Кадыров прекратил спор с Симоньян из-за драки в Ватунинках

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил поставить прекратить спор с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян, который возник из-за слов Симоньян о выходцах с Кавказа.

Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что они с Симоньян общались один на один «спокойно и без обид о том, что правильно, а что нет». «И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ - это прекрасный край, который подарил России замечательных людей: героев, артистов, художников, писателей, ученых...» – написал глава республики.

Кадыров подчеркнул недопустимость нападок и угроз в адрес Симоньян, которые допускались в ее аккаунтах в ходе спора.

Также он высказал мнение, что будь обе стороны конфликта в Новой Москве, из-за которого разгорелся спор, одной национальности, никто и не придал бы этому значения.

Ранее Симоньян прокомментировала в Telegram-канале случай в Новой Москве, где четыре человека напали на мужчину с маленьким ребенком. Она написала, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются», до того, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро». Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу.

Сообщалось, что конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.

6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.

Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.

Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.