Почему священнику нельзя брать гранатомет

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19 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:58  |  vz.ru
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Почему про «Северные потоки» можно забыть

России проще построить новый газопровод, чем ремонтировать подорванные трубы Blueye/Reuters
Опубликованы фото и видео разрушенных участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Тем временем российских следователей отказываются допускать к расследованию, а специалистов Газпрома – к месту подрывов. Встает закономерный вопрос: а стоит ли вообще рассматривать возможность восстановления этих газопроводов? Подробности...
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В мечтах о разделе России украинцы вернулись к Чечне

Заявление о признании террористического государства-покойника Верховная рада снабдила особыми гнусностями Игорь Михалев/РИА Новости
Власти Украины продолжают отрезать от России территорию, но только в своих документах. Ранее суверенитет над Курилами был «передан» Японии президентом Владимиром Зеленским, теперь Верховная рада «отделила» от России Чечню, признав ее «суверенной Ичкерией». Это повод вспомнить, с чего на самом деле начался новейший русско-украинский конфликт и чем он, скорее всего, закончится. Подробности...
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Генерал Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО

«Будем действовать своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – сказал Суровикин Скриншот из видео
Недавно назначенный командующий нашими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин дал первое интервью в новом качестве. Генерал, отвечающий за ход спецоперации, продемонстрировал принципиально новый подход к ее освещению. Суровикин прямо указал на самые проблемные участки фронта, оценил планы и тактику противника и рассказал, как будет действовать Россия. Подробности...
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Киев тянет Израиль к войне с Россией

Израильские системы ПВО «Железный купол» очень хочет заполучить Украина imago images/Global Look Press
Украина намерена официально обратиться к Израилю с просьбой о поставках вооружений. Какие именно виды оружия нужны Киеву от Израиля, кто именно в руководстве еврейского государства выступает в поддержку таких поставок, почему реализация подобных намерений станет для Москвы пересечением «красных линий» и чем на это может ответить Россия? Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Почему священнику нельзя брать гранатомет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо. Подробности...

Почему элиты из Засраненбурга управляют Европой

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Доверие к Европе потеряно, но не окончательно

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Спасти Европу может не евроатлантическое партнерство, а континентальное сотрудничество, о котором когда-то мечталось. Общее пространство от Владивостока до Лиссабона. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как Иран стал врагом Украины

Украина признала Ичкерию

Атака дронов на Киев

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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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    Сергей Худиев

    Почему священнику нельзя брать гранатомет

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		19 октября 2022, 12:08

    Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы по соцсетям разлетелся короткий видеоролик: некий человек в священническом облачении стреляет из гранатомета, восклицая при этом: «Московская духовная академия и семинария сражается с НАТО, Христос Воскресе!».

    Ролик породил массу резких отзывов о Русской православной церкви; на Украине его немедленно использовали для нападок на Украинскую православную церковь, которую, несмотря ни на что, продолжают считать «промосковской».

    Однако вскоре ситуация прояснилась. На следующий день викарий патриарха епископ Савва (Тутунов) разъяснил: «Данное лицо является запрещенным еще в 2016 году священнослужителем Мурманской епархии. Полагаю, что должен быть поставлен вопрос о лишении данного клирика сана». Владыка также привел слова митрополита Мурманского Симона: «То, что пройдох и проходимцев в нашей стране много – неоспоримый и печальный факт. Трудно называть и считать их патриотами страны, скорее это приспособленцы».

    Действия героя ролика, таким образом, носили самочинный характер и были грубым нарушением церковных правил – канонов. В ходе обсуждения, однако, многие люди задавали вопрос: а в чем проблема? Почему бы священнику не взяться за гранатомет?

    Миссия священника не в том, чтобы палить из гранатомета – ему вообще запрещено браться за оружие, даже если речь идет об участии в войне или личной самообороне. Человек, который пролил кровь – даже если ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали к нему нет претензий (например, он убил напавшего на него разбойника), – не может служить у алтаря Божия, как об этом говорит, например, святой Василий Великий в своем 55-м правиле.

    Фото: кадр из видео

    Дело в том, что священническое призвание носит исключительный характер. Священник являет в мире самого Христа, служит Его живой Иконой, Его посланцем и представителем. Через него действует сам Христос. Христос совершает таинства его руками, Христос проповедует и прощает грехи его устами. Как говорит Он сам в Евангелии, «как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Иоан. 20:21).

    Христос не пролил ничьей крови, кроме Своей – хотя Его сограждане, томившиеся под гнетом ненавистных язычников-римлян, настойчиво побуждали Его возглавить восстание. Он «пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лук. 9:56). Как говорит апостол, «будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2:23). Он не убивал своих врагов – а, напротив, принял смерть ради их спасения.

    Священник может находиться среди сражающихся – и вместе с ними подвергаться опасности. Он несет очень важную миссию – преподает таинства тем, кто стоит перед угрозой смерти, удерживает людей от озверения в ситуации, которая к нему располагает. Ряд священников уже отдали свои жизни в ходе этого конфликта.

    Но священник не может сражаться сам – потому что он являет собой другой, и более высокий, уровень реальности, то грядущее Царство, где «не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9).

    Все это может показаться каким-то неуместным идеализмом; но история показывает его необходимость. Русь пережила все княжеские усобицы – и все испытания своей трагической истории – потому что в ней было достаточно людей, которые воспринимали православную веру с глубокой серьезностью. Именно эта вера была той живой водой, которая исцеляла самые страшные раны народа и наделяла его силами для того, чтобы жить дальше.

    Преподобный Сергий Радонежский не был ни политическим лидером, ни полководцем – он был монахом и более всего искал уединенной молитвы. Но так произошло по Божиему замыслу, что к нему стали приходить люди, искавшие у него утешения и наставления, и он стал основателем целого движения, породившего множество монастырей. А монастыри стали теми центрами, вокруг которых созидалась святая Русь; их религиозное, культурное и даже хозяйственное влияние преобразило всю страну.

    Ни сам преподобный Сергий, ни его ученики не могли видеть, какие результаты принесет их деятельность в грядущих столетиях; они просто стремились жить по воле Божией.

    Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо. Во времена мира и во времена смуты ее священники несут свое служение, в котором их оружие – это слово Божие и таинства. А гранатомет им незачем.

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