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Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Церковь имеет шанс вернуть украденное большевиками

Многие забывают, что иконы в музеях имеют не только культурное, но и религиозное значение Софья Сандурская/ТАСС
Сотни тысяч священных предметов могут вернуться в российские церкви. Речь идет об иконах, отобранных в свое время у РПЦ советской властью. Сейчас большинство из них находится в запасниках государственных музеев, а значит, мало кто вообще может видеть эти сокровища. Однако есть и важные аргументы против того, чтобы их показывать публике. Подробности...
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Ход России в конфликте с Украиной застал США врасплох

Байден как будто боится сделать ответный ход Keystone Press Agency/Global Look Press
Реакция Америки на события в России, Донбассе, Запорожье и Херсонщине оказалась удивительно сдержанной. Даже скучной, если учесть, что речь идет об исторических событиях, в числе которых пусть частичная, но первая за многие десятилетия мобилизация в российскую армию. Ответный ход будет сделан позднее, примерно через неделю. У США для него есть три пути на выбор. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Владислав Исаев, политолог
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    Церковь имеет шанс вернуть украденное большевиками

    Многие забывают, что иконы в музеях имеют не только культурное, но и религиозное значение
    		   25 сентября 2022, 10:18
    Фото: Софья Сандурская/ТАСС
    Текст: Александр Чаусов

    Сотни тысяч священных предметов могут вернуться в российские церкви. Речь идет об иконах, отобранных в свое время у РПЦ советской властью. Сейчас большинство из них находится в запасниках государственных музеев, а значит, мало кто вообще может видеть эти сокровища. Однако есть и важные аргументы против того, чтобы их показывать публике.

    В России готовится ряд законодательных поправок, которые позволят передать Русской православной церкви (РПЦ) иконы, находящиеся на текущий момент в музейных запасниках, в безвозмездное пользование. Об этом сообщил зампредседателя рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов. По его словам, «в музеях в запасниках находятся десятки тысяч икон, которые недоступны верующим и их никто не видит. Сейчас совместно с патриархией через внесение изменений в федеральный закон «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ» мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование Церкви икон».

    К слову, подобные механизмы прорабатывались и ранее. В августе этого года в ГД РФ по поручению президента России был внесен законопроект «О внесении изменений в статью 26 Закона Российской Федерации «Основы законодательства о культуре» и статьи 7 и 16 Федерального закона «О Музейном фонде и музеях в Российской Федерации». Пока проект этот, судя по всему, находится на рассмотрении. И уже в августе речь шла о том, что со стороны РПЦ звучали предложения о внесении в него дополнительных пунктов, которые бы коснулись именно икон.

    Видимо, этот процесс, с поправками от РПЦ, вышел на некую новую стадию. Кстати, если говорить про нынешние законодательные нормы, например, о статье 16 закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», то она предусматривает в отдельных случаях передачу некоторых экспонатов во временное пользование «сторонним организациям». В частности, в ней говорится: «Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в государственной собственности, могут передаваться в безвозмездное пользование государственным и муниципальным музеям и другим организациям с разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере культуры».

    По всей видимости, то, что прорабатывается сейчас депутатами Думы совместно с представителями Русской Церкви – это уточняющие и конкретизирующие моменты такой передачи. Стоит подчеркнуть важный юридический момент: передать в пользование – не значит передать в собственность. Собственником икон юридически в любом случае будет оставаться именно Российская Федерация, не церковь.

    К слову, опыт такого рода в стране есть. На уровне даже не отдельных икон, а целых храмов. Если говорить про Москву, то это действующая церковь святого Николая в Толмачах, которая одновременно является музеем в юрисдикции Третьяковской Галереи. Можно вспомнить Новгородский Софийский собор, который также параллельно является архитектурно-историческим комплексом в составе Новгородского музея-заповедника. Иконы в истории современной России в отдельных случаях передавались в пользование церкви и ранее. Из последних – передача Троице-Сергиевой Лавре Троицы Андрея Рублева со стороны все той же Третьяковки.

    Количество икон, находящихся в запасниках музеев по всей стране, точному учету не поддается. Последние, хотя и очень примерные цифры, в публичной среде озвучивались в 2010 году, и тогда речь шла примерно про двести тысяч экспонатов подобного рода. Однако эти данные могут быть далеки от действительности. Во-первых, специально подсчетом именно икон в музейных запасниках по всей стране никто не занимался. Во-вторых, наложила свой отпечаток и советская история.

    После революции и гражданской войны ценности у РПЦ изымались коммунистическими властями.

    В число этих ценностей входили и иконы. Что-то продавалось за рубеж, что-то исчезало в неизвестном направлении, что-то передавалось в музеи. И там могло быть попросту уничтожено. Как осознанно, так и в силу того, что условий для адекватного музейного хранения в те годы просто не было.

    Второй волной уничтожения икон в Советской России стали тридцатые годы прошлого века. Например, над некоторыми иконами ставились физико-химические эксперименты. А некоторые попросту уничтожались, поскольку «не несли художественной, исторической и культурной ценности». Например, только в июне 1938 года все та же Третьяковка исключила из своих фондов 608 икон. Есть все основания полагать, что ничего хорошего с этими иконами в дальнейшем не произошло.

    Впрочем, советская эпоха закончилась уже более тридцати лет назад. Но вот возвращение церковных ценностей, храмов и икон, собственно, в церковь идет все эти годы с большим трудом.

    С одной стороны, понятны опасения музейных сотрудников. Их задача – сохранять экспонаты. А храм – это публичное место, где не всегда соблюдаются нормы хранения, да и верующие с иконами взаимодействуют в том числе и тактильно. Например, к ним прикладываясь. С другой, одной из задач музеев является не только сохранность объектов, но и их доступность. Что касается икон, то получается, что в России около двухсот тысяч подобного рода экспонатов, которые недоступны гражданам никаким образом.

    Есть и разница в отношении к иконам с точки зрения культуры и религии. Для культуры икона – это историческое и культурное наследие. Живая память о прошлом, которую желательно сохранять всеми силами. А вот что касается православия, то икона – это не просто некая «картина» или «артефакт эпохи».

    Это в символическом смысле «окно в Царствие Небесное». И потому еще и активный атрибут богослужения.

    По большому счету, с православной точки зрения, икона, находящаяся в музейных запасниках, пребывает там не на своем месте и не выполняет ту задачу, ради которой была написана. Источеское и культурное значение икон, конечно, тоже важно для церкви, но оно вторично по сравнению с их сакральными функциями.

    Показателен в этом смысле комментарий о данных инициативах настоятеля Михаило-Архангельского монастыря г. Юрьева-Польского, игумена Афанасия (Селичева): «Давно пора. Разумеется, кроме особо ценных икон. Да и те можно передать в пользование Церкви на условиях московского храма при Третьяковке. К тому же, сейчас в каждой епархии есть свои музеи-древлехранилища». Отвечая на вопрос о возможном возмущении «прогрессивной общественности» в случае, если механизмы по передаче икон в пользование Церкви будут приняты, отец Афанасий подчеркнул: «Не важно. Её (прогрессивной общественности) время проходит, слава Богу». 

    Проблема, впрочем, остается на куда более глубоком уровне. То, что музей хочет хранить в неприкосновенности, церковь по самой своей сути предполагает активно использовать в богослужениях.

    Второй важный момент разницы восприятия церкви и музеев на проблему икон снова связан с историей. Иконописцы – это православные люди, которые создавали иконы для нужд православной церкви. А потом эти самые иконы, в силу крайне сомнительных с юридической и канонической точек зрения, оказались в ведении государства и пребывают там до сих пор. И понятно, что церковь воспринимает эти экспонаты, как незаконно отнятые у неё святыни. Отсюда, собственно, и инициативы РПЦ во взаимодействии с депутатами ГД РФ по данному вопросу.

    Процесс этот, скорее всего, не будет простым. Многие еще помнят прецедент с несостоявшейся в итоге передачей Церкви Исаакиевского собора в Петербурге. Есть основания полагать, что инициатива с иконами так же встретит определенное сопротивление в некоторых общественных и политических кругах. Но всё же, наверное, куда логичнее, когда церковные святыни находятся в церкви, а не в запасниках, где люди не имеют возможности их элементарно увидеть.


     
     
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