Мигрантам предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье

Двум мигрантам предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье, сообщает Следственный комитет.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что следственными органами ГСУСК России по Московской области «предъявлено обвинение двум гражданам соседних государств», их обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

Проведен осмотр места происшествия, изъяты вещи, в которых мужчины могли быть в момент совершения преступлений. У обвиняемых получены биологические образцы необходимые для проведения экспертиз.

Также назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические экспертизы, проведен допрос свидетелей.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», - отмечается в сообщении.

Следствием будет проверена законность их нахождения в России, также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории страны.

Накануне по подозрению в убийстве пенсионерки были задержаны два гражданина Таджикистана.

Местный житель сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

В СК сообщили, что задержаны два «гражданина соседнего государства». «Народный сход» завершился после встречи жителей с местными властями. Власти будут требовать закрыть общежитие.