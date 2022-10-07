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7 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Европейские страны начали ссориться из-за нехватки газа Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса. Варшава, конечно, хотела бы, чтобы весь Евросоюз скинулся бы ей на дорогой газ. Однако недовольство поляков тоже можно понять. Германия сможет спасти свои заводы зимой только за счет отбора газа в соседних странах. Проблема ЕС в том, что каждый этой зимой будет сам за себя.  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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«Отношение российского президента к христианским ценностям нравится многим в США»

Пастор Реннер и его супруга живут в Москве с 2000 года из личного архива
«На высшем уровне в российском государстве к вопросам свободы вероисповедания, к вопросам защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей относятся очень внимательно», – сказал газете ВЗГЛЯД протестантский священник из США Рик Реннер, который недавно получил российское гражданство. Одной из причин своего решения пастор назвал царящую в американском обществе моральную деградацию. Подробности...
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Как будет замерзать Украина

Запорожская АЭС теперь находится на территории России – и это многое значит для энергоснабжения Украины пресс-служба Минобороны РФТАСС
«У нас не будет достаточного объема [электричества], чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Такими словами и Европу, и жителей Украины предупредил о наступлении зимнего апокалипсиса не кто иной, как украинский президент Владимир Зеленский. Куда исчезло украинское электричество и как украинцы готовятся пережить эту зиму? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован. Подробности...

ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение ОПЕК+ о сокращении квот демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает реальную независимость. А как больно эта независимость бьет по дряхлеющему Западу. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мы – вместе. И у нас все получится!

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера Владимира Путина, под руководством которого он прошел за последние два десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

Одиннадцать самоубийц в НАТО

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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  • Внутренняя неисправность
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    настоящая история


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    будущее мира


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    искусственное цунами


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    Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?

    «Отношение российского президента к христианским ценностям нравится многим в США»

    Живущий в Москве американский пастор Рик Реннер рассказал о любви к России и нравственной деградации в США
    Пастор Реннер и его супруга живут в Москве с 2000 года
    		   7 октября 2022, 19:25
    Фото: из личного архива
    Текст: Михаил Мошкин

    «На высшем уровне в российском государстве к вопросам свободы вероисповедания, к вопросам защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей относятся очень внимательно», – сказал газете ВЗГЛЯД протестантский священник из США Рик Реннер, который недавно получил российское гражданство. Одной из причин своего решения пастор назвал царящую в американском обществе моральную деградацию.

    В момент, пожалуй, наихудших отношений между США и Россией за всю новейшую историю, известный протестантский проповедник из штата Оклахома Рик Реннер принял решение стать гражданином России. О решении пастора в четверг сообщил Telegram-канал «Церковь-Новости». Ричард Раймонд Реннер – автор разошедшихся многотысячными тиражами книг по богословию и христианской истории – был одним из тех евангелических миссионеров, которые в начале 90-х приезжали в республики недавно распавшегося Советского Союза.

    Пастор и его супруга Дэнис основали церковь в Риге, после чего, как гласит биография Реннера, «Бог сказал им переехать в Москву и основать церковь «Благая весть», что и было исполнено в 2000 году. Сейчас община насчитывает не менее 3,5 тысяч прихожан, что довольно много для нетрадиционного, но признанного в России протестантского направления, пятидесятничества. В прошлом году Реннер стал президентом христианского спутникового телеканала CNL, который осуществляет вещание в 83 странах мира, ретранслируется в интернете и более чем в 400 кабельных сетях и эфирных станциях. При этом священник не порывал с Родиной – в этом году в городе Талса, штат Оклахома было открыто здание церкви Rick Renner Ministries.

    Реннер проповедует по-русски, его трое сыновей женаты на россиянках, восемь внуков воспитывают в русской культуре. Но, как бы то ни было, переход в российское гражданство, на которое решились сам священник, его жена и двое из троих сыновей, было крайне серьезным решением. Из слов Реннера следует, что одной из причин могла стать прогрессирующая деградация современного западного общества, о которой проповедник писал в одной из недавно вышедших книг. Об этом газета ВЗГЛЯД поговорила с Риком Реннером.

    ВЗГЛЯД: Господин Реннер, три года назад Вы издали книгу «Как не потерять голову в сумасшедшем мире», в которой оцениваются последствия духовной и нравственной деградации современного общества. С тех пор эта деградация усилилась или ее удалось затормозить?

    Рик Реннер: К сожалению, в целом ситуация становится хуже. В одной из последних поездок я захотел купить чашку кофе, и я даже не смог понять человек какого пола мне её продал. Законодательные инициативы штатов, когда операции по смене пола детям могут делать даже без уведомления родителей, вызывают ужас. В то же время можно отметить, что в ряде штатов христиане стараются отстоять присущие ранее США христианские традиции и ценности, например, такие как право на молитвы в школах. Как ни удивительно, но определенную роль в объединении христиан оказала пандемия, когда федеральное правительство стало вводить различные ограничительные меры. Свободолюбивый нрав вызвал у христиан желание защищать свою независимость.

    ВЗГЛЯД: Могли бы Вы привести примеры нравственной деградации, особенно в США и западной Европе?

    Р.Р.: Чтобы столкнуться с такими примерами, достаточно просто приехать в США и поселиться в гостинице. Так произошло со мной. Я приехал, подошел на ресепшен гостиницы, чтобы получить ключи от номера, и чуть не потерял дар речи, когда ко мне обратилось лицо неопределенного пола с бородой, длинными волосами и сильно выделяющейся грудью...

    В той же Калифорнии детей могут вообще забрать у родителей, если возникнет подозрение, что детям препятствуют в свободе выбора половой принадлежности.

    Постоянно происходят различные провокации со стороны представителей ЛГБТ-сообщества. Сейчас уже можно четко говорить, что речь не идет о борьбе за равные права или защиту от притеснений, речь идет о диктатуре абсолютно антихристианской идеологии и мировоззрения.

    ВЗГЛЯД: Какие аргументы Вы приводите в общении с американцами, когда пытаетесь изменить негативное, и во многом несправедливое отношение правящих кругов и прессы США к России?

    Р.Р.: Когда я выступаю в США перед широкой аудиторией, меня часто спрашивают о том, насколько тяжело христианам, да и вообще людям в России сегодня. Вспоминая историю СССР, люди порой думают, что и сегодня верующих притесняют так же, как тогда. Главным свидетельством того, что в России все иначе, является мой рассказ о нашем служении, о церкви «Благая весть», которая существует в Москве с 2000 года. Причем первые собрания проходили недалеко от Кремля, а сейчас у церкви свое красивое и современное здание. На его открытии в 2014 году были представители администрации президента России, Государственной Думы и правительства Москвы. Все это является прямым свидетельством того, что в Москве и на высшем уровне в российском государстве к вопросам свободы вероисповедания, к вопросам защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей относятся очень внимательно. Я говорю американцам, что, если уважать общество, в котором вы находитесь, уважать его законы, все будет нормально.

    ВЗГЛЯД: Какие мифы о состоянии дел в России встречаются Вам чаще всего?

    Р.Р.: К счастью, с совсем сказочными мифами, например, о том, что по улицам ходят медведи и все русские постоянно пьют водку, сталкиваться уже не приходится. Но американские масс-медиа рисуют людям мрачную картину угнетенного населения, отсутствия политических и религиозных свобод.

    ВЗГЛЯД: Выходят на ли на Вашем телеканале передачи, нацеленные на борьбу с такими мифами о России?

    Р.Р.: Аудитория нашего телеканала – это русскоговорящие люди, которые знакомы с реальной ситуацией, они вполне могут смотреть новости из России через интернет и другие каналы. Миссия нашего телеканала – проповедь Евангелия, разъяснения доступным языком библейских истин. Мы рассказываем, как в современной жизни применять уроки Священного Писания, чтобы укреплять свою веру, созидать семью, воспитывать детей, быть успешным человеком в самом хорошем понимании этого слова.

    ВЗГЛЯД: Ваши внуки хотят почаще бывать в США? Есть ли среди них те, кто всё-таки предпочел бы переселиться в Штаты?

    Р.Р.: Господь даровал мне и моей семье особенную любовь к России, к её людям, едва мы только сошли с трапа самолета. Потому моим детям, а теперь и внукам, нравится в России. Все сложности, с которыми мы сталкивались в бытовой сфере, когда переехали из США в 1992 году, мы воспринимали как грандиозное приключение. Выходя в магазин за продуктами, ты никогда не знал заранее, что тебе удастся купить. Для американцев, привыкших к изобилию, это было странно, но мы старались смотреть на это с юмором, как на новый вызов.

    Был период, когда мои сыновья учились с в школе с детьми американцев, которые по разным причинам временно находились в России. В итоге мне пришлось перевести их оттуда в другую школу, потому что моим мальчикам не нравилось учиться со сверстниками, которые постоянно высмеивали российскую культуру и жителей. Многие из них с нетерпением ждали возвращения «домой, в Штаты» не просто на каникулы, а насовсем – «подальше из этой России с её Москвой», которую они на дух не переносили.   

    Мы с моей супругой Дэнис сразу же прослыли «худшими из родителей», по мнению педагогического коллектива, поскольку наши дети не участвовали во «внеурочных мероприятиях». Но ведь мы определили их в эту школу не для участия во «внеурочных мероприятиях», а просто ради учёбы как таковой! А поскольку остальные школьники и родители позволяли себе частые антироссийские высказывания, мы не видели для себя необходимости в том, чтобы погружать своих мальчишек в общение, которое не приносило им никакой пользы.

    ВЗГЛЯД: Верите ли Вы, что однажды отношения между нашими странами наладятся?

    Р.Р.: Я очень на это надеюсь. Между народами наших стран нет никакой вражды, на обычном человеческом уровне,у людей прекрасные отношения. Более того, я знаю, что твердая позиция российского президента в вопросах традиционных христианских ценностей нравится и многим в США, не только рядовым гражданам - христианам, но и религиозным и общественным лидерам. Все что происходит - это вопрос исключительно политики и решений, принятых определенными государственными деятелями. За период моей жизни я уже видел большое количество удивительных изменений в мире и, конечно, я верю, что будет новый разворот в отношениях России и США.


     
     
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