Священник – это совесть воинского подразделения

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7 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
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Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию

Кишинев ждет тяжелая зима EPA/ТАСС
Молдавия победоносно заявила, что впервые закупила газ по реверсу – и это был не российский газ. Как такое возможно, экспертам приходится только гадать. А вот то, что зимой жителям республики будет тяжело, ни у кого не вызывает сомнений. Потому что реально заменить российский газ Кишинев не может. Перед каким выбором сейчас стоит Молдавия?  Подробности...
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Наследникам Ленина придется адаптироваться к повестке СВО

Воспоминания об Октябре оказались для коммунистов важнее современной повестки С. Коган/РИА Новости
Российские коммунисты отмечают «полуюбилей» Октябрьской революции – 105 лет. Судя по лозунгам, придуманным в ЦК к 7 ноября, ностальгия вновь оказалась важнее современной повестки, в которой главное – отношение к СВО. Да, многие патриотические идеи, с которыми лидер КПРФ Зюганов выступал еще 20 лет назад, сейчас стали мейнстримом. Но сможет ли современная Компартия воспользоваться такой форой? Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон – о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно всё равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов) описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Когда американцы перестанут кормить Украину

Финансирование Украины Америкой может быть резко сокращено Zuma/ТАСС
Выборы в американский Конгресс начинаются уже завтра, 8 ноября, и они могут иметь важнейшие последствия для Украины. По всем прогнозам, побеждают оппоненты Байдена – Республиканская партия, где в массовом порядке звучат голоса о сокращении или даже вовсе прекращении финансирования киевского режима. Политическая элита США рассорилась из-за денег, выделяемых Украине. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Священник – это совесть воинского подразделения

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Вера не просто помогает сохранению нравственных устоев армии, она помогает одержать победу. Военный священник не должен в бою стать обузой для подразделения, однако не его дело осваивать воинские науки. Его оружие – слово Божие. Подробности...

В помощь освобожденным территориям нужен новый «Ташкентский фронт»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока, временно, максимальное количество мирных нужно отселить подальше от фронта. Потом мы все вернемся, и отстроим города, и восстановим удобства цивилизованной жизни. Подробности...
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Пять мыслителей, которых цитировал Путин

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Для чего президент решил напомнить коллективному Западу ленинскую мысль про «верхи не могут, а низы не хотят»? Возможно, это вежливое предупреждение: революционная ситуация может перерасти в революцию, когда возникает третий признак – готовность народных масс к самым решительным действиям. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Когда вымрет Латвия

Грета Тунберг свергает капитализм

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Финны и шведы как мишень для России

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Священник – это совесть воинского подразделения

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		7 ноября 2022, 16:12

    Я служил с первых солдатских, а потом и лейтенантских дней в Закавказье. Солдаты были в основном местные и поэтому опытные офицеры сразу же предупредили: «фильтруй базар». Распространенное употребление бранного выражения в адрес чьей-то матери, которое мы произносим так же привычно, как «доброе утро», уроженец Кавказа или Средней Азии воспринимает буквально и принимает как тяжелейшее оскорбление.

    Однако зачастую даже командиры соединений на общем построении артикулируют такие коленца, что и в пивной не услышишь. Естественно, это не вызывает у определенной категории военнослужащих уважения, скорее, наоборот. Что уж говорить о командирах взвода, роты, батальона. Но это только часть проблемы, на которую хочется обратить внимание.

    Уважать чувства верующих

    Порядка 80% военнослужащих являются верующими, принадлежащими к разным конфессиям. И если православные в основной своей массе не столь остро реагируют на критические замечания в адрес Всевышнего, то для правоверного мусульманина оскорбительные слова в адрес Аллаха являются кровной обидой в буквальном смысле. Проблему на ровном месте может создать какой-нибудь недалекий командир, который, к примеру, скажет что-то обидное про Всевышнего, пытаясь заставить подчиненных мусульман выполнять его приказы. 

    Большинство современных командиров не имеют достаточных знаний и опыта в теологических беседах. Поэтому убедить подчиненного, который говорит, например, что это не его война и ему Аллах не велит воевать, они не смогут. Вступать в полемику с ним – дело абсолютно напрасное. Неправоверный офицер не является достаточным авторитетом для солдата-мусульманина. Замполит? Тоже вряд ли. Самое умное в такой ситуации – политработнику обратиться к имаму ближайшей мечети, чтобы он вразумил строптивого бойца.

    Почему военные против капелланов

    Из сказанного вытекает вполне логичное решение: иметь в воинских частях Российской армии штатных военных священников разных конфессий, прежде всего, православных и мусульман. Формально такие должности в Российской армии существуют с 2010 года. Однако на деле они часто остаются вакантными. Почему? Может быть, конфессии не представили нужное количество служителей культа? Нет. Насколько известно, в частности, РПЦ предоставила армии священников даже больше, чем имеется вакансий.

    Все дело в том, что командиры предъявляют к этим людям повышенные требования, что и является барьером. Вопрос – почему. На него мне ответил отец Александр Терпугов, который был в числе первых священников, направленных в войска. По его мнению, полковой священник неудобен командиру и замполиту, поскольку ни тому, ни другому не подчинен непосредственно. То есть нет возможности заставить священнослужителя делать что-либо, что входит в противоречие с вопросами веры и нравственности. Отец Александр рассказывал, что когда на общем построении заместитель командира бригады начинал крыть подчиненных матом, он просто демонстративно покидал строй. И всем было все понятно. Естественно, это не вызывало любви к священнику у этого офицера.

    Совесть полка

    То есть священник как представитель Господа в строю является совестью военнослужащих, и эта совесть не дает совершать бессовестные поступки. Все мы люди, и военные не исключение, и потому грешим. Священнослужитель – препятствие на пути неблаговидных поступков. Поскольку вера в большинстве военных училищ не прививается и не воспитывается, сам офицер зачастую может впасть в искушение.

    Но именно вера не просто помогает сохранению нравственных устоев армии, она помогает одержать победу. Наиболее яркий пример в этом смысле – наш великий полководец Александр Васильевич Суворов, не проигравший ни единого сражения на суше, был глубоко верующим и говорил: «Молись Богу – от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит». Другой наш великий флотоводец, также не проигравший ни одного сражения на море, адмирал Федор Федорович Ушаков говорил: «Идя в бой, читайте псалмы… и пуля вас не возьмет!» Он был глубоко верующим и ныне канонизирован.

    В русской истории немало фактов, когда священники не только шли в атаку в боевых линиях, подвернув свои рясы, например, в ходе Брусиловского прорыва, но и даже поднимали в атаку бойцов, оставшихся без командира. Так, 1 мая 1904 года в бою на реке Ялу командир русского подразделения был убит, и солдаты на время растерялись. Тогда полковой священник Стефан Владимирович Щербаковский вышел вперед, осенил солдат крестным знамением и, высоко подняв крест над головой, повел солдат в атаку со словами: «Вперед, за Отечество!» Вдохновленные его поступком солдаты прорвали цепь японцев. Сами священники, естественно, никогда не стреляли – им нельзя убивать людей, даже врагов.

    Я думаю, что командование должно приложить максимум усилий для скорейшего комплектования вакансий военных священников разных конфессий. Требования, предъявляемые к кандидатам на позиции военных священников, должны быть вполне разумны. Некоторые считают, что священник по военным навыкам не должен уступать своей пастве. Мол, полковой священник десантного полка должен прыгать с парашютом. Наверное, и физическая форма его должна позволять совершать пешие марши, без труда забираться на боевую технику и покидать ее быстро в случае надобности. То есть священник не должен в бою стать обузой. Однако не дело попа осваивать воинские науки. Его оружие – слово Божие, зачастую много сильнее самого современного оружия, поскольку именно Господь в конечном итоге и определяет победителя по делам и молитвам воюющих.

    А сейчас, пока вакансии остаются открытыми, политработники обязаны установить на местах дислокации и подготовки связь со священнослужителями и помочь им в выбранное время проводить службы и встречи с личным составом. Естественно, свободу совести никто не отменял, и эта опция касается только верующих. И это не должно вызывать недовольство командиров, поскольку положительно влияет на нравственный климат подразделения, сплачивает коллектив разных верований. А сплочение и слаживание воинского подразделения – задача архиважная, поскольку превращает едва познакомившихся людей в боевую единицу, способную решать стоящие перед ней боевые задачи разного уровня сложности.

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