В Германии захотели переименовать улицы с советскими названиями

Tекст: Ольга Иванова

Власти Германии обсуждают возможность переименования улиц, которые до сих пор носят имена деятелей ГДР и советского периода, таких как Владимир Ленин, Отто Гротеволь и Вильгельм Пик, сообщает РБК со ссылкой на издание Bild.

По данным журналистов, речь идет в том числе о более чем десяти улицах с фамилией Ленина во многих городах Восточной Германии.

Как сообщает Bild, муниципальные власти разных городов по-разному относятся к необходимости смены старых названий, но тема продолжает вызывать активные дискуссии в обществе. Уполномоченная Бундестага по делам жертв репрессий от СЕПГ Эвелин Цупке заявила: «Спустя 35 лет после воссоединения [Германии] ни одна улица не должна больше носить имя Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика. Название улицы – это выражение признания со стороны нашего сегодняшнего демократического общества. Эти же личности, напротив, олицетворяют страдания тысяч жертв».

Исторически вопрос для Германии значимый: после Второй мировой войны страна была разделена на две части, а затем объединена лишь в 1990 году. Процесс переименования уже перешел в правовую плоскость: в общине Йерихов (земля Саксония-Анхальт) дело дошло до суда из-за сопротивления ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которая выступила против переименования более 40 улиц. Как отмечает Bild, решение может быть вынесено уже 26 января высшим административным судом.

