Московскую квартиру блогера Дудя арестовали за долги

Tекст: Вера Басилая

Судебные приставы наложили запрет на совершение сделок с 80-метровой квартирой Юрия Дудя* в Южном Бутово, сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot.

Журналисты указывают, что исполнительное производство в отношении блогера было открыто еще в ноябре 2025 года, когда он проигнорировал штрафы на сумму 68 тыс. рублей.

Сейчас стоимость арестованной квартиры оценивается примерно в 26 млн рублей. Недвижимость принадлежит Дудю с 2012 года.

Ранее появлялась информация, что он продал дом в Новой Москве, однако эти сведения не подтвердились – в 2022 году он переписал коттедж площадью 250 метров на 12 сотках в поселке Синергия на супругу Ольгу. Рыночная стоимость этой недвижимости составляет около 75 млн рублей.

Мосгорсуд ужесточил заочный приговор Юрию Дудю, добавив к сроку лишения свободы запрет на администрирование сайтов.

В ноябре 2025 года Дудя приговорили к году и 10 месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента, но прокуратура посчитала это наказание слишком мягким.