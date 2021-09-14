Мигрант угрожал ножом подростку из-за замечания о беспорядке в подъезде в Подмосковье Метро Москвы продублировало указатели на фарси и узбекском для мигрантов 14 сентября 2021, 11:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Указатели на станциях метро Москвы «Прокшино» и «Лесопарковая» , от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово», продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов, сообщили в пресс-службе московского метрополитена. «От станций метро «Прокшино» Сокольнической линии и «Лесопарковой» Бутовской линии ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово», поэтому для удобства посетителей центра мы продублировали навигацию именно этих станций на фарси – языке большинства народов Таджикистана, и на узбекском», – передает РИА «Новости» сообщение метрополитена. В пресс-службе метро отметили, что их задача – делать метро понятным и комфортным для разных пассажиров. «Например, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках», – добавили в пресс-службе. Ранее станцию московского метрополитена «Люблино» в честь праздника День всех Влюбленных переименовали в станцию с названием «Влюблино».

Задержан подозреваемый по делу об отравлении арбузом в Москве 13 сентября 2021, 17:14

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудник компании по обеззараживанию помещений задержан по делу о смерти двух человек после отравления арбузом, сообщили в ГСУ СК. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при дезинсекции в магазине, передает РИА «Новости». Ранее в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина «Магнит» специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции. 10 сентября после отравления арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Позднее число пострадавших выросло до 11. Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. 13 сентября в крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти. По делу об изнасиловании и убийстве женщины в Подмосковье задержаны иностранцы 14 сентября 2021, 00:49

Фото: sledcom.ru

Текст: Антон Антонов

Два «гражданина соседнего государства» задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки, из-за которого жители села Бужаниново в Подмосковье устроили «народный сход», сообщила старший помощник областного главка СК Ольга Врадий. Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в понедельник в 160 м от СНТ «Магистраль-2». Задержаны двое подозреваемых – «граждане одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения». Как сообщила Врадий, будет проведена проверка законности их нахождения в России; действиям чиновников, которые должны следить за порядком пребывания иностранцев в России, дадут правовую оценку, передает РИА «Новости». Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, биологическая, генетическая. Планируется проверить данные СМИ о причастности подозреваемых к другим преступлениям, передает ТАСС. Позднее глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев сообщил, что задержаны двое граждан Таджикистана, которые «жили и работали на строительстве частного дома». Напомним, мужчина сообщил о пропаже своей матери, которая ушла с дачи в СНТ «Магистраль-2» и не вернулась домой. Жители села Бужаниново собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в смерти женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. По делу об изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье задержали двоих таджиков 14 сентября 2021, 02:00

Фото: my_tokarev/Instagram

Текст: Антон Антонов

По подозрению в убийстве пенсионерки, из-за которого жители села Бужаниново в Подмосковье устроили «народный сход», задержаны два гражданина Таджикистана, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. По словам Токарева, они «жили и работали на строительстве частного дома», передает РИА «Новости». Ранее старший помощник областного главка СК Ольга Врадий сообщила о задержании двух «граждан соседнего государства» по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки, из-за которого жители села Бужаниново в Подмосковье устроили «народный сход». Напомним, мужчина сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что задержаны два «гражданина соседнего государства». «Народный сход» завершился после встречи жителей с местными властями. Власти будут требовать закрыть общежитие. Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки 13 сентября 2021, 23:47

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты, в связи с убийством местной жительницы, сообщили источник в правоохранительных органах и муниципальный депутат Денис Ахромкин. Источник ТАСС рассказал, что мужчина сообщил о пропаже своей матери, которая ушла с дачи в СНТ «Магистраль-2» и не вернулась домой. После этого «в ночь на понедельник неизвестные пытались сломать дверь в общежитие», оно взято под охрану полиции. Ахромкин сообщил, что собравшиеся обвиняют мигрантов в смерти женщины. Собравшиеся требуют встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В Москве начался отопительный сезон 13 сентября 2021, 15:59 Текст: Евгения Шестак

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» объявил о начале отопительного сезона в столице. «В Москве бабье лето – тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», – цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр города отметил готовность системы отопления к началу нового сезона: «теплогенерация, системы внутренние домовые, магистральные сети, система водоснабжения, газоснабжения подготовлены к зимнему сезону». «Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом», – добавил Собянин. В свою очередь заммэра Москвы Петр Бирюков подтвердил, что в установленный срок теплоснабжение будет запущено. «Да, Сергей Семенович, в течение пяти дней нормативный срок мы готовы», – отметил Бирюков. В среду утром в девятиэтажных домах подмосковного Ногинска и Екатеринбурга произошли взрывы бытового газа. Предполагается, что в обоих случаях жильцы квартир включали газ для обогрева квартиры ночью. Следственный комитет проводит проверку. Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов сказал газете ВЗГЛЯД, что это сигнал, чтобы обсудить и, возможно, пересмотреть принципы включения отопления. В Москве столкнулись восемь машин 11 сентября 2021, 18:28 Текст: Алексей Дегтярев

На юго-востоке столицы произошло столкновение сразу восьми автомобилей, сообщил департамент транспорта города. «На Покровской улице в районе дома 20 столкнулись восемь автомобилей. На месте работают оперативные службы города», – сообщил департамент в своем Telegram-канале. Одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей занята, для движения открыты две полосы, уточнили в ведомстве. В начале сентября инспектор дорожно-патрульной службы на мотоцикле пострадал в ДТП с такси на юго-западе Москвы, его сбил таксист. «Народный сход» из-за убийства в Подмосковье завершился 14 сентября 2021, 01:47 Текст: Антон Антонов

Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области, которые собрались на «народный сход» в связи с убийством местной жительницы, разошлись после разговора с властями, сообщили в обладминистрации. Власти будут требовать закрыть общежитие, в котором живут мигранты. В обладминистрации сообщили, что «жителям разъяснили позицию правоохранительных органов, подозреваемые задержаны». Во вторник пройдет «встреча главы с руководством предприятия», где работают мигранты, «будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития». В Бужаниново находится завод, на котором работает много мигрантов. Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова, которая приехала в село, рассказала, что жители «боятся за безопасность своих детей». «Мы обратились в полицию, чтобы они приставили сюда участкового и патрулирование проложили по этой территории», – приводит ее слова РИА «Новости». Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил, что «свой праведный гнев жители Бужанинова готовы направить на всех мигрантов». По его словам, «встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт». «Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться, линчевать всех подряд, исходя из их национальности – это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия», – заверил Токарев. При этом он сообщил: «Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание». Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в Бужаниново. Уполномоченный сообщила, что «представители УМВД и администрации на месте», «дело открыто». Напомним, мужчина сообщил о пропаже своей матери, которая ушла с дачи в СНТ «Магистраль-2» и не вернулась домой. Жители села Бужаниново собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в смерти женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержаны два «гражданина соседнего государства». Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Москве 13 сентября 2021, 16:06 Текст: Елена Мирошниченко

На юго-западе Москвы автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в дептрансе столицы. «На Нагорной улице в районе дома 37 автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. На месте работают оперативные службы. Движение транспорта в районе ДТП осуществляется по встречной полосе. Ранее сообщалось, что в Москве водитель наехал на 11-летнего мальчика на самокате, после чего уехал с места аварии. Меркель назвала кризис с беженцами на границе с Белоруссией «гибридной атакой» 11 сентября 2021, 17:29 Текст: Вера Басилая

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала миграционную ситуацию на польско-белорусской и литовско-белорусской границах гибридной атакой из-за ситуации с беженцами. «Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши», – заявила канцлер, передает ТАСС. По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо оказывать гуманитарную помощь и одновременно защищать внешние границы, как это делалось в Греции. Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией. В Италии выходец из Сомали ранил ножом пять человек в автобусе 12 сентября 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

Итальянская полиция после погони задержала выходца из Сомали, который ранил холодным оружием пять человек в городе Римини, сообщило издание Corriere di Bologna. Мужчина ответил агрессией на проверку билетов в автобусе. Первыми пострадавшими от холодного оружия, предположительно ножа, стали две женщины-контроллера. Они получили ранения шеи и плеча. Также пострадали еще трое пассажиров, включая ребенка. Об их состоянии не сообщается: отмечается лишь, что им была оказана помощь. Раненые контролеры доставлены в больницу, их состояние не представляет угрозы, передает РИА «Новости». После паники и криков в автобусе преступник потребовал остановить транспортное средство и сбежал. На улице, согласно первоначальной информации, сомалиец попытался захватить автомобиль, но после неудачи скрылся пешком. Спустя более чем час его после тщательных поисков задержала полиция. Напомним, в конце августа премьер Чехии Андрей Бабиш призвал охранять Европу от нелегальных мигрантов. Москвичи провели субботник в память о Лужкове 11 сентября 2021, 18:16 В Москве на 85-летие мэра столицы Юрия Лужкова в музее-заповеднике «Коломенское» прошел открытый субботник в память о главе города, в нем поучаствовали москвичи всех возрастов. Субботник продолжил заложенную Лужковым традицию по восстановлению исторических садов Коломенского при участии всех желающих, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Пять лет назад в сентябре Лужков отпраздновал свое 80-летие на этом же месте, высаживая вместе с пришедшими поздравить его москвичами молодые яблони и груши – всего более 500 деревьев. Тогда же он призвал присутствующих собраться в Коломенском снова, в сентябре 2021 года, и вместе посадить еще один сад – сегодня его пожелание и память пришли в парк почтить тысячи человек. На территории посадки по существующим требованиям к мероприятиям могли находиться не более 500 человек одновременно, что строго соблюдалось организаторами, поэтому люди были готовы ждать своей очереди, чтобы присоединиться к высадке деревьев. Каждого пришедшего на субботник организаторы снабдили фартуком, дождевиком, защитной маской, перчатками и памятной кепкой. В зонах посадки участников ждал весь необходимый инвентарь. Всего за час ими было высажено более 250 деревьев. По окончании работ в память о мэре и его подарке городу на территории восстановленного исторического сада в Коломенском был торжественно открыт мемориальный камень работы народного художника России Щербакова с надписью «Сад воссоздан Юрием Михайловичем Лужковым (1936-2019) и расширен в честь его 85-летия». На церемонии с речью о покойном выступили народные артисты Надежда Бабкина, Михаил Турецкий, автор мемориального камня Салават Щербаков, а также председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. «Сегодня мы продолжаем славную традицию, заложенную мэром Юрием Лужковым. Именно он создал основу для того, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. И эти деревья, этот сад – самый лучший ему памятник. Сегодняшнее событие – праздник для всей Москвы, посвященный самому народному мэру – Юрию Михайловичу Лужкову», – обратился Шмаков к участникам субботника. Бабкина напомнила собравшимся о неоценимой поддержке, которую Юрий Лужков оказывал деятелям культуры Москвы даже в самые сложные для столицы периоды. Организатором мероприятия выступил Фонд Юрия Лужкова, созданный его членами семьи, друзьями и соратниками с целью реализовывать общественно-значимые программы, которые продолжат многолетний созидательный труд Юрия Михайловича во благо москвичей и россиян. Ведущий церемонии артист театра и кино Андрей Анкудинов отметил, что Лужков «был народным мэром, близким к простым людям, понимающим их», потому этот мемориальный камень – «памятник народный, памятник народной традиции субботников, памятник стремлению делать Москву лучше – всему тому, что было так важно для Юрия Михайловича Лужкова». Путин поздравил москвичей с Днем города 11 сентября 2021, 12:31

Фото: Евгений Паулин/

пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. «Поздравляю вас с праздником, с днем Москвы. Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России», – сказал президент, выступая в «Зарядье», передает РИА «Новости». На праздничном концерте в зале «Зарядье» присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и другие. В программе заявлены, в частности, отрывок из оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов», популярные песни и стихотворения о столице – «Я шагаю по Москве», «Москвичи», «Дорогая моя столица», «Москва дает нам старт», «В метро». Стихи со сцены зала «Зарадье» прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов и другие. Также анонсированы сцена из балета «Укрощение строптивой» Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева. Путин заявил о возможном рекорде по вводу жилья в 2021 году 11 сентября 2021, 12:25 Текст: Наталья Ануфриева

Рекорд по строительству и вводу жилья может быть установлен в России в 2021 году, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Путин сказал, комментируя доклад Собянина о том, что Москва в этом году может установить рекорд по строительству жилья за всю свою историю, что «у нас в целом по стране может быть рекорд», передает ТАСС. Он также отметил, что «сейчас экономика страны в целом в основном восстановилась». При этом главы государства считает, что кризис, связанный с пандемией, «не мог не повлиять» на планы развития Москвы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе связанные с расселением жителей города по программе реновации. В связи с этим Путин уточнил у Собянина, «не подорваны ли программы» расселения. «Нет, абсолютно (не подорваны)», – заверил мэр столицы. «Мы с вами хорошо знаем, что когда растут объемы жилищного строительства, сразу возникают и другие вопросы. Я это очень хорошо помню еще по периоду своей работы в Петербурге», – продолжил президент. В частности, пояснил он, с появлением нового жилья возникает проблема создания социальной и транспортной инфраструктуры. Президент заметил, что в Москве уделяется большое внимание развитию последней. «Мы с вами некоторые объекты открывали, некоторые даже планировали вместе, и вами это удачно все реализовано, уже все работает», – добавил глава государства, обращаясь к Собянину. Он уточнил, что имеет в виду, в частности, работу по развитию Большого кольца метро и пересадочных узлов. Кроме того, президент в контексте строительства обратил внимание и на вопросы благоустройства исторического центра города. Напомним, в июле сообщалось, что объем ввода индивидуальных домов в России побил рекорд. В августе Путин заявил, что вопрос по ипотеке для индивидуального жилищного строительства можно считать решенным. Путин отметил заслуги Собянина в решении ситуации с COVID в Москве 11 сентября 2021, 13:43 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин отметил заслуги мэра Москвы Сергея Собянина в принятии во время пандемии коронавируса вынужденных, но необходимых решений. Выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня города в концертном зале «Зарядье» в субботу, Путин обратил внимание на то, что именно Москва показывает пример слаженных и эффективных действий в противодействии коронавирусу, находит баланс между вынужденными ограничениями и нормальной жизнедеятельностью столицы, передает ТАСС. «И здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы Сергея Семеновича Собянина», – считает глава государства. «Ваша заслуга, Сергей Семенович», – обратился президент к градоначальнику под аплодисменты присутствующих. Путин также отметил, что «новейшие технологии, современные, удобные цифровые сервисы стали уже привычными для москвичей», город меняется, но «сохраняет свою неповторимость: очарование переулков, старинных усадеб, особняков», передает РИА «Новости». «Его уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы. И, конечно же, требует самого бережного, уважительного отношения», – сказал президент. По его словам, Москву переполняет энергия движения, энергия больших, дерзких целей, передовые достижения в разных сферах, областях – в бизнесе, образовании, в науке, культуре и спорте. «Столь динамично преображается и сам город, здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты в развитии экологического и комфортного общественного транспорта, открываются новые станции, линии метро», – сказал Путин. Напомним, Москва в воскресенье отмечает День города. Собянин оценил экологическую ситуацию в Москве 11 сентября 2021, 12:27 Текст: Вера Басилая

Экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается, благодаря развитию электробусов, модернизации нефтеперерабатывающего завода, а также реконструкции городских очистных сооружений, заявил мэр столицы Сергей Собянин президенту Владимиру Путину на встрече в честь Дня города. «Конечно, не сразу, постепенно, но устойчиво экологическая ситуация в Москве улучшается», – сказал Собянин, отметив, что подобный эффект достигается благодаря автомобилистам, которые приобретают машины лучшего качества, городскому транспорту и городским программам. «Все это дает надежду, что, несмотря на рост населения в Москве, рост количества машин, тем не менее, экология будет улучшаться», – считает мэр, передает РИА «Новости». По его словам, большие города считают обреченными на плохую экологию, но эту тенденцию можно сломать за счет модернизации промышленности. В этой связи он напомнил главе государства об открытии новых корпусов Московского нефтеперерабатывающего завода, которые, по словам мэра, на 99% «убрали и те запахи, и те выбросы, которые были раньше». «Это был один из самых главных загрязнителей воздуха города. Плюс реконструкция городских очистных сооружений – тоже важнейшая тема»,- продолжил Собянин. Кроме того, он напомнил и о том, что Москва стала одним из первых городов, где благодаря реконструкции нефтезавода были введены требования по стандарту топлива Евро-5. «Это важнейшая история, плюс ограничили въезд машин с двигателями ниже Евро-3, Евро-2 в соответствующие зоны Москвы», – подчеркнул градоначальник. «Вначале мы сменили автобусы с допотопных двигателей Евро-2 до Евро-4, Евро-5, а сейчас начали их перевод на электробусы», – продолжил градоначальник. Кроме того, мэр отметил значение электробусов, заверив, что до конца текущего года на улицах столицы их будет ходить уже около тысячи. «То есть это уже вполне реальный большой парк, по которому можно теперь сказать, что это прижилось, что это работает даже в наших северных условиях», – заметил Собянин, добавив, что благодаря этому в Москве полтора-два раза уменьшилось количество вредных выбросов. Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что развитие электробусов очень важно с экологической точки зрения. «Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов, это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, это, прежде всего, важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов», – отметил Путин. Ранее Путин отметил активное развитие Москвы.