Как остановить побоища гастарбайтеров в России

Трудовые мигранты из ближнего зарубежья все чаще устраивают массовые драки. Власти наказывают участников потасовок вплоть до депортации и запрета на въезд. С другой стороны, гастарбайтерам облегчают оформление документов, делают доступнее визиты на родину и обратно – ведь экономика нуждается в рабочих руках. В чем причина роста озлобленности «гостей» и что делать, чтобы не упустить ситуацию из-под контроля?

В середине недели министерство труда Таджикистана выпустило обращение к соотечественникам с призывом не ввязываться в массовые потасовки и драки в России, чтобы не получить еще более серьезные проблемы. «В случае нарушения прав и интересов или неуважения к гражданину необходимо не вступать в групповой конфликт, а обращаться в компетентные органы РФ или Таджикистана», – цитирует сообщение ведомства Telegram-канал «Sputnik Таджикистан». Республиканский Минтруд также обещает усилить профилактическую работу с гражданами, которые выезжают за границу.

Причина, побудившая таджикские власти обратиться к согражданам – трудовым мигрантам, понятна. Частые массовые драки гастарбайтеров в России становятся привычным явлением. Так, в начале недели на востоке Москвы, в Некрасовке, вблизи стройплощадки полиция задержала десять человек во время одной из таких драк, в том числе трех местных жителей. Все они привлечены к ответственности по статье «Мелкое хулиганство» и получили штрафы в размере от 500 до 1 тыс. рублей.

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи со случившейся на прошлой неделе массовой дракой с участием полусотни мигрантов на Бауманской улице. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку после этой потасовки.

На прошлой неделе в одном из столичных хостелов несколько десятков мигрантов устроили мордобой. В итоге более двух десятков человек были арестованы. Некоторым грозит запрет на въезд в Россию и депортация. Один из самых громких рейдов правоохранителей прошел в августе в Котельниках, где для проверки документов были задержаны 600 посетителей мечети. Всех иностранцев отвезли в отдел полиции на ДНК-тест и затем отпустили.

Отметим, что только за первые шесть месяцев 2021 года из России выслали порядка 8,6 тыс. иностранцев. По данным полиции, в стране сейчас находятся более 700 тысяч нелегальных приезжих.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил пожизненно запрещать въезд в Россию участникам массовых драк. «В мире достаточно тех, кто готов рассмотреть переезд в нашу страну, принимая ее традиции и образ жизни. Таким людям мы всегда рады. А вот любителям устраивать в русских городах свои порядки въезд в Россию должен быть закрыт. Желательно, чтобы раз и навсегда», – написал Толстой в своем Telegram-канале.

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На днях резко критически о поведении некоторых приезжих, работающих в Москве, высказался мэр столицы Сергей Собянин. «Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортированы около 200 человек, 17,5 тыс. человек запрещен въезд в страну», – написал столичный руководитель в личном блоге . При этом Собянин отметил – среди тех сотен тысяч граждан стран СНГ, которые прибывают в Москву на заработки, большинство ведут себя законопослушно.

Похоже, что власти готовы идти навстречу законопослушным иностранцам. 30 августа на заседании трехсторонней комиссии по вопросам социально-трудовых отношений при правительстве России был представлен законопроект – он предлагает упростить с 2022 года выдачу трудовым мигрантам СНИЛС (страховых номеров индивидуального лицевого счета). Предполагается, что СНИЛС начнут выдавать после пересечения границы с Россией, что облегчит процесс трудоустройства.

В конце мая президент Владимир Путин констатировал, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, и отметил, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Нехватка рабочих рук – не только для строительного комплекса, но и для отрасли общественного питания и других секторов экономики, отметил на днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

При этом напомним, что в марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда.

Агрессию провоцируют дискомфортная среда и ностальгия

У тех мигрантов, которым удалось трудоустроиться в России, условия работы оставляют желать лучшего, что ведет к психологическому напряжению и, как следствие, к всплескам агрессии, полагает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Мало кто выдержит работу, например, разносчиком пиццы при 30-градусной жаре по 12–14 часов, подчеркнул собеседник. К такому выводу он пришел после личного общения с зачинщиками потасовок.

«Напряжение также повышается из-за невозможности нормально слетать домой.

Хотя доходы мигрантов увеличились на 30–40%, но и цена билетов выросла в пять раз. Раньше иностранцы могли добраться на машине вчетвером, а сейчас сухопутная граница закрыта, что вообще ни в какие ворота не лезет», – заметил Коженов.

На ту же причину указывает и глава комиссии Совета по делам национальностей при столичной мэрии Юрий Московский. По его мнению, рост цен на авиаперевозки сказывается на поведении мигрантов, на которых давит «психологический фактор замкнутого пространства», когда люди годами не могут вернуться домой.

Справедливости ради стоит отметить, что проблема с визитами гастарбайтеров на родину и их возвращением в Россию уже решается. Так, на этой неделе авиакомпания Uzbekistan Airways запустила лоукост-перевозки под брендом Uzbekistan Express. Компания уже переделала два самолета, чтобы увеличить количество мест в экономклассе за счет отказа от бизнес-класса. Первый такой рейс по цене примерно в три раза ниже перелета в экономклассе был выполнен 30 августа по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент.

До конца 2021 года планируется отработать ввоз рабочих на российские стройки из Узбекистана и других среднеазиатских республик чартерными поездами, заявил в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Реакция на внешние раздражители

Впрочем, не только долгое пребывание на чужбине без общения с близкими и не только тяжелые условия труда вызывают рост психологического напряжения, полагает Московский. Возможны и сугубо бытовые конфликты (например, из-за невыплаты зарплаты или ссоры из-за девушки). Но одной из причин может быть и реакция на провокации. «В соцсетях появляются ролики с призывами выяснять отношения с лицами другой национальности», – заметил представитель мэрии Москвы. По его мнению, речь может идти о «разжигании межнациональной розни перед выборами».

Другим фактором озлобленности стало ужесточение мер после первых массовых драк, считает Коженов. По его словам, после побоища в Кузьминках в середине июля были задержаны 6 тыс. человек. Документы проверяли повсеместно, будь то разносчик пиццы или дворник. «Участникам первых драк запретили въезд в Россию на 40 лет. Сейчас им 20–25, а приехать они смогут в 60–65», – посетовал глава Федерации мигрантов.

Он добавил, что многие из задержанных были готовы пробыть в тюрьме больше времени, но не лишаться возможности работать в России. Московский в свою очередь также считает избыточными некоторые административные меры – например, выдворение из страны «за два административных правонарушения».

Выявлять лидеров и принуждать к соблюдению законов

Ведущий эксперт Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Иосиф Дискин видит причину столкновений между мигрантами в росте внутренней конкуренции. «Имеет место нехватка рабочей силы, и одновременно растет уровень зарплат, на которые могут претендовать мигранты. Следовательно, обостряется соперничество за доходные рабочие места», – сказал Дискин газете ВЗГЛЯД. Но что касается драк, то они вряд ли всего лишь спонтанный выплеск недовольства, полагает эксперт.

«Усилилось влияние неформальных лидеров мигрантов, которые подталкивают на подобные драки. Таким образом, лидеры выбивают конкурентов и получают возможность получить доходные позиции и заработки, – считает Дискин. –

У столкновений всегда есть организатор, и в этой ситуации удивляет позиция органов внутренних дел,

которые обладают или должны обладать агентурой, должны знать о подготовке таких драк».

Дискин полагает, что правоохранителям следует выявлять неформальных лидеров и воздействовать на них простым предложением: «Либо вы блокируете подобные действия, либо вы уедете из России навсегда».

Интегрировать второе поколение

По мнению Коженова, для ассимиляции гастарбайтеров должна проводиться системная работа. Он раскритиковал Федеральное агентство по делам национальностей за бездействие, а также посетовал на отсутствие системной работы в регионах. «Например, до сих пор не решена проблема пенсионного обеспечения мигрантов, которые платят отчисления в Пенсионный фонд», – заметил собеседник.

Несколько иного мнения придерживается Дискин. «Требуется интеграция, но не ассимиляция, не превращение мигрантов в россиян. Слово «ассимиляция» должно быть исключено из национальной политики России, – уверен эксперт. – Нам нужно, чтобы мигранты строго соблюдали российские законы, сложившиеся нормы и традиции уважали и действовали в соответствии с установленным порядком».

«Кроме того, должно быть четкое разделение: временная рабочая сила – одна категория, и другая категория – те, кто выбрал задачу интеграции в российское общество», – подчеркнул Дискин. В первую очередь властям следует обратить внимание на проблему интеграции мигрантов второго поколения.

«Исследователи в области национальной политики говорят, что основная опасность идет от мигрантов второго поколения, – указал эксперт. – Первое поколение помнит, как было в странах исхода, помнит о тех лишениях, помнит о тех проблемах необходимости, которая привела их в поисках хлеба, которая привела их семьи в Россию. Второе поколение этого уже не помнит, оно сравнивает себя со своими сверстниками, уже интегрированными россиянами». По мнению Дискина, должны быть каналы интеграции, связанные не только со школой (на что сейчас обращают внимание власти), но и с внешкольным образованием, участием мигрантов второго поколения в культурной жизни и особенно в спорте.

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