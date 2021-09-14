Эксперт: Мигранты должны нести коллективную ответственность за преступления

«В общежитиях для мигрантов должна быть создана система горизонтального контроля, чтобы в случае совершения кем-то преступления автоматически все вылетали на родину», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин, комментируя резонансный случай изнасилования и убийства мигрантами женщины в Подмосковье.

«Должна быть создана комплексная система ответственности за поведение мигрантов в стране пребывания», – считает профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин. В частности, по его словам, «в общежитии для трудовых мигрантов должен находиться специально уполномоченный человек, который будет следить за поведением мигрантов и который в случае чего будет отвечать вместе с ними за нарушение общественного порядка».

Эксперт также добавил, что «бизнес должен оформлять обязательное страхование гражданской ответственности перед местными жителями, чтобы в случае совершения мигрантом преступления компания понесла определенные материальные издержки». «Тогда компаниям придется выбирать: нанимать ли больше мигрантов и в случае чего терпеть убытки или же заняться механизацией производства, что повлечет за собой неизбежную оптимизацию рабочих мест», – отметил Дискин.

Кроме того, эксперт выступает за создание для мигрантов системы коллективной ответственности. «Сейчас в России действует ультралиберальная идея, предполагающая, что каждый человек отвечает за себя сам, – пояснил собеседник. – Но в отношении мигрантов должна быть создана система горизонтального контроля, при которой они будут понимать, что в случае совершения кем-то из мигрантов преступления, на родину автоматически вылетают все, кто проживал с ним в одном общежитии. Это будет реальный механизм контроля».

«Что касается строительства специальных общежитий для гастарбайтеров, то, вероятно, лучше это делать в отдалении от территории проживания местных жителей», – полагает он. При этом, по мнению Дискина, такие поселения не превратятся в гетто, если правоохранительные органы будут тщательно следить за порядком.

Эксперт уверен, что спрашивать разрешение на строительство общежития для гастарбайтеров у местных жителей не нужно. «Они не дадут такого разрешения, потому что они в этом не заинтересованы. Мигранты и рабочая сила нужны бизнесу и государству. Но при этом должны быть гарантии того, что кошмары, подобные случившемуся, не будут повторяться», – подчеркнул Дискин.

В то же время собеседник обратил внимание на то, что подавляющее большинство мигрантов в России зарабатывают деньги тяжелым трудом и решают местные экономические проблемы, поскольку на тяжелый физический и малооплачиваемый труд россияне зачастую не соглашаются. «Поэтому когда в очередной раз в обществе звучит идея выслать всех мигрантов из страны, надо помнить, чем мы за это впоследствии расплатимся», – резюмировал Дискин.

Напомним, ранее местный житель сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

«Народный сход» завершился после встречи жителей с местными властями. Власти будут требовать закрыть общежитие. Позже стало известно, что двум мигрантам из Таджикистана было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье.

Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству подмосковного подразделения ведомства разобраться в конфликтной ситуации и изучить все жалобы местных жителей, передает ТАСС.

В то же время в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что указатели на станциях метро Москвы «Прокшино» и «Лесопарковая», от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово», продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов. А накануне власти Москвы заявили о нехватке 200 тыс. трудовых мигрантов в столице.

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