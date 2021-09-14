«Народный сход» из-за убийства в Подмосковье завершился

Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области, которые собрались на «народный сход» в связи с убийством местной жительницы, разошлись после разговора с властями, сообщили в обладминистрации. Власти будут требовать закрыть общежитие, в котором живут мигранты.

В обладминистрации сообщили, что «жителям разъяснили позицию правоохранительных органов, подозреваемые задержаны». Во вторник пройдет «встреча главы с руководством предприятия», где работают мигранты, «будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития».

В Бужаниново находится завод, на котором работает много мигрантов. Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова, которая приехала в село, рассказала, что жители «боятся за безопасность своих детей». «Мы обратились в полицию, чтобы они приставили сюда участкового и патрулирование проложили по этой территории», – приводит ее слова РИА «Новости».

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил, что «свой праведный гнев жители Бужанинова готовы направить на всех мигрантов». По его словам, «встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт».

«Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться, линчевать всех подряд, исходя из их национальности – это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия», – заверил Токарев.

При этом он сообщил: «Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание».

Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в Бужаниново. Уполномоченный сообщила, что «представители УМВД и администрации на месте», «дело открыто».

Напомним, мужчина сообщил о пропаже своей матери, которая ушла с дачи в СНТ «Магистраль-2» и не вернулась домой. Жители села Бужаниново собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в смерти женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержаны два «гражданина соседнего государства».