«Отношение российского президента к христианским ценностям нравится многим в США»

Живущий в Москве американский пастор Рик Реннер рассказал о любви к России и нравственной деградации в США

«На высшем уровне в российском государстве к вопросам свободы вероисповедания, к вопросам защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей относятся очень внимательно», – сказал газете ВЗГЛЯД протестантский священник из США Рик Реннер, который недавно получил российское гражданство. Одной из причин своего решения пастор назвал царящую в американском обществе моральную деградацию.

В момент, пожалуй, наихудших отношений между США и Россией за всю новейшую историю, известный протестантский проповедник из штата Оклахома Рик Реннер принял решение стать гражданином России. О решении пастора в четверг сообщил Telegram-канал «Церковь-Новости». Ричард Раймонд Реннер – автор разошедшихся многотысячными тиражами книг по богословию и христианской истории – был одним из тех евангелических миссионеров, которые в начале 90-х приезжали в республики недавно распавшегося Советского Союза.

Пастор и его супруга Дэнис основали церковь в Риге, после чего, как гласит биография Реннера, «Бог сказал им переехать в Москву и основать церковь «Благая весть», что и было исполнено в 2000 году. Сейчас община насчитывает не менее 3,5 тысяч прихожан, что довольно много для нетрадиционного, но признанного в России протестантского направления, пятидесятничества. В прошлом году Реннер стал президентом христианского спутникового телеканала CNL, который осуществляет вещание в 83 странах мира, ретранслируется в интернете и более чем в 400 кабельных сетях и эфирных станциях. При этом священник не порывал с Родиной – в этом году в городе Талса, штат Оклахома было открыто здание церкви Rick Renner Ministries.

Реннер проповедует по-русски, его трое сыновей женаты на россиянках, восемь внуков воспитывают в русской культуре. Но, как бы то ни было, переход в российское гражданство, на которое решились сам священник, его жена и двое из троих сыновей, было крайне серьезным решением. Из слов Реннера следует, что одной из причин могла стать прогрессирующая деградация современного западного общества, о которой проповедник писал в одной из недавно вышедших книг. Об этом газета ВЗГЛЯД поговорила с Риком Реннером.

ВЗГЛЯД: Господин Реннер, три года назад Вы издали книгу «Как не потерять голову в сумасшедшем мире», в которой оцениваются последствия духовной и нравственной деградации современного общества. С тех пор эта деградация усилилась или ее удалось затормозить?

Рик Реннер: К сожалению, в целом ситуация становится хуже. В одной из последних поездок я захотел купить чашку кофе, и я даже не смог понять человек какого пола мне её продал. Законодательные инициативы штатов, когда операции по смене пола детям могут делать даже без уведомления родителей, вызывают ужас. В то же время можно отметить, что в ряде штатов христиане стараются отстоять присущие ранее США христианские традиции и ценности, например, такие как право на молитвы в школах. Как ни удивительно, но определенную роль в объединении христиан оказала пандемия, когда федеральное правительство стало вводить различные ограничительные меры. Свободолюбивый нрав вызвал у христиан желание защищать свою независимость.

ВЗГЛЯД: Могли бы Вы привести примеры нравственной деградации, особенно в США и западной Европе?

Р.Р.: Чтобы столкнуться с такими примерами, достаточно просто приехать в США и поселиться в гостинице. Так произошло со мной. Я приехал, подошел на ресепшен гостиницы, чтобы получить ключи от номера, и чуть не потерял дар речи, когда ко мне обратилось лицо неопределенного пола с бородой, длинными волосами и сильно выделяющейся грудью...

В той же Калифорнии детей могут вообще забрать у родителей, если возникнет подозрение, что детям препятствуют в свободе выбора половой принадлежности.

Постоянно происходят различные провокации со стороны представителей ЛГБТ-сообщества. Сейчас уже можно четко говорить, что речь не идет о борьбе за равные права или защиту от притеснений, речь идет о диктатуре абсолютно антихристианской идеологии и мировоззрения.

ВЗГЛЯД: Какие аргументы Вы приводите в общении с американцами, когда пытаетесь изменить негативное, и во многом несправедливое отношение правящих кругов и прессы США к России?

Р.Р.: Когда я выступаю в США перед широкой аудиторией, меня часто спрашивают о том, насколько тяжело христианам, да и вообще людям в России сегодня. Вспоминая историю СССР, люди порой думают, что и сегодня верующих притесняют так же, как тогда. Главным свидетельством того, что в России все иначе, является мой рассказ о нашем служении, о церкви «Благая весть», которая существует в Москве с 2000 года. Причем первые собрания проходили недалеко от Кремля, а сейчас у церкви свое красивое и современное здание. На его открытии в 2014 году были представители администрации президента России, Государственной Думы и правительства Москвы. Все это является прямым свидетельством того, что в Москве и на высшем уровне в российском государстве к вопросам свободы вероисповедания, к вопросам защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей относятся очень внимательно. Я говорю американцам, что, если уважать общество, в котором вы находитесь, уважать его законы, все будет нормально.

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ВЗГЛЯД: Какие мифы о состоянии дел в России встречаются Вам чаще всего?

Р.Р.: К счастью, с совсем сказочными мифами, например, о том, что по улицам ходят медведи и все русские постоянно пьют водку, сталкиваться уже не приходится. Но американские масс-медиа рисуют людям мрачную картину угнетенного населения, отсутствия политических и религиозных свобод.

ВЗГЛЯД: Выходят на ли на Вашем телеканале передачи, нацеленные на борьбу с такими мифами о России?

Р.Р.: Аудитория нашего телеканала – это русскоговорящие люди, которые знакомы с реальной ситуацией, они вполне могут смотреть новости из России через интернет и другие каналы. Миссия нашего телеканала – проповедь Евангелия, разъяснения доступным языком библейских истин. Мы рассказываем, как в современной жизни применять уроки Священного Писания, чтобы укреплять свою веру, созидать семью, воспитывать детей, быть успешным человеком в самом хорошем понимании этого слова.

ВЗГЛЯД: Ваши внуки хотят почаще бывать в США? Есть ли среди них те, кто всё-таки предпочел бы переселиться в Штаты?

Р.Р.: Господь даровал мне и моей семье особенную любовь к России, к её людям, едва мы только сошли с трапа самолета. Потому моим детям, а теперь и внукам, нравится в России. Все сложности, с которыми мы сталкивались в бытовой сфере, когда переехали из США в 1992 году, мы воспринимали как грандиозное приключение. Выходя в магазин за продуктами, ты никогда не знал заранее, что тебе удастся купить. Для американцев, привыкших к изобилию, это было странно, но мы старались смотреть на это с юмором, как на новый вызов.

Был период, когда мои сыновья учились с в школе с детьми американцев, которые по разным причинам временно находились в России. В итоге мне пришлось перевести их оттуда в другую школу, потому что моим мальчикам не нравилось учиться со сверстниками, которые постоянно высмеивали российскую культуру и жителей. Многие из них с нетерпением ждали возвращения «домой, в Штаты» не просто на каникулы, а насовсем – «подальше из этой России с её Москвой», которую они на дух не переносили.

Мы с моей супругой Дэнис сразу же прослыли «худшими из родителей», по мнению педагогического коллектива, поскольку наши дети не участвовали во «внеурочных мероприятиях». Но ведь мы определили их в эту школу не для участия во «внеурочных мероприятиях», а просто ради учёбы как таковой! А поскольку остальные школьники и родители позволяли себе частые антироссийские высказывания, мы не видели для себя необходимости в том, чтобы погружать своих мальчишек в общение, которое не приносило им никакой пользы.

ВЗГЛЯД: Верите ли Вы, что однажды отношения между нашими странами наладятся?

Р.Р.: Я очень на это надеюсь. Между народами наших стран нет никакой вражды, на обычном человеческом уровне,у людей прекрасные отношения. Более того, я знаю, что твердая позиция российского президента в вопросах традиционных христианских ценностей нравится и многим в США, не только рядовым гражданам - христианам, но и религиозным и общественным лидерам. Все что происходит - это вопрос исключительно политики и решений, принятых определенными государственными деятелями. За период моей жизни я уже видел большое количество удивительных изменений в мире и, конечно, я верю, что будет новый разворот в отношениях России и США.