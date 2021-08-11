Нужен закон для защиты от радужного влияния

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11 августа, среда  |  Последнее обновление — 18:53  |  vz.ru
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Проблему водоснабжения Крыма решат израильским методом

Водохранилища – наиболее дешевый способ водоснабжения Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Принято принципиальное решение о том, каким образом будет решена одна из важнейших проблем Крыма, возникшая после воссоединения региона с Россией – водоснабжение. На полуострове появятся новые водохранилища и первые опреснительные установки. Почему выбраны именно такие методы и как это скажется на коммунальных платежах для жителей полуострова?  Подробности...
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Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Власти Литвы угодили в вырытую для Лукашенко яму

Литовские власти столкнулись с протестным бумерангом кадр delfi.lt
Во флегматичной Литве назрел политический кризис, вылившийся в акции протеста, беспорядки и столкновения с силовиками. Президент страны Науседа призвал граждан не путать демократию с анархией, а в полиции анонсировали суровые меры наказания митингующих. Что стало причиной радикального развития событий и почему власти республики, потакающие протестам в Белоруссии и России, применяют в отношении собственных граждан дубинки и слезоточивый газ? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Нужен закон для защиты от радужного влияния

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Говоря о гендере, надо сразу говорить об идеологии, потому что гендер — это идеология. А нужна ли нашему обществу идеология ЛГБТ как таковая – очень большой вопрос. Подробности...

Как политика разрушает спорт в Белоруссии и на Украине

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Белоруссия и Украина провели весьма неудачную для себя Олимпиаду в Токио. И во многом виной тому – политические страсти. В обеих странах спортивное сообщество оказалось расколото по политическим причинам. Подробности...
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России надо готовиться к «большому переходу»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Страны, блоки и макрорегионы, которые не смогут осуществить реиндустриализацию и новое пространственное освоение своих территорий и новых сред (Арктики, космоса и т. д.), быстро и ощутимо отстанут в развитии и присоединятся к третьему миру. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества и государства)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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    Сергей Козлов

    Нужен закон для защиты от радужного влияния

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		11 августа 2021, 18:20

    То, что в последнее время ЛГБТ-пропаганда в самых разных ее формах становится все активнее, уже видно невооруженным глазом. При этом закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду в среде несовершеннолетних, серьезным препятствием на ее пути не является.

    Наказание за его нарушение несопоставимо с вредом, который наносят действия по его нарушению. Оплата штрафа в 4-5 тысяч для частных лиц и 50000-100000 рублей для организаций – это просто курам на смех. А при щедрых западных грантах – не думаю, что и более значимые штрафы могут стать препятствием. Это тот самый случай, когда цель – навязать обществу определенные взгляды – оправдывает средства.

    Ведь речь не идет о защите прав «меньшевиков» любить того, кого им хочется, и так, как хочется. Речь идет об агрессивном навязывании меньшинством своего образа жизни большинству и признании его единственно верным. «Нормы или стандарты могут задаваться директивно и закрепляться законодательным образом… Современная нам действительность продемонстрировала, пожалуй, с предельной выразительностью социологический характер патологического», – пишет президент Независимой психиатрической ассоциации России Ю.С. Савенко. 

    ЛГБТ-идеология

    Профессор Стивен Баскервиль, автор книги о гендерной идеологии, пишет: «Говоря о гендере, надо сразу говорить об идеологии, потому что гендер – это идеология». И далее сравнивает ее с фашизмом, исламизмом и коммунизмом, поскольку ее пропоненты «подавляют инакомыслие», заставляя общество принимать «извращения». А поскольку это идеология, ни о какой толерантности по отношению к большинству речи быть не может.

    На Западе люди, открыто критикующие ЛГБТ, подвергаются гонениям. Так, в британском Лестере чернокожую актрису Олувасейи Омооба уволили из театра за цитирование фрагмента Евангелия: «Мужеложцы не наследуют Царствия Божия». Сотрудника магазина IKEA в Кракове Томаша К. за публичное высказывание подобного рода уволили с работы. Дошло до того, что правительство Венгрии вынуждено принимать закон, защищающий права большинства от меньшинства. Да и в России открытое выступление Яны Поплавской, критикующее засилье ЛГБТ-пропаганды на сцене и в СМИ, вызвало немедленную агрессивную реакцию, выразившуюся в оскорблениях и угрозах в адрес и самой Яны, и ее сыновей.

    Немальчики и недевочки

    Активное внедрение ЛГБТ-идеологии во всем мире, включая и Россию, произошло не вдруг. В семидесятые годы прошлого века шел процесс депатологизации гомосексуализма, и 17 мая 1990 года гомосексуальность была исключена из международной классификации болезней. А теперь Всемирная организация здравоохранения исключила и транссексуализм из списка психических расстройств, утвердив новое издание Международной классификации болезней МКБ-11. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.

    В мае 2021 года в Санкт-Петербурге прошел XVII съезд психиатров России, одной из главных проблем для обсуждения которого был транссексуализм. ЛГБТ-активисты и ультра-либералы атаковали российских ученых, отстаивающих научный и неполитизированный подход к лечению психосексуальных расстройств.

    Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

    По свидетельству психиатров, сейчас из-за распространения ЛГБТ-идеологии к ним обращаются все больше людей, которые, не получив надлежащей психиатрической помощи, ложатся под нож хирурга, чтобы он за деньги лишил их врожденных половых признаков. По данным аналитического центра Vademecum, только в 2014 году российские пластические хирурги сделали порядка 830 операций пациентам с диагнозом «транссексуализм». Многие после раскаиваются и хотят вернуть утраченные органы, поскольку операция обманула их ожидания – но часто это физически невозможно.

    Дискуссия на съезде пока завершилась ничем, и обсуждения по внедрению МКБ-11 в России еще впереди. Очень хочется, чтобы наши врачи выстояли в этой борьбе, а власти поддержали их позицию.

    Под воздействием мощнейшего международного ЛГБТ-лобби зарубежные организации, призванные заниматься вопросами здравоохранения, превратились в политические. Та же ВОЗ уже давно стала организацией, где первую скрипку играют не врачи, а фармкомпании и другие коммерческие и политические, а не научные организации. В частности, Фонд Рокфеллера. Они через ВОЗ и навязывают миру «новый медицинский порядок». А по сути – «новый мировой порядок». Поэтому так же, как и в отношении решений ЕСПЧ, в России решение нашей организации здравоохранения должно быть приоритетным по отношению к решениям ВОЗ.

    Угроза пропаганды

    Если пропаганда ЛГБТ-идеологии в официальных СМИ еще как-то контролируется, то различные ЛГБТ-сайты совершенно свободно предлагают попробовать молодежи стать модными, «быть в тренде». И это реально работает. Молодежь, в силу склонности к копированию поведения сверстников, быстро подхватывает новое и необычное, чтобы не оказаться изгоем в своей тусовке. Моя знакомая недавно рассказала, как однажды, проверяя на какие сайты заходит ее 14-летняя дочь, к своему ужасу узнала, что она посещает ЛГБТ-сайты. Состоялся откровенный разговор, в котором девочка созналась, что это всего лишь дань моде и стремление быть как все. У матери и ребенка нормальный контакт и доверие. Поэтому было несложно объяснить опасность такой позиции.

    Намного хуже, когда родители не делают этого по каким-то причинам. Не умеют, стесняются, не хотят посягать на личную свободу. Но в любом случае в этом возрасте подростки значительно больше слушают «голос стаи», а не родителей.  

    Нужен новый закон

    Нужен закон, который запретит гей-пропаганду не только среди несовершеннолетних, а и в целом в стране, независимо от ее форм и направленности. Хотя бы потому, что в Сети разделить контент и отделить пользователей друг от друга часто просто невозможно. Этот закон не отправит «на нары» гомосексуалов, как это было в СССР. Он никак не ограничит права сексуальных меньшинств удовлетворять свои сексуальные потребности. Но этот закон избавит нас от проникновения чуждой идеологии и навязывания нам несвойственного поведения.

    «Гомосексуальные отношения, вопреки расхожему мнению, могут быть совершенно незаметны в социуме. За исключением определенного круга лиц, склонных к публичной демонстрации своих пристрастий, подавляющее число людей гомосексуальной ориентации не стремятся эпатировать окружающих по той же простой причине, по которой не выставляют напоказ нюансы своей сексуальной жизни и натуралы. Это их личное пространство, и жизнь во всех ее проявлениях гораздо богаче, чем сексуальные игры» (К.Ранкс «Гомосексуальность как инструмент эволюции»).

    Скоро выборы в Госдуму. Те кандидаты и партии, которые выдвинут инициативу запрета гей-пропаганды как таковой, получат, уверен, поддержку большинства.

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