Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

Взгляд
2 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
Разделы

Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики искали новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
Перейти в раздел…

Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
Перейти в раздел…

Президент Германии предпринял атаку на Русскую церковь

Франк-Вальтер Штайнмайер присоединился к гонениям на РПЦ Uli Deck/DPA/Global Look Press
Русская православная церковь стала новым объектом антироссийской кампании на Западе – и на этот раз против нее выступил один из высших германских чиновников. Почему президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал исключить РПЦ из Всемирного совета церквей, что представляет собой эта организация и почему все это имеет прямое отношение к немецким деньгам? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Многие беженцы подвержены пропаганде нацистской и русофобской идеологии, которая продвигается на Украине, прежде всего, в школах, для воздействия на сознание подростков. Что происходит массово и довольно эффективно. Подробности...

В мире просыпаются региональные конфликты

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже при сохранении в ближайшие годы достаточно интенсивного конфликта России и Запада, другие региональные конфликты никуда не денутся. Подробности...

Украине нужны две новых «де»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цели и задачи российской СВО должны измениться. К денацификации и демилитаризации украинской территории необходимо добавить ее денуклеаризацию и делегитимацию действующего там режима. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

Сербов ведут к предательству России

Как нам проводить Горбачева

Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...

Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...

Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы школой, в которую ходит ваш ребенок?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО
    В детсаду Читы выдали грамоты с гербом Украины Суд на Украине приговорил к тюрьме российского танкиста Москва призвала не драматизировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» Блинкен обвинил Пекин в геноциде
    НАТО предсказало Западу «тяжелую зиму» СБУ пыталась помешать получению украинцами гражданства других стран Посольство России отреагировало на публикацию Госдепа про Симоньян ЕС призвал власти Сербии разрешить гей-парад
    Российский «Град» уничтожил американскую М777 ВСУ на харьковском направлении В Запорожской области рассказали о помощи Киева в объединении региона с Россией Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер попытались застрелить Джонсон посоветовал британцам поменять чайники

    Главная тема


    Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

    результат «контрнаступления»


    Морги Николаева забиты телами украинских военных

    «не усложнять себе жизнь»


    Германия не захотела отказываться от импорта газа из России

    невыдача виз


    США сорвали визит главы МВД России в ООН

    Видео

    военная авантюра


    Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

    рекордные дивиденды


    Как государство выиграет от сюрпризов Газпрома

    экспроприация собственности


    Прибалтика готова ограбить доверчивых россиян

    жертва очернения


    Горбачев заслужил восстановления справедливости

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как российский спорт пробивал себе дорогу к пьедесталу

    морально-нравственный камертон


    Дмитрий Орехов: Когда не трудно, а подло быть богом

    попытка контрнаступления


    Владислав Шурыгин: У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

    символ освобождения


    Сергей Миркин: Донбассу очень нужна новая идеология России

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы школой, в которую ходит ваш ребенок?
    Сергей Козлов

    Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		2 сентября 2022, 09:00

    Ну вот и дождались благодарности. Подростки-беженцы из Мариуполя, проживающие сейчас в Крыму, выложили в Сеть поздравления Украине с Днем независимости, содержащее оскорбления президента России и народа России, который их приютил, дал кров, кормит, поит и содержит. При этом они пожелали Украине скорейшей победы и гибели России. Правда, спустя пару дней им пришлось, истекая слезами и соплями, вместе с мамой одного из них приносить свои извинения. Разумеется, их простили. «Онижедети»!

    Однако давайте разберемся, не слишком ли мы бесхребетны в этом и подобных случаях? Для начала надо понять степень искренности этих извинений, которые были получены под давлением органов на родителей, а родителей на их «неразумных» чад. Очевидно, что это не совесть проснулась в них или в сознании заплаканной мамаши. Вовсе не потому они стали извиняться, а из страха наказания. Поэтому и сказали они все это на камеру и еще много другого скажут.

    Многие беженцы подвержены пропаганде нацистской и русофобской идеологии, которая продвигается на Украине, прежде всего, в школах, для воздействия на сознание подростков. Что происходит массово и довольно эффективно. Тому свидетельство и данное выступление, да и масса других русофобских роликов, записанных украинскими подростками. Украинские националисты еще во времена Великой Отечественной и вскоре после нее, вбивая в сознание молодежи свои идеологические установки, разъясняли им, что если это потребуется для сохранения собственной жизни или обеспечения своей безопасности, можно публично покаяться, признать ошибки, осудить нацистскую идеологию, но при этом в душе оставаться ей верным и служить ее идеям. Это же проповедуется и сейчас.

    С беженцами должны работать профессиональные пропагандисты

    Это значит, что с людьми, прежде всего, с молодежью, прибывшей с Украины в Россию, надо плотно работать. Да и со взрослыми тоже. Однако ничего подобного мы не делаем. Попробуйте набрать в поисковике «Идеологическая работа в России с беженцами с Украины». В ответ вы получите все что угодно, включая порядок оформления статуса беженца и правил трудоустройства в России, только не ответ на запрос. Собственно, какая может быть идеологическая работа, если в России официально любая государственная идеология запрещена? Пусть пока отсутствует официальная идеология, но разъяснение беженцам реального положения вещей в России и причин начала СВО необходимо было начать еще вчера!

    Нужно противопоставить постулатам украинских пропагандистов, которые вещают на Украине чуть ли не из каждого утюга, правду о России. Чтобы эффективно противодействовать идеологическим установкам в сознании молодежи, которая прибывает в качестве беженцев со своими родителями в Россию, нужны контрдоводы. В сознании украинской молодежи русские – бездельники и пьяницы, которые всю историю жили за счет эксплуатации украинцев. По их теории, мы не имеем до сих пор элементарных бытовых удобств в домах.

    Да и много всякого подобного бреда заложено в их сознание. Требуется проводить серьезные занятия именно с беженцами, дабы не получить удар в спину. В беседах выявлять все эти идеологические фантазии националистов и развенчивать их, показывая реальное положение дел в России. При этом врать, что у нас все прекрасно, не надо. Нигде все не прекрасно. Ложь вскроется и нанесет делу денацификации больше вреда, чем пользы. Ведь у беженцев сохраняется групповое сознание, они общаются между собой – как вживую, так и в Сети. В этих группах есть свои лидеры – и не факт, что они пророссийски настроены.

    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

    А дети ли они?

    Теперь давайте подумаем, а для чего парень и девушка выложили в Сеть свое скандальное поздравление? Очевидно, чтобы выделиться в своей группе и собрать побольше лайков. Ведь это является в среде современной молодежи основным мотивирующим фактором. А это значит, что они не одиноки в своих убеждениях. И поэтому органам ФСБ необходимо проверить все контакты, плотно поработав с виновниками «торжества». Утверждение про то, что это дети, вообще не работает. Прежде всего, потому, что Украина использует в своих диверсионных целях подростков. Так, например, недавно сформированная 1-я бригада специального назначения имени Ивана Богуна официально комплектуется в том числе и подростками, а исполнителями недавнего теракта против Дарьи Дугиной была мама и ее дочь в возрасте 12 лет! А выступившим в Сети «мальчику и девочке» уже 16. 

    Да и с рыдающей на камеру мамашей нужно разговаривать очень серьезно. Ведь если бы она исповедовала иную точку зрения, вероятно, что и у сынули в сознании была иная точка зрения. А то, что они хором рыдали на камеру, это ни о чем. Как уже было сказано, украинские националисты – прямые наследники ОУН*, где промывание мозгов было поставлено масштабно и, что греха таить, весьма эффективно. Ведь то, что было заложено в сознание людей и, прежде всего, молодых людей, вытравить не получилось. Не была даже в эпоху СССР политическими органами украинской компартии и УССР должным образом организована работа по денационализации сознания граждан. Мы сейчас, по сути, идем по граблям.

    Беженцы – вербовочная среда ВСУ и ГУР

    СБУ и ГУР ВСУ в настоящее время активно работают с беженцами, которые эвакуировались на запад Украины, но находятся в рамках призывного возраста. Им вручают повестки о призыве. Это верная дорога в тероборону на передовую с высокой вероятностью получить билет в один конец. Однако есть альтернатива. Спецслужбы вербуют их для совершения диверсий на военных объектах ВС РФ, находящихся на освобожденной территории Донбасса и Украины, а также на объектах гражданской инфраструктуры. По моим сведениям, сумма вознаграждения достигает миллиона гривен в зависимости от ценности объекта и установленных расценок. Те же, у кого для диверсий смелости маловато, могут просто заниматься сбором разведывательной информации о дислокации ВС России на подконтрольной им территории. Эти сидят на окладе 100 000 гривен. Согласившиеся получают легенду, недостающие документы и помощь в возвращении на территорию, освобожденную союзными войсками. При этом некоторые из них могут выводиться и на территорию России. То есть «мальчикам и девочкам» с промытыми нацистами мозгами вполне могут быть сделаны вербовочные предложения. Учитывая, что на полях сражений СВО дела у ВСУ обстоят, мягко говоря, не очень хорошо, СБУ и ГУР получили задачу активизировать диверсионную работу против России. И беженцы, как вы понимаете – прекрасная вербовочная среда. Ведь она вооружена идеологией. Да, людоедской. Да, бесчеловечной, которую осудили Нюрнбергским трибуналом. Но она не уничтожена. Она есть и прекрасно работает, мотивируя украинцев на борьбу с Россией.

    Нужна государственная идеология

    Для того чтобы заместить нацистскую идеологию в сознании украинцев, необходима другая, противоположная идеология. Например, еще в июле 2018 года было восстановлено Главное политуправление ВС РФ. Но вот вопрос: как организовать политвоспитание личного состава и пропаганду – без идеологии? За четыре года в этом вопросе не продвинулись ни на шаг. Поэтому идеологию нужно формулировать на уровне государства. Ведь если целью СВО является денацификация, то есть искоренение установок нацистской идеологии в сознании людей на всех уровнях, то значит, объектам воздействия необходимо предложить альтернативную идеологию! О необходимости разработки ее пишут уже не один год.

    Генерал-майор А. И. Владимиров в своем трехтомном издании «Основы общей теории войны» наряду с массой стратегических постулатов для России вкратце изложил содержание идеологии, которая должна стать государственной в нашей стране. «Национальной государственной идеологией России является идеология самостояния и самодержавия России в правде и справедливости бытия братской семьи ее народов во имя жизни и вечности. Историческая миссия России подвигом внутреннего совершенствования нации, мощью своей культуры и примером нравственного служения людям стать центром духовного притяжения человечества», – так формулирует генерал Владимиров.

    Кроме того, эту идею нужно усилить религиозно-нравственными установками, которые должны подготовить ведущие проповедники всех официальных конфессий России.

    Необходимо создать институт идеологов­-пропагандистов для работы на освобожденных территориях. И надо активно привлекать к этому служителей культа, ведь это их основная специальность. Нужна методическая литература для глубокой подготовки к занятиям, а также раздаточный материал для самостоятельного изучения.

    Коль скоро мы ввязались в эту драку, для окончательной победы нужен системный подход.

     

    Другие материалы автора

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •