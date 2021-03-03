Путин оценил ситуацию в сфере миграции в России

Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли

В развитии угольной отрасли следует выстраивать планы как на три-четыре года, так и на более длительную перспективу, с учетом потребностей других стран, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли.

«Сегодня предлагаю обсудить ситуацию в отечественной угольной промышленности – одной из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимой для социально-экономического развития целых регионов нашей страны», – сказал Путин, открывая совещание, передает РИА «Новости».

Президент заявил, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 млн тонн в год, из них больше половины поставляется за рубеж, объем экспортных поставок вырос более чем на треть за последние восемь лет.

«Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие три-четыре года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка», – добавил Путин.

Он также отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому «важнейшая задача – забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации». «Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле», – заявил президент.

«По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз», – сказал президент.

Кроме того, Путин призвал задействовать экспортные доходы от продажи угля для диверсификации экономик угледобывающих регионов. «Важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации угледобывающих регионов РФ. Этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной и комфортной среды для жизни», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Он также заявил, что поставки угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона можно нарастить. «На сегодняшней день основной сбыт приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в прошлом году на этом направлении было поставлено 122 млн тонн российского угля», – сказал глава государства. По мнению Путина, «при этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании».

«Важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности», – указал президент.

Если говорить о долгосрочных перспективах мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия, то на этот счет есть разные прогнозы, отметил Путин.

«Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива. Но вот что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Ну может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то», – сказал он.