Станцию метро Москвы «Люблино» переименовали в честь Дня влюбленных

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14 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой

Создание лунной базы – это прежде всего доступ к новым ископаемым ресурсам CNSA
Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта. Аналогичный проект есть и у США. Причем, Вашингтон продвинулся достаточно далеко в его реализации: появление американской базы на Луне - дело относительно ближайшего будущего. Как будет идти освоение естественного спутника Земли и зачем вообще нужна Луна супердержавам? Подробности...
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Европа превращается в антикоронавирусную тюрьму

Выходить на улицы Парижа ночью запрещено Aurelien Morissard/imago images/Xinhua/ТАСС
Коронавирус полностью уничтожил представление о знаменитых европейских свободах – в странах Евросоюза сейчас принят строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме. Особенно разительно происходящее выглядит по сравнению с мерами, принимаемыми в России. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Пусть соседи сами созреют до изучения русского

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Русский язык сегодня – это язык продвижения прагматичных интересов российского национального государства и национального капитала, а не всякого возвышенного. Это не хорошо и не плохо – это так есть. Подробности...

России пора заняться малыми странами Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. Подробности...
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Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Белорусы опять полюбили Россию

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
Подробности...

Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Станцию метро Москвы «Люблино» переименовали в честь Дня влюбленных

    14 февраля 2021, 13:19

    Текст: Ксения Панькова

    Станцию московского метрополитена «Люблино» в честь праздника День всех Влюбленных переименовали в станцию с названием «Влюблино», сообщил столичный дептранс.

    «Сегодня на всех наших станциях – атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение «Метро Москвы» поможет проложить оптимальный маршрут до станции «Влюблино», а специальные указатели – найти правильную дверь», – говорится в Telegram ведомства.

    Дептранс напомнил, что в понедельник на этой станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.

    Ранее сообщалось, что путешествия на День всех влюбленных стали стоить дешевле, чем в 2020 году. При этом 96% туристов, запланировавших поездку на 14 февраля, отправятся в тур по России.


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    Надвигающаяся на Москву снежная буря закончится только на следующей неделе
       11 февраля 2021, 20:22
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В Москве в ближайшие часы ожидается снегопад, который продлится до следующего понедельника. Кроме того, в столице прогнозируется метель, снежные заносы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупредили в Комплексе городского хозяйства.

    Температура воздуха в Москве опустится до -15 градусов, с понижением в понедельник до -23 градусов. Количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега – 25-35 см, передает РИА «Новости».

    Городские службы переведены в режим повышенной готовности, для координации их работы создан оперативный штаб.

     «После начала снегопада коммунальная техника приступит к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой. Оно будет проводиться раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

    На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

    «Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», – добавил Бирюков.

    Работа систем жизнеобеспечения города находится под особым контролем в связи с понижением температуры воздуха в столице. «На всех предприятиях Комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства», – заключил заммэра Москвы.

    На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.

    Водителей призывают быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности не использовать личный транспорт, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снежный покров в европейской части России будет сохраняться до второй половины марта.

    Коментарии (42)
    Москвичей призвали отложить поездки на личных авто
       12 февраля 2021, 16:07
    Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
    Текст: Наталья Ануфриева

    Москвичам на фоне обильного снегопада в пятницу стоит отложить поездки на личных автомобилях на позднее время, после 21.00 часа, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

    Указывается, что на дорогах большое количество снега, это сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и большое количество ДТП также осложняют движение, передает РИА «Новости».

    «Настоятельно просим водителей сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если утром вы уже выехали на автомобиле, отложите поездки на более позднее время – после 21.00 будет полегче. Так коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада», – говорится в сообщении Центра.

    Отмечается, что во время снегопада аварии происходят чаще обычного, потому водителям необходимо быть крайне внимательными – соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.

    Начальник Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин написал в Facebook: «На улице идет снег и обещают, что это будет очень сильный снегопад – выпадет почти месячная норма осадков! Судя по карте осадков, это действительно надолго. От западных границ России снежные облака двигаются через Москву. Синоптики сообщают, что снегопады будут несколько дней подряд».

    «Пожалуйста, корректируйте свои планы, учитывая снегопад. Городские службы постоянно убирают снег, делают это максимально оперативно, но это не может сравниться со скоростью аннигиляции. Поэтому в каждый конкретный момент на улице был, есть и будет снег во время снегопада», – добавил он.

    Евсин также подчеркнул, что «если вы не видите снегоуборочную технику рядом с собой, это означает только одно – она работает в другом месте города, чтобы потом приехать к вам».

    «Таков мир. Когда идет снег, он накрывает землю, а люди этот снег потом убирают. Это не может происходить мгновенно. Поэтому люди учитывают погоду и делают соотвествующие поправки к своим планам», – подытожил он.

    Между тем пробки в российской столице достигли девяти баллов из-за снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

    Семибалльные пробки держатся в городе с 9.00, к 14.00 было уже восемь баллов, вечером прогнозируется 10 баллов.

    Наибольшие трудности с движением в настоящий момент наблюдаются в центре города, стоят центральные набережные, в частности Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие.

    Также в пробках стоят Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, Большая Лубянка, Неглинная, а также Новый Арбат в обоих направлениях, Пятницкая улица, Большая Никитская, а также улица Солянка.

    Кроме того, серьезные заторы наблюдаются и на Бульварном кольце: дороги стоят от Яузского до Страстного бульвара, есть затруднения на Тверском и Никитском бульварах.

    Также движение местами затруднено на Садовом кольце: на внешней стороне наибольшие трудности наблюдаются на севере, северо-востоке и северо-западе, на внутренней стороне кольца наибольшие сложности на юге, юго-востоке и юго-западе, а также на востоке и на западе.

    Отдельные трудности наблюдаются и на ТТК, в частности на севере в обоих направлениях, на юге на внутренней стороне ТТК, а также на востоке на внешней стороне ТТК и на западе на внутренней стороне.

    Движение местами затруднено и на МКАД, наибольшие заторы наблюдаются на юго-востоке, юге в обоих направлениях.

    Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном».

    Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, какие меры предосторожности стоит соблюдать автомобилистам в связи со снегопадом.

    Коментарии (12)
    Назван необходимый срок для уборки снега с московских дорог

    13 февраля 2021, 16:09

    Текст: Ксения Панькова

    Около трех дней потребуется для уборки дорог от снега в Москве, при этом осадки продлятся до 14 февраля, сообщил столичный дептранс.

    По данным дептранса, московские улицы убирают 13,5 тыс. машин ЖКХ. «Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», – сообщило ведомство в своем Telegram.

    В дептрансе порекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.

    Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.

    Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

    Коментарии (38)
    Рекорд по суточному количеству осадков зафиксировали в Москве в субботу

    13 февраля 2021, 09:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Рекорд по суточному количеству осадков установлен в российской столице в субботу, к 6.00 выпало 15 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус отметил, что только за первые сутки снегопад принес более трети от февральской нормы осадков, высыпав на Москву 13 миллиметров влаги, передает РИА «Новости».

    Это стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков для 12 февраля, прежнее достижение принадлежало 1973 году (7,4 миллиметра).

    «К 6.00 в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра», – сообщил синоптик.

    Кроме того, высота снежного покрова в столице достигла 40 сантиметров, максимума с начала нынешней зимы, что повторило значение, наблюдавшееся 17 января.

    Леус уточнил, что 13 февраля рекорд по высоте снежного покрова в Москве составляет 60 сантиметров, он установлен в 1956 году, и скорее всего, останется не побит.

    Ожидается, что снегопад ослабнет к вечеру субботы: «Сегодня синоптическая ситуация останется в руках активного циклона, однако запасы влаги в нем не безграничны».

    «Ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами метели, временами проявления ненастья будут сильными», – сообщил синоптик.

    Температура воздуха в Москве составит минус 12-14, по области от минус 11 до минус 16. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

    Ранее стало известно, что более 35 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне снегопада.

    Вместе с тем Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в ЦФО, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы.

    Коментарии (21)
    В День всех влюбленных москвичей зовут в загсы

    12 февраля 2021, 18:59

    Текст: Елизавета Булкина

    День всех влюбленных в это воскресенье в Москве отметят сразу в нескольких локациях. Музеи, галереи, парки и загсы проведут серию мероприятий для влюбленных пар.

    В честь Дня всех влюбленных во дворцах бракосочетания №1, №3 и на ВДНХ в Москве пройдут прездничные акции. Причем, ждут там не только тех, кто будет в этот день вступать в брак, но и пришежших подавать заявления, передает ТАСС

    «Мы будем вручать молодоженам билеты на каток на ВДНХ и билеты на канатную дорогу на Воробьевых горах. Молодые смогут разнообразить свой досуг и устроить отличное свидание во время катания на коньках или прогулки по канатной дороге с видом на Воробьевы горы», – рассказала исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. 

    Кроме того, такие сертификаты планируется вручать и парам, которые лично посетят отделы ЗАГС для подачи заявления на регистрацию брака. 

    Праздничные мероприятия ко Дню всех влюбленных пройдут также в парках столицы. Так, в Зарядье Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина исполнит свою версию балета Прокофьева «Ромео и Джульетта», адаптированную для подрастающего поколения. В Парке Горького все, кто планирует провести этот день на катке, смогут бесплатно отправить теплые пожелания и признания в любой уголок мира – открытки и почтовые ящики будут установлены в первом павильоне проката. На протяжении Дня всех влюбленных на искусственных катках московских парков можно будет принять участие в розыгрыше призов.

    На ВДНХ в честь праздника будет сразу несколько тематических мероприятий, в том числе первая торжественная церемония заключения брака на катке. Лекции и экскурсии о любви пройдут на территории ВДНХ и в «Москвариуме», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Для тех, кто хочет устроить романтическую прогулку со своей половинкой по столице на портале «Узнай Москву» появился специальный онлайн-маршрут по литературной Москве. Он включает в себя 11 пунктов, расположенных в центре столицы. Это дома и усадьбы, в которых часто бывали Александр Пушкин, Василий Жуковский, Лев Толстой, Николай Огарев и другие писатели.

    Для тех, кого морозная погода отпугнет от долгих романтических прогулок, бесплатные экскурсионные программы ждут в Государственном историческом музее. Посетители получат не только возможность побывать на экскурсии, но и в последний раз попасть на одну из самых популярных выставок Исторического музея «Фаберже и придворные ювелиры». В главном здании музея вечером 14 февраля состоится концерт «Посвящение влюбленным», на котором прозвучат произведения Беллини, Чайковского и Глазунова.

    В Галерею классической фотографии 14 февраля можно также попасть без билета — его заменят фотографии с изображением любимых людей.

    Коментарии (47)
    Дептранс Москвы назвал участки с наибольшим затруднением движения из-за непогоды

    13 февраля 2021, 09:58

    Текст: Наталья Ануфриева

    Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дороги в субботу утром самое затрудненное движение из-за обильного снегопада.

    Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что «из-за снега на дорогах сейчас плотно», основные затруднения наблюдаются на «МКАД (там сложно из-за буксующих грузовиков), Шоссе энтузиастов в районе ТТК, Варшавское шоссе в районе Тульской, на проспекте Андропова».

    Пробки в девять баллов, согласно сервису «Яндекс.Пробки», сохраняются в столице по состоянию на 9.50 субботы.

    Из-за снегопада в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы. Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

    Коментарии (1)
    Москвичей предупредили о рекордных сугробах к субботе

    12 февраля 2021, 20:40

    Текст: Абдулла Шакиров

    К утру субботы в Москве выпадет как минимум еще 15 миллиметров осадков, а высота снежных сугробов увеличится до почти рекордных 55-60 сантиметров, рассказал ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец.

    «С наступлением темного времени суток связанный с этим атмосферным вихрем теплый фронт обострится, а значит, пурга вступает в фазу наихудшего сценария непогоды, пик которой придется на поздний вечер и ночь на субботу. Снежная буря будет только усиливаться, и к утру субботы выпадет еще как минимум 15 миллиметров осадков, а высота снежного покрова превысит полметра и достигнет 55-60 сантиметров с претензией на рекорд», – передает сообщение синоптика РИА «Новости».

    По словам Тишковца, ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, поднимется «черная» метель, ухудшив видимость до нескольких сотен метров и спровоцировав заносы на дорогах. Также, предупредил синоптик, вероятнее всего, будут отменены авиарейсы. Как сообщил Тишеовец, циклон «Волкер» принес экстремальные снегопады почти на всю территорию Среднерусской равнины, и в ближайшие 12-15 часов он продолжит усиливаться. «Ночью -13 – -18, днем -11 – -16, но из-за сочетания высокой влажности будет казаться, что на улице 20 – 25 градусов ниже нуля. Шторм прекратится лишь к полудню субботы, после чего погода возьмет курс на постепенное улучшение, которое, впрочем, в начале следующей недели приведет к усилению морозов до -25 – -30», – сказал эксперт.

    Ранее Тишковец предсказал москвичам «снежный Армагеддон». Синоптики также предупреждали жителей столицы о рекордных снегопадах.

    Коментарии (7)
    В московских аэропортах из-за снегопада задержали более 130 рейсов

    13 февраля 2021, 18:23

    Текст: Ксения Панькова

    Число задержанных рейсов в аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий к вечеру 13 февраля превысило 130, более 20 вылетов отменены.

    В Домодедово задержаны 101 рейс, отменен 21 рейс. В Шереметьево задерживаются 16 вылетов, во Внуково – 18, один отменен, передает «Московский комсомолец».

    В Домодедово принесли извинения пассажирам, а также заявили, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

    Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.

    Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

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    Коментарии (0)
    В Москве 11-месячный мальчик получил ожоги от кальяна в кафе

    12 февраля 2021, 16:17

    Текст: Наталья Ануфриева

    Басманная межрайонная прокуратура в Москве начала проверку после госпитализации 11-месячного ребенка с ожогами от кальяна в одном из столичных кафе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

    Инцидент произошел в ночь на четверг, 11 февраля. Мальчик вместе с матерью 1994 года рождения был в одном из кафе в Москве, там он получил ожоги лица и шеи углем из кальяна, передает РИА «Новости».

    Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Изучаются все обстоятельства и причины произошедшего.

    Ранее в Вологде женщину отдали под суд после того, как в июне 2019 года ее ребенок получил солнечные ожоги головы, шеи, груди на площади 15 % тела, после чего скончался.

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    Крыша спортзала в московском ДК обрушилась из-за снегопада

    13 февраля 2021, 15:19

    Текст: Ксения Панькова

    В спортзале московского Дома Культуры Ховрино из-за сильного снегопада обрушилась крыша, пострадавших нет, сообщили в префектуре САО Москвы.

    «В Доме Культуры Ховрино из-за снегопада обрушилась крыша спортзала. Пострадавших нет», – приводит РИА «Новости» сообщение.

    Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.

    Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

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    В Москве дополнительно направили 12 тыс. человек на уборку снега

    13 февраля 2021, 13:02

    Текст: Наталья Ануфриева

    Столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    Бирюков сообщил, что «по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тыс. работников инженерных компаний со своей техникой, таких как «Гормост», «Мосводосток», «Мосгаз», «Москоллектор» «ОЭК» и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что для работников установлены пункты обогрева и полевая кухня. Власти ожидают, что за субботу выпадет еще до четырех сантиметров снега.

    Между тем коммунальщики за сутки вывезли с улиц Москвы 1,1 млн кубометров снега: «Это и снег, вывезенный на снегосплавные пункты, на временные снегосплавные пункты, и снег, который был переброшен роторной техникой на газонную часть. Работа идет в непрерывном режиме, работают примерно 60 тыс. человек, работают 13,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники».

    Заммэра отметил, что истинно настоящая русская зима за прошедшие полутора суток принесла около 30 сантиметров снега.

    «Снег идет повсеместно, не просто снег, а снег с ветром при скорости до 20 метров в секунду. Это усложняет процессы зачистки, связанные с тем, чтобы дороги были идеально чистые», – добавил он.

    Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

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    Более 35 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне снегопада

    13 февраля 2021, 08:43

    Текст: Наталья Ануфриева

    Больше 35 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – в субботу утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

    По данным сервиса на 8.35 мск, во Внуково задержаны пять рейсов, в Домодедово – 23 рейса задержаны, два – отменены, в Шереметьево – пять рейсов задержаны, один отменен.

    Ранее москвичей предупреждали о рекордных сугробах к субботе. Вместе с тем Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в ЦФО, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы.

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    В аэропортах Москвы задержали и отменили 25 рейсов из-за снегопадов

    12 февраля 2021, 13:39

    Текст: Наталья Ануфриева

    Из-за обильного снегопада 25 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

    Во Внуково пять рейсов задержано, в Домодедово – десять рейсов задержано, один – отменен, в Шереметьево – семь рейсов задержано, два отменены, указывается на сайте сервиса.

    При этом утром в пятницу московские аэропорты Домодедово и Внуково сообщали о бесперебойной работе в сложных погодных условиях.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном».

    По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.

    Московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

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    Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снегопада

    12 февраля 2021, 09:47

    Текст: Наталья Ануфриева

    Московские аэропорты Домодедово и Внуково сообщили о бесперебойной работе в сложных погодных условиях, связанных с обильным снегопадом.

    Пресс-секретарь аэропорта Внуково Оксана Соколова сообщила в эфире телеканала «Москва 24», что работа идет «в в штатном режиме, все производственные службы (...) работают с учетом текущих прогнозируемых погодных условий», передает ТАСС.

    Обеспечены условия для безопасного выполнения полетов, заготовлено достаточное количество противогололедных реагентов для содержания летного поля.

    «При ухудшении погодных условий дежурные смены оперативно могут быть усилены дополнительными средствами и персоналом», – добавила она.

    Директор по связям с общественностью аэропорта Домодедово Дарья Коршунова сообщила в эфире телеканала «Москва 24», что аэропорт обладает необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях.

    Видимость в районе аэродрома составляет 8 тыс. метров, в пятницу Домодедово планирует обслужить порядка 300 рейсов: «Мы сформировали резерв химических реагентов, достаточных даже для десятидневного непрерывного снегопада на территории аэропорта. С учетом метеопрогноза для очистки территории аэродрома подготовлено более 50 единиц спецтехники».

    По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.

    Московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном».

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    Названы участки московских дорог с самой сложной ситуацией

    14 февраля 2021, 10:21

    Текст: Ксения Панькова

    Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дорог в воскресенье утром самое затрудненное движение из-за прошедшего накануне снегопада.

    «Сохраняются локальные затруднения: на 47-м километре МКАД в районе Киевского шоссе; на 32-м километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе; на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур», – сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что пробки в столице оцениваются в два балла. Добавляется, что метро, железнодорожный и наземный транспорт работает по графику, подходы к станциям расчищены. Кроме того, Мосгортранс вывел на дороги на 180 автобусов больше, чем в обычный выходной день, чтобы обеспечить соблюдение расписания.

    Кроме того, ведомство просит воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы городские службы как можно быстрее смогли убрать снег.

    Накануне в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

    Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.

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