмары, подобные случившемуся, не будут повторяться», – подчеркнул Дискин.

В то же время собеседник обратил внимание на то, что подавляющее большинство мигрантов в России зарабатывают деньги тяжелым трудом и решают местные экономические проблемы, поскольку на тяжелый физический и малооплачиваемый труд россияне зачастую не соглашаются. «Поэтому когда в очередной раз в обществе звучит идея выслать всех мигрантов из страны, надо помнить, чем мы за это впоследствии расплатимся», – добавил Дискин.

Кроме того, для эффективной профилактики преступлений среди мигрантов «необходимо наладить сотрудничество с властями стран, откуда они приезжают, и навести порядок в деятельности формальных диаспор и неформальных структур, которые объединяют мигрантов», считает депутат Госдумы Константин Затулин.

«Также необходимо организовать сеть осведомителей в общежитиях, которых у нас огромное множество, восстановить полноценную работу участковых и подготовить специалистов, знающих соответствующие языки. Вы никогда не сможете проконтролировать настроения среди приезжих, если не будете понимать, что на самом деле говорят мигранты на родных для себя языках», – убежден депутат Затулин.

В то же время депутат Леонид Калашников пояснил, что с отдельными республиками Средней Азии у России есть соглашение, касающееся организованного набора граждан на временную работу в РФ. Документом предусмотрена процедура приема людей на работу, сопряженная с вопросами образования, здравоохранения и официальной выплаты зарплат.

«Но практически никто из работодателей по этому пути не пошел. Они не хотят платить «белую» зарплату и заниматься социально-медицинскими вопросами. Им выгоднее работать «по-черному», – констатировал Калашников. –

В итоге алчные и жадные капиталисты вместе с чиновниками разного уровня просто не выполняют требования уже действующих законов и соглашений».

Впрочем, в среде мигрантов считают, что реализация подобных мер не станет страховкой от подобных эксцессов. Об этом заявил председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. По его словам, российскому государству следует обратить внимание на то, как «огромная армия мигрантов проводит свой досуг» и разобраться, чем заняты иностранные специалисты вне работы.

По мнению эксперта, мигрантов следует вовлекать в культурные мероприятия, что будет способствовать социализации и адаптации гастарбайтеров к новым условиям жизни. А граждане республик Средней Азии в свободное время «могли бы приготовить тот же плов для всех желающих, а не заниматься не пойми чем». «Я думаю, в таком случае отношения между местным населением и приезжими были бы немножко другие. И, конечно, при строительстве общежитий для мигрантов необходимо учитывать пожелания местных жителей. Это позволит избежать многих конфликтов», – резюмировал Каримов.

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