Вынесен приговор ставшему добровольно иноагентом блогеру Никандрову

Суд приговорил ставшего добровольно иноагентом блогера Никандрова к условному сроку

Tекст: Денис Тельманов

Суд приговорил россиянина Марата Никандрова, внесенного Минюстом в реестр иноагентов, к восьми месяцам условно по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента, передает РБК.

Решение суда предусматривает условное наказание с испытательным сроком на один год. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении будет отменена после вступления приговора в силу.

У Никандрова есть 15 суток на обжалование приговора. Дело в отношении него возбудили 12 февраля. На допросе он полностью признал свою вину по предъявленному обвинению. После дачи признательных показаний его отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, Никандров, ранее дважды привлекавшийся к административной ответственности за аналогичные нарушения, вновь не исполнил требования закона и не подал необходимые отчеты в Минюст. В разговоре с изданием «Подъем» Никандров также подтвердил, что не подавал отчетности.

Это не первое нарушение Никандрова. В декабре прошлого года Тверской суд Москвы назначил ему 15 суток административного ареста за неповиновение полиции во время пикета в защиту парка «Лосиный остров» у здания Госдумы.

В декабре 2023 года Никандров был включен в реестр иноагентов по собственному заявлению. Он публично рассказывал, что сделал это «по приколу» и направил в Минюст не менее пяти обращений с просьбой признать его иноагентом. В своих заявлениях он указывал, что находится под влиянием президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Джо Байдена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иноагентом) заочно назначили девять лет колонии общего режима и запретили администрировать сайты на шесть лет.

Стример Андрей Скутин получил два года шесть месяцев колонии строгого режима за публичное осквернение георгиевской ленты во время прямого эфира.

Московская квартира блогера Юрия Дудя* (признан Минюстом России иноагентом) в Южном Бутово оказалась под арестом из-за долга по штрафам, накопившегося с ноября 2025 года.