Нужен закон для защиты от радужного влияния

То, что в последнее время ЛГБТ-пропаганда в самых разных ее формах становится все активнее, уже видно невооруженным глазом. При этом закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду в среде несовершеннолетних, серьезным препятствием на ее пути не является.

Наказание за его нарушение несопоставимо с вредом, который наносят действия по его нарушению. Оплата штрафа в 4-5 тысяч для частных лиц и 50000-100000 рублей для организаций – это просто курам на смех. А при щедрых западных грантах – не думаю, что и более значимые штрафы могут стать препятствием. Это тот самый случай, когда цель – навязать обществу определенные взгляды – оправдывает средства.

Ведь речь не идет о защите прав «меньшевиков» любить того, кого им хочется, и так, как хочется. Речь идет об агрессивном навязывании меньшинством своего образа жизни большинству и признании его единственно верным. «Нормы или стандарты могут задаваться директивно и закрепляться законодательным образом… Современная нам действительность продемонстрировала, пожалуй, с предельной выразительностью социологический характер патологического», – пишет президент Независимой психиатрической ассоциации России Ю.С. Савенко.

ЛГБТ-идеология

Профессор Стивен Баскервиль, автор книги о гендерной идеологии, пишет: «Говоря о гендере, надо сразу говорить об идеологии, потому что гендер – это идеология». И далее сравнивает ее с фашизмом, исламизмом и коммунизмом, поскольку ее пропоненты «подавляют инакомыслие», заставляя общество принимать «извращения». А поскольку это идеология, ни о какой толерантности по отношению к большинству речи быть не может.

На Западе люди, открыто критикующие ЛГБТ, подвергаются гонениям. Так, в британском Лестере чернокожую актрису Олувасейи Омооба уволили из театра за цитирование фрагмента Евангелия: «Мужеложцы не наследуют Царствия Божия». Сотрудника магазина IKEA в Кракове Томаша К. за публичное высказывание подобного рода уволили с работы. Дошло до того, что правительство Венгрии вынуждено принимать закон, защищающий права большинства от меньшинства. Да и в России открытое выступление Яны Поплавской, критикующее засилье ЛГБТ-пропаганды на сцене и в СМИ, вызвало немедленную агрессивную реакцию, выразившуюся в оскорблениях и угрозах в адрес и самой Яны, и ее сыновей.

Немальчики и недевочки

Активное внедрение ЛГБТ-идеологии во всем мире, включая и Россию, произошло не вдруг. В семидесятые годы прошлого века шел процесс депатологизации гомосексуализма, и 17 мая 1990 года гомосексуальность была исключена из международной классификации болезней. А теперь Всемирная организация здравоохранения исключила и транссексуализм из списка психических расстройств, утвердив новое издание Международной классификации болезней МКБ-11. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.

В мае 2021 года в Санкт-Петербурге прошел XVII съезд психиатров России, одной из главных проблем для обсуждения которого был транссексуализм. ЛГБТ-активисты и ультра-либералы атаковали российских ученых, отстаивающих научный и неполитизированный подход к лечению психосексуальных расстройств.

По свидетельству психиатров, сейчас из-за распространения ЛГБТ-идеологии к ним обращаются все больше людей, которые, не получив надлежащей психиатрической помощи, ложатся под нож хирурга, чтобы он за деньги лишил их врожденных половых признаков. По данным аналитического центра Vademecum, только в 2014 году российские пластические хирурги сделали порядка 830 операций пациентам с диагнозом «транссексуализм». Многие после раскаиваются и хотят вернуть утраченные органы, поскольку операция обманула их ожидания – но часто это физически невозможно.

Дискуссия на съезде пока завершилась ничем, и обсуждения по внедрению МКБ-11 в России еще впереди. Очень хочется, чтобы наши врачи выстояли в этой борьбе, а власти поддержали их позицию.

Под воздействием мощнейшего международного ЛГБТ-лобби зарубежные организации, призванные заниматься вопросами здравоохранения, превратились в политические. Та же ВОЗ уже давно стала организацией, где первую скрипку играют не врачи, а фармкомпании и другие коммерческие и политические, а не научные организации. В частности, Фонд Рокфеллера. Они через ВОЗ и навязывают миру «новый медицинский порядок». А по сути – «новый мировой порядок». Поэтому так же, как и в отношении решений ЕСПЧ, в России решение нашей организации здравоохранения должно быть приоритетным по отношению к решениям ВОЗ.

Угроза пропаганды

Если пропаганда ЛГБТ-идеологии в официальных СМИ еще как-то контролируется, то различные ЛГБТ-сайты совершенно свободно предлагают попробовать молодежи стать модными, «быть в тренде». И это реально работает. Молодежь, в силу склонности к копированию поведения сверстников, быстро подхватывает новое и необычное, чтобы не оказаться изгоем в своей тусовке. Моя знакомая недавно рассказала, как однажды, проверяя на какие сайты заходит ее 14-летняя дочь, к своему ужасу узнала, что она посещает ЛГБТ-сайты. Состоялся откровенный разговор, в котором девочка созналась, что это всего лишь дань моде и стремление быть как все. У матери и ребенка нормальный контакт и доверие. Поэтому было несложно объяснить опасность такой позиции.

На эту тему

Намного хуже, когда родители не делают этого по каким-то причинам. Не умеют, стесняются, не хотят посягать на личную свободу. Но в любом случае в этом возрасте подростки значительно больше слушают «голос стаи», а не родителей.

Нужен новый закон

Нужен закон, который запретит гей-пропаганду не только среди несовершеннолетних, а и в целом в стране, независимо от ее форм и направленности. Хотя бы потому, что в Сети разделить контент и отделить пользователей друг от друга часто просто невозможно. Этот закон не отправит «на нары» гомосексуалов, как это было в СССР. Он никак не ограничит права сексуальных меньшинств удовлетворять свои сексуальные потребности. Но этот закон избавит нас от проникновения чуждой идеологии и навязывания нам несвойственного поведения.

«Гомосексуальные отношения, вопреки расхожему мнению, могут быть совершенно незаметны в социуме. За исключением определенного круга лиц, склонных к публичной демонстрации своих пристрастий, подавляющее число людей гомосексуальной ориентации не стремятся эпатировать окружающих по той же простой причине, по которой не выставляют напоказ нюансы своей сексуальной жизни и натуралы. Это их личное пространство, и жизнь во всех ее проявлениях гораздо богаче, чем сексуальные игры» (К.Ранкс «Гомосексуальность как инструмент эволюции»).

Скоро выборы в Госдуму. Те кандидаты и партии, которые выдвинут инициативу запрета гей-пропаганды как таковой, получат, уверен, поддержку большинства.