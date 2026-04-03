Московскую квартиру блогера Дудя арестовали за долги
Московская квартира блогера Юрия Дудя* (признан Минюстом России иноагентом) в Южном Бутово оказалась под арестом из-за долга по штрафам, накопившегося с ноября 2025 года.
Судебные приставы наложили запрет на совершение сделок с 80-метровой квартирой Юрия Дудя* в Южном Бутово, сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot.
Журналисты указывают, что исполнительное производство в отношении блогера было открыто еще в ноябре 2025 года, когда он проигнорировал штрафы на сумму 68 тыс. рублей.
Сейчас стоимость арестованной квартиры оценивается примерно в 26 млн рублей. Недвижимость принадлежит Дудю с 2012 года.
Ранее появлялась информация, что он продал дом в Новой Москве, однако эти сведения не подтвердились – в 2022 году он переписал коттедж площадью 250 метров на 12 сотках в поселке Синергия на супругу Ольгу. Рыночная стоимость этой недвижимости составляет около 75 млн рублей.
Мосгорсуд ужесточил заочный приговор Юрию Дудю, добавив к сроку лишения свободы запрет на администрирование сайтов.
В ноябре 2025 года Дудя приговорили к году и 10 месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента, но прокуратура посчитала это наказание слишком мягким.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом