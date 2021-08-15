Как России заставить соседей себя уважать

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15 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
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Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

Меркель хочет завершить долгую карьеру канцлера на волне успеха «Северного потока – 2» Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Под занавес своего пребывания на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Россию и на Украину и встретится с лидерами обеих стран. Если о поездке в Киев сообщалось заранее, то намерение непосредственно перед этим посетить Москву стало сюрпризом. Какое значение этот двойной визит имеет для судьбы Донбасса и газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Должна ли Россия спасать афганский режим оружием

Боевые вертолеты - весьма эффективное оружие в афганских условиях Army Staff Sgt. Roberto Perez/
wikimedia.org
Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула, талибы берут один город Афганистана за другим – и, судя по всему, нынешнему правительству страны осталось существовать лишь несколько недель. В этой ситуации Кабул хватается за последнюю соломинку и просит у России срочной поставки боевых вертолетов. Что в этой ситуации нужно делать Москве? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Как России заставить соседей себя уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Постсоветские страны не уважают Россию и не ценят то, что она дает. В экспертной среде разгорелась активная дискуссия на тему того, что с этим неуважением делать. И люди, соответственно, любят предлагать простые решения. Подробности...

Сделать Донбасс украинским можно только избавившись от всех жителей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Донбасс, несмотря на «волны» украинизации, не потерял своей самобытности, которая базируется на русском языке и русской культуре. А значит, региону не нужно становиться русской землей. Он уже – русская земля. Подробности...
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Как начались 500 лет западного господства

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
13 августа 1521 года, день падения Теночтитлана, можно считать символическим началом эпохи доминирования Запада. На самом деле это был долгий, растянувшийся на столетия процесс. Так и завершение этой эпохи не случится в один день. Но уже началось. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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    Как России заставить соседей себя уважать

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		15 августа 2021, 12:06

    В последние недели на постсоветском пространстве произошла целая серия неприятных для России событий, демонстрирующих отношение к ней со стороны не просто стран постсоветского пространства, а ее союзников и партнеров. Вслед за избиением киргизскими детьми русского мальчика просто за то, что он русский, в Киргизии произошел еще один инцидент – пьяный посетитель напал и ударил девушку-администратора в детском парке за то, что она стала обслуживать его на русском языке. Бывший посол Азербайджана Бахтияр Вагабзаде же позволил себе назвать русских свиньями. А в Казахстане местные устраивают «языковые патрули», наказывая тех, кто смеет говорить в быту на русском языке.

    И это только те инциденты, которые вызвали интерес журналистов – бытовая русофобия на нашей периферии цветет и пахнет. Местные же власти в ответ на инциденты в лучшем случае выражают озабоченность и/или открещиваются от персонажей – никто их не наказывает, никто не возбуждает дела. Главным инцидентом же стали слова президента Александра Лукашенко на его большой пресс-конференции. Нет, белорусский лидер не демонстрировал русофобию (это было бы странно, учитывая, что он говорит по-русски) – он просто еще раз показал, что не испытывает к России ни благодарности за свое спасение год назад, ни за то, что Россия фактически кормит Белоруссию.

    Батька заявил, что: а) политической интеграции с Москвой не будет; б) что Крым он признает только после того, как это сделает последний российский олигарх; в) что было бы неплохо, если бы Россия дала Белоруссии кредит на миллиард долларов. Естественно, на братских условиях.

    Неудивительно, что в российской интернет- и экспертной среде разгорелась активная дискуссия на тему того, что с этим неуважением делать. И люди, соответственно, любят предлагать простые и эффективные, на их взгляд, решения.

    Отморозим уши?

    Самым популярным является вариант «прекратить им помогать – сами приползут». То есть, проще говоря, обрубить все финансирование экономик постсоветских республик, а также отменить все льготы, которые для них доступны на российских рынках (товарном, финансовом, трудовом), дабы они поняли, каково это – жить без России. Вариант, безусловно, интересный, и он принесет сонм проблем. Но не только странам, которые не ценят Россию, но и самой России.

    Представим на секунду ситуацию, при которой Москва прекращает всякую экономическую помощь странам Средней Азии – тем, откуда два десятка лет назад гнали русских и где сейчас их избивают за веру или гнобят за русский язык. Никаких больше вливаний в национальные экономики, никаких безвизовых и иных льготных режимов для трудовых мигрантов (которые, по мнению недалеких российских националистов, ответственны за значительную долю преступлений в крупных городах России). Никакой российской базы в Таджикистане для защиты режима Рахмона, раз таджикские власти убрали россиян с границы и стали зарабатывать на транзите афганского героина в РФ, не желая возвращать россиян даже под угрозой вторжения из Афганистана.

    Фото: EPA/ТАСС

    Каков будет итог этой отморозки ушей? Да, среднеазиатским режимам не позавидуешь. Возвращение сотен тысяч гастарбайтеров взорвет рынок труда, а потеря сотен миллионов долларов, которые они переводили из России, станет смертельным ударом для экономики. Так, например, 2020 году из России в Киргизию было перечислено более 2,3 млрд долларов. В том же году вся расходная часть киргизского бюджета чуть превышала два миллиарда. Если же сравнивать с ВВП, то окажется, что заработки киргизских гастарбайтеров в России эквивалентны примерно 25% от всего, что производится на территории Киргизии. Так что разрыв с Россией приведет к коллапсу Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

    Но что потом? В этих странах неизбежно произойдут цветные революции – но не оранжевые под руководством США, а скорее зеленые, с последующим приходом к власти исламистов. Результатом этой «демократизации» станет превращение Средней Азии в пространство нестабильности и экспорта зеленых революций на российское пространство. На прекращение которого (не говоря уже о чистке Средней Азии от зеленой заразы) Москва потратит куда больше денег (не говоря уже о жизнях российских солдат), чем на нынешнее «содержание» среднеазиатских режимов.

    Примерно такая же проблема и в Белоруссии – лишение российских дотаций приведет к коллапсу режима Лукашенко и (на фоне тотальной зачистки Батькой белорусского политического поля от всех значимых альтернативных пророссийских политиков), опять же, неизбежной революции. Только уже не зеленой, а классической оранжевой – братья-украинцы помогут. Ну и, соответственно, к замыканию антироссийского санитарного кордона, протянувшегося от Эстонии до Молдавии.

    Ультиматумы красивы, но бессмысленны

    Есть другой вариант реагирования – объяснить соседям их неправоту по принципу Луки Брази. «Лука приставил пистолет к его голове, а отец сказал, что на контракте будет либо его подпись, либо его мозги», – описывал переговоры с неразумным человеком Майкл Корлеоне. Москва может жестко и демонстративно строить постсоветские республики, открыто привязывая какие-то экономические уступки к ответным уступкам и лояльности, а также требуя компенсации за оскорбления и антироссийские шаги.

    Например, хочет Батька продолжения субсидий – пусть идет по пути политической интеграции с Москвой, а также не мешает российским общественным организациям и журналистам работать в Белоруссии. Хочет получить кредит – пусть признает Крым. Хочет, чтобы Россия забыла о его оскорблениях летом 2020 года и взятии в заложники трех десятков россиян – пусть окончательно отказывается от своей «многовекторности».

    Хочет Средняя Азия продолжение субсидий и безвиза – пусть защищает русский язык, закрывает все свои «музеи оккупации» и прекращает преподавание истории в стиле «русские нас оккупировали». При том, что эта «оккупация» дала им все, что у них сейчас есть – бетонные здания, системы здравоохранения и того же образования, а также сами государства и государственность. Хочет та же Грузия сохранить доступ на российский рынок и возможность зарабатывать на российских туристах – пусть закрывает американские биологические лаборатории, на которые в национальные и международные инстанции жалуются даже сами грузины. В частности, печально известную лабораторию Лугара, в которой хранится множество патогенов, представляющих угрозу для российского Северного Кавказа (о том, какой физический ущерб может нанести эта угроза, все уже убедились на примере ситуации с коронавирусом).

    Такой вариант реагирования был бы справедливым – но нецелесообразным. Нужно понимать, что постсоветские элиты очень ценят как свою независимость (пусть даже и номинальную), так и уважительное отношение. Особенно ценят те, которым важно получить хоть какую-то легитимность в глазах населения. Если им выставлять публичные ультиматумы, то это, безусловно, понравится российскому электорату, но приведет к ожесточению электората туземного, а также принципиальному отказу элит эти ультиматумы исполнять.

    Четко и вежливо

    Именно поэтому наиболее эффективной политикой по недопущению оскорблений и унижений России на постсоветском пространстве является двухвекторный подход. В рамках первого вектора Москва применяет немедленные и в то же время таргетированные персональные действия в ответ на ситуации. Так, в частности, ФСБ уже запретила двум отметившимся русофобам – экс-послу Азербайджана в Белоруссии Бахтияру Вагабзаде и казахскому националисту Куату Ахметову, который инициировал «языковые рейды», въезд в Россию на 50 лет. Этого, конечно, мало – таргетированные санкции должны проходить по формуле главы Россотрудничества Евгения Примакова, который предложил наказывать провинившихся в русофобии полным отлучением от России и всего русского. Российских образовательных программ, обменных поездок – всего того, что финансируется из РФ. «Все те, кто поливает Россию грязью, кто позволяет себе ее оскорблять, должны на своей шкуре почувствовать, что это такое – исключение из российского мира. Так и только так Москва научит своих соседей уважать русских», – заявил Примаков.

    Параллельно с провинившимися наказывать исключением из российского мира надо и местных чиновников, которые не возбудили дело, пытались замять конфликт – то есть поступали не по закону. В таргетированные действия подпадает также помощь тем, кто пострадал от русофобии – например, семью киргизского мальчика сейчас хотят перевезти в Россию.

    Вторым вектором будет давление уже на местные власти. Им необходимо непублично (без газетных ультиматумов), но в то же время четко донести правила игры, по которым они должны играть в случае, если хотят сохранить российские льготы и субсидии. Правила эти должны быть максимально понятными, простыми и без перегибов (то есть никаких «вам не следует общаться с Западом и проводить с ним совместные учения»). И если эти правила нарушаются, то тогда местным элитам стоит быть готовыми к тому, что льготы будут прекращены по какому-нибудь формальному поводу (если что, Россельхознадзор подскажет).   

    Так и только так Россия может заставить своих соседей уважать себя и ценить то, что она им дает. Ну а заодно и задуматься над тем, что с ними будет без России.


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