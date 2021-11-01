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1 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:22  |  vz.ru
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Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
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    Трудовых мигрантов предложили различать по ДНК

    Геномную регистрацию можно проводить во время оформления патентов на работу
    		   1 ноября 2021, 22:20
    Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Ростислав Зубков

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил обязать мигрантов проходить геномную регистрацию. Идея призвана упростить раскрытие совершенных мигрантами преступлений и не допустить въезда в страну лиц, которым ранее он был запрещен. Однако у данной инициативы есть и критики.

    «Необходимо подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья», – предложил в понедельник  глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин. По его мнению, такое нововведение должно повысить раскрываемость преступлений, которые совершают приезжие, и помешать криминальным элементам из стран СНГ проникать на российский рынок труда.

    Обязательная геномная регистрация – это взятие образца ДНК. Для такой процедуры достаточно взять соскоб эпителия, например с внутренней стороны щеки. Процесс ДНК-регистрации для России не новшество. Еще с 2008 года действует соответствующий закон. По нему, геномную регистрацию должны проходить заключенные, осужденные по тяжким и особо тяжким статьям, и в обязательном порядке – тек, кто осужден за изнасилования и подобные преступления. Образцы ДНК могут брать у неопознанных трупов, чтобы помочь следствию. Если предложение Бастрыкина будет принято, отработанную процедуру распространят и на мигрантов.

    Руководство СК объясняет свое предложение тем, что в стране растет число правонарушений с участием гастарбайтеров – на что в своем выступлении обратил внимание Бастрыкин. «Так, если за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч», – сообщил глава Следственного комитета. Добавим, что сравнительно недавно, в конце сентября, в МВД также констатировали, что число совершенных иностранными гражданами преступлений за восемь месяцев 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

    Бастрыкин, в частности, упомянул «грубые нарушения общественного порядка, массовые драки» – что  «порождает социальную напряженность и влечет обострение криминогенной ситуации в России». «Более того, мигранты стали совершать более тяжкие преступления, включая убийства, изнасилования, а также сопряженные с экстремизмом и терроризмом», – указал руководитель СК. «В подмосковном Бужаниново двое мигрантов из Таджикистана зверски изнасиловали и убили пожилую женщину», – напомнил Бастрыкин.

    На ваш взгляд

     
    Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?




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    В этой связи назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства, делает вывод глава СК. Он пояснил – необходимо ясно прописать в законе нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Кроме того – требуется четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля, подчеркнул Бастрыкин – и упомянул геномную регистрацию.

    Интересно, что Бастрыкин не в первый раз предлагает распространить такой способ контроля на приезжих. С такой инициативой он выступал еще в 2011 году, сразу после своего назначения на должность руководителя Следственного комитета – также связывая предложение с ростом числа преступлений, в том числе экстремистской направленности, совершаемых иностранцами. Но очевидно, что сейчас идея обрела новую актуальность. Любопытно, что синхронно с заявлением Бастрыкина в московской мэрии проанонсировали план восполнения нехватки рабочих на стройках столицы без привлечения мигрантов.

    «Введение геномной регистрации мигрантов позволит быстрее раскрывать преступления, совершенные ими на территории России, а также повысит качество регистрации приезжих», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Московской городской думы Андрей Медведев. По его мнению, платить за эту процедуру могут сами мигранты, если они хотят работать в нашей стране.

     «Сколько бы ни стоила безопасность граждан России, она должна быть обеспечена», – подчеркнул депутат.

    «Конечно, если это будет сделано за счет работников-мигрантов – я думаю, что это так и будет, – соглашается председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Разумеется, это удорожит и прием на работу, и приезд самих мигрантов. Но, в целом, если это в интересах безопасности России,  я не вижу в этом ничего предосудительного».

    По мнению Шеслер, геномная регистрация может проходить в рамках медицинского освидетельствования иностранцев, которую те проходят во время оформления патентов на работу. Например, в Москве процесс может быть организован в Многофункциональном миграционном центре в Сахарово, а в регионах – в медучреждениях и медпунктах, где гастарбайтеры проходят аналогичные освидетельствования.  «Стоимость этого медицинского освидетельствования входит в стоимость оформления разрешения на работу. Около 4-5 тысяч рублей в различных регионах. Геномная экспертиза не должна сказаться на стоимости патента», – отметила Шеслер.

    По мнению собеседницы, такой вид контроля действительно позволит эффективнее отслеживать перемещение иностранцев через границу.

    «Не секрет, что во многих странах ближнего зарубежья сменить документы, сменить ФИО, изменив одну букву в отчестве, ничего не стоит,

    и человек, которому предписан выезд из России, может спокойно поменять документы и вернуться в Россию», – сказала Шеслер. В то же время, подделать генетическую запись ДНК физически невозможно.

    Аналогичного мнения придерживается и подполковник запаса МВД Александр Иванников. «Можно будет идентифицировать любую личность, даже если человек отказывается называть свои имя и фамилию, или же он подозревается в совершении тяжкого преступления и желает скрыться от следствия. Эта процедура в целом поможет повысить раскрываемость преступлений», – отметил Иванников.

    Инициатива Бастрыкина, впрочем, встретила и критику. «Геномные паспорта вводятся в разных странах, это недешевое удовольствие, которое требует подготовленных кадров, необходимое оборудование, меры по защите данных. Готовы ли мы к этому?», – заметил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. «Разве недостаточно дактилоскопии, которую проходят мигранты, медицинских освидетельствований, экзаменов на знание языка, истории и основ законодательства? – считает собеседник. – Для начала стоит навести порядок в этих процедурах, сделать миграцию адресной, принять меры для необходимого просвещения и адаптации мигрантов».

    «Эта инициатива подразумевает, что гастарбайтеры являются наибольшим криминальным вызовом. Предложение председателя СКР – это популистская реакция на раздуваемую идею о том, что главным источником преступности у нас являются трудовые мигранты, что не подтверждается криминальной статистикой», – утверждает профессор НИУ ВШЭ, эксперт в области межнациональных отношений Иосиф Дискин.

    Криминальная статистика свидетельствует о росте числа преступлений, совершаемых мигрантами, в свою очередь указал депутат Мосгордумы Медведев. «Другое дело, что с этой проблемой невозможно разбираться только одним каким-то методом, – указал парламентарий. – Ввели геномную регистрацию – хорошо. Но не проще ли ввести какой-то отсев мигрантов на стадии отбора?». Ведь приезжают фактически низкоквалифицированные специалисты, зачастую не знающие русского языка, констатировал собеседник.

    «Да, у нас есть дефицит рабочей силы в определенных сферах, но почему высококвалифицированные специалисты из Центральной Азии с хорошим знанием русского языка не могут попасть в Россию? Потому что они еще на этапе отбора отсекаются местными коррумпированными чиновниками, представителями разных компаний, которые связаны с российским строительным и другими лобби», – указал Медведев.

    #{video2}По данным МВД, в России на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, причем, судя по оценке полицейского ведомства, число нелегальных мигрантов «не столь значительно». В конце октября стало известно, что в МВД подготовили законопроект, по которому граждан Узбекистана могут освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию. В пояснительной записке отмечается, что это решение принято в целях «создания благоприятных условий» для граждан одной страны в другой. В МВД напомнили, что аналогичный подход применяется к гражданам Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии.

    Напомним, что в середине октября посольство Узбекистана оповестило о том, что МВД России амнистирует сразу 158 тысяч узбекских граждан, которым в административном порядке было запрещено возвращаться в Россию (амнистия, правда, не коснется тех, кто был депортирован на основании решений судов). Как отмечала газета ВЗГЛЯД, решение встретило жесткую критику в Госдуме – как со стороны парламентской оппозиции, так и в руководстве фракции «Единой России».

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