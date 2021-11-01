Эксперт оценил идею введения в России геномной регистрации мигрантов

«Эта процедура повысит раскрываемость преступлений, решит проблему легализации мигрантов, а также станет важной превентивной мерой по борьбе с терроризмом», – сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию гастарбайтеров.

«Это исключительно правильная и выверенная идея, которая обсуждалась органами власти на протяжении последних десяти лет. Геномная регистрация мигрантов будет способствовать усилению безопасности государства, и в перспективе будет широко использоваться в России», – считает подполковник запаса МВД Олег Иванников.

При этом, по словам эксперта, эта процедура потребует колоссальных финансовых затрат государства. «Этот вопрос необходимо будет решать на уровне председателя правительства России, поскольку для введения такой меры в оборот нужны не только большие денежные средства, но также выделение личного состава и дорогостоящего технического оборудования, – объясняет собеседник. – Тем не менее геномная регистрация избавит российское общество сразу от многих проблем».

«Во-первых, можно будет идентифицировать любую личность, даже если человек отказывается называть свои имя и фамилию, или же он подозревается в совершении тяжкого преступления и желает скрыться от следствия. Эта процедура в целом поможет повысить раскрываемость преступлений, – отмечает Иванников. – Во-вторых, после введения геномной регистрации будет проще противодействовать терроризму и экстремизму, активно проникающим к нам из стран Средней Азии. Это также можно назвать превентивной мерой для сдерживания террористической угрозы с территории Афганистана».

По мнению собеседника, есть два основных направления организации данной процедуры. «Возможно, в постсоветских республиках будут созданы миграционные центры для тех, кто хочет уехать на заработки в нашу страну. Там на каждого человека будет формироваться пакет документов вместе с геномной базой, – предположил Иванников. – Кроме того, это может делаться и в России как при въезде в страну, так и по убытии за ее пределы. Это как раз поможет легализовать мигрантов и привести этот вопрос в правовое поле».

Эксперт отметил, что геномная регистрация широко распространена в Скандинавии. «Там ввели эту процедуру в начале 1970-х годов, в результате сейчас в этих странах нет неопознанных трупов. Это проблема просто снята с повестки. Более того, геномная база граждан формируется для всех граждан, а не только для мигрантов и осужденных. При рождении у детей сразу берут образец ДНК», – рассказал он.

«В России эта процедура может применяться также для ранее судимых граждан за насильственные, тяжкие и особо тяжкие преступления. Это, безусловно, облегчит работу правоохранительной системы», – заключил Иванников.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию гастарбайтеров.

«В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки. Это порождает социальную напряженность и влечет обострение криминогенной ситуации в России. Так, если за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, то за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч. При этом в структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма – на 33%, терроризма – на 26%, убийств – на 8%, изнасилований – на 5%», – отметил он.

Он напомнил также о самых громких преступлениях мигрантов за последнее время. «В июле этого года около 200 мигрантов из Таджикистана и Киргизии устроили массовую драку в Москве, в результате которой несколько участников столкновения получили ножевые ранения, были повреждены припаркованные автомобили.

В начале сентября в подмосковном городе Одинцово произошел конфликт с участием более двадцати вооруженных ножами выходцев из стран ближнего зарубежья. Аналогичные уличные столкновения трудовых мигрантов отмечены и в иных городах Московской, Амурской и Свердловской областей. В подмосковном Бужаниново двое мигрантов из Таджикистана зверски изнасиловали и убили пожилую женщину», – сообщил Бастрыкин.

Он также оценил необходимость внести поправки в действующее миграционное законодательство. «Явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства, где можно было бы ясно прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

Здесь же необходимо закрепить порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничными подразделениями органов государственной безопасности, что позволит осуществлять более действенный и результативный миграционный контроль. Помимо этого, необходимо подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья», – заявил Бастрыкин.

По его словам, такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновения на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам – более успешно раскрывать совершенные ими преступления.

Ранее в МВД сообщали, что число совершенных иностранными гражданами преступлений за восемь месяцев 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

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