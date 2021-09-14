Губернатор Подмосковья распорядился закрыть общежитие мигрантов в Бужаниново

Онищенко: Отравивший москвичей яд мог находиться внутри арбуза

Просто протереть арбузы этиленгликолем недостаточно, само вещество, скорее всего, находилось внутри арбуза, заявил бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, комментируя обнаружение в крови погибших, после употребления купленного в магазине у дома арбуза, ядовитого вещества.

По результатам аутопсии в крови погибших 61-летней женщины и ее 15-летней внучки, которые в пятницу плохо себя почувствовали после употребления арбуза, были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля. Предполагается, что причиной трагедии стало отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал магазина «Магнит».

«Этиленгликоль – это компонент антифриза, который заливают в отопительную систему машины, чтобы она не мерзла. Это тяжелые спирты, поэтому это, действительно, яд для человека. Им не могли магазин обрабатывать. А то, чем обрабатывают торговые залы – это известный дезинфектант, в котором этиленгликоль явно не используется. Здесь, конечно, явно какое-то очевидное нарушение», – говорит Онищенко.

Он подчеркивает, что просто протереть продукты этиленгликолем для смертельного отравления недостаточно, поскольку для интоксикации организма этим веществом нужно, чтобы его попало заметно больше. «Если бы просто сверху арбузы этим этиленгликолем протерли, то это не дало бы такого эффекта. Вещество, скорее всего, было все-таки внутри. Но как это могло попасть в арбуз, не понятно. И странно, что этиленгликоль обнаружили только в крови, а в самой ягоде нет», – рассказывает врач.

Отметим, что в пресс-службе «Магнита» сообщили, что по результатам лабораторной экспертизы в арбузах, изъятых после инцидента, не обнаружено отклонений от норм пищевой безопасности, передает РИА Новости. Кроме того, в супермаркете рассказали, что поставщиком ягоды является крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин», которого назвали крупнейшим российским производителем бессемянных арбузов.

«Во-первых, магазин обязан осуществлять контроль за качеством продаваемой продукции. Я понимаю, если бы это сельский какой-нибудь магазин был, а тут сетевой. Это же целый холдинг по продаже продуктов питания, он должен вести свой производственный контроль, своя лаборатория у них есть наверняка. А то получают где попало свои разрешения, в каких попало лабораториях, а потом страдают люди», – рассуждает экс-глава Роспотребнадзора.

Во-вторых, продолжает собеседник, в супермаркете должен вестись контроль того, что происходит внутри магазина, поскольку по одной из версий, около прилавка арбузов долгое время находилась подозрительная личность. «Даже если в случившимся виноват не поставщик, а арбузы были отравлены злоумышленником прямо на прилавке, за это все равно отвечает магазин. Это произошло в их супермаркете, именно они должны обеспечить соответствующие контроль и безопасность. Если человек крутится у каких-то продуктов, то сделайте так, чтобы его пребывание там не заканчивалось тем, что люди жизни теряют. А то такое впечатление, что это их не касается», – считает Онищенко.

Кто же действительно виноват в массовом отравлении предстоит выяснить следствию, продолжает врач, однако уже сейчас ясно, что администрация супермаркета должна предпринять какие-то действия. «Понятно, что погибшие уже свою позицию высказать не могут, но вот те, кто до сих пор в больнице, в реанимации, нуждаются в поддержке, ведь они столько здоровья потеряли. Магазин не должен это просто так оставлять», – убежден специалист.

В Москве 10 сентября после употребления арбуза скончались пожилая женщина и ее внучка. Ягоду семья купила в магазине, неподалеку от дома, который после инцидента закрыли. В этот же день с симптомами отравления госпитализировали мальчика, живущего по соседству. Позднее число пострадавших выросло до 11.

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин в интервью «Говорит Москва» предположил, что жители столицы отравились сложным химическим соединением, а в результате метаболизма оно начало распадаться, поэтому и был обнаружен этиленгликоль. По его словам, эти вещества могут содержаться в средствах для борьбы с грызунами, тараканами, клопами, а также может являться боевым химическим оружием.

Криминалист Сергей Максимов признал возможным, что в купленный в магазине арбуз, которым смертельно отравились бабушка и внучка в Москве, могли умышленно вколоть яд.