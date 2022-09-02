Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

Ну вот и дождались благодарности. Подростки-беженцы из Мариуполя, проживающие сейчас в Крыму, выложили в Сеть поздравления Украине с Днем независимости, содержащее оскорбления президента России и народа России, который их приютил, дал кров, кормит, поит и содержит. При этом они пожелали Украине скорейшей победы и гибели России. Правда, спустя пару дней им пришлось, истекая слезами и соплями, вместе с мамой одного из них приносить свои извинения. Разумеется, их простили. «Онижедети»!

Однако давайте разберемся, не слишком ли мы бесхребетны в этом и подобных случаях? Для начала надо понять степень искренности этих извинений, которые были получены под давлением органов на родителей, а родителей на их «неразумных» чад. Очевидно, что это не совесть проснулась в них или в сознании заплаканной мамаши. Вовсе не потому они стали извиняться, а из страха наказания. Поэтому и сказали они все это на камеру и еще много другого скажут.

Многие беженцы подвержены пропаганде нацистской и русофобской идеологии, которая продвигается на Украине, прежде всего, в школах, для воздействия на сознание подростков. Что происходит массово и довольно эффективно. Тому свидетельство и данное выступление, да и масса других русофобских роликов, записанных украинскими подростками. Украинские националисты еще во времена Великой Отечественной и вскоре после нее, вбивая в сознание молодежи свои идеологические установки, разъясняли им, что если это потребуется для сохранения собственной жизни или обеспечения своей безопасности, можно публично покаяться, признать ошибки, осудить нацистскую идеологию, но при этом в душе оставаться ей верным и служить ее идеям. Это же проповедуется и сейчас.

С беженцами должны работать профессиональные пропагандисты

Это значит, что с людьми, прежде всего, с молодежью, прибывшей с Украины в Россию, надо плотно работать. Да и со взрослыми тоже. Однако ничего подобного мы не делаем. Попробуйте набрать в поисковике «Идеологическая работа в России с беженцами с Украины». В ответ вы получите все что угодно, включая порядок оформления статуса беженца и правил трудоустройства в России, только не ответ на запрос. Собственно, какая может быть идеологическая работа, если в России официально любая государственная идеология запрещена? Пусть пока отсутствует официальная идеология, но разъяснение беженцам реального положения вещей в России и причин начала СВО необходимо было начать еще вчера!

Нужно противопоставить постулатам украинских пропагандистов, которые вещают на Украине чуть ли не из каждого утюга, правду о России. Чтобы эффективно противодействовать идеологическим установкам в сознании молодежи, которая прибывает в качестве беженцев со своими родителями в Россию, нужны контрдоводы. В сознании украинской молодежи русские – бездельники и пьяницы, которые всю историю жили за счет эксплуатации украинцев. По их теории, мы не имеем до сих пор элементарных бытовых удобств в домах.

Да и много всякого подобного бреда заложено в их сознание. Требуется проводить серьезные занятия именно с беженцами, дабы не получить удар в спину. В беседах выявлять все эти идеологические фантазии националистов и развенчивать их, показывая реальное положение дел в России. При этом врать, что у нас все прекрасно, не надо. Нигде все не прекрасно. Ложь вскроется и нанесет делу денацификации больше вреда, чем пользы. Ведь у беженцев сохраняется групповое сознание, они общаются между собой – как вживую, так и в Сети. В этих группах есть свои лидеры – и не факт, что они пророссийски настроены.

А дети ли они?

Теперь давайте подумаем, а для чего парень и девушка выложили в Сеть свое скандальное поздравление? Очевидно, чтобы выделиться в своей группе и собрать побольше лайков. Ведь это является в среде современной молодежи основным мотивирующим фактором. А это значит, что они не одиноки в своих убеждениях. И поэтому органам ФСБ необходимо проверить все контакты, плотно поработав с виновниками «торжества». Утверждение про то, что это дети, вообще не работает. Прежде всего, потому, что Украина использует в своих диверсионных целях подростков. Так, например, недавно сформированная 1-я бригада специального назначения имени Ивана Богуна официально комплектуется в том числе и подростками, а исполнителями недавнего теракта против Дарьи Дугиной была мама и ее дочь в возрасте 12 лет! А выступившим в Сети «мальчику и девочке» уже 16.

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Да и с рыдающей на камеру мамашей нужно разговаривать очень серьезно. Ведь если бы она исповедовала иную точку зрения, вероятно, что и у сынули в сознании была иная точка зрения. А то, что они хором рыдали на камеру, это ни о чем. Как уже было сказано, украинские националисты – прямые наследники ОУН*, где промывание мозгов было поставлено масштабно и, что греха таить, весьма эффективно. Ведь то, что было заложено в сознание людей и, прежде всего, молодых людей, вытравить не получилось. Не была даже в эпоху СССР политическими органами украинской компартии и УССР должным образом организована работа по денационализации сознания граждан. Мы сейчас, по сути, идем по граблям.

Беженцы – вербовочная среда ВСУ и ГУР

СБУ и ГУР ВСУ в настоящее время активно работают с беженцами, которые эвакуировались на запад Украины, но находятся в рамках призывного возраста. Им вручают повестки о призыве. Это верная дорога в тероборону на передовую с высокой вероятностью получить билет в один конец. Однако есть альтернатива. Спецслужбы вербуют их для совершения диверсий на военных объектах ВС РФ, находящихся на освобожденной территории Донбасса и Украины, а также на объектах гражданской инфраструктуры. По моим сведениям, сумма вознаграждения достигает миллиона гривен в зависимости от ценности объекта и установленных расценок. Те же, у кого для диверсий смелости маловато, могут просто заниматься сбором разведывательной информации о дислокации ВС России на подконтрольной им территории. Эти сидят на окладе 100 000 гривен. Согласившиеся получают легенду, недостающие документы и помощь в возвращении на территорию, освобожденную союзными войсками. При этом некоторые из них могут выводиться и на территорию России. То есть «мальчикам и девочкам» с промытыми нацистами мозгами вполне могут быть сделаны вербовочные предложения. Учитывая, что на полях сражений СВО дела у ВСУ обстоят, мягко говоря, не очень хорошо, СБУ и ГУР получили задачу активизировать диверсионную работу против России. И беженцы, как вы понимаете – прекрасная вербовочная среда. Ведь она вооружена идеологией. Да, людоедской. Да, бесчеловечной, которую осудили Нюрнбергским трибуналом. Но она не уничтожена. Она есть и прекрасно работает, мотивируя украинцев на борьбу с Россией.

Нужна государственная идеология

Для того чтобы заместить нацистскую идеологию в сознании украинцев, необходима другая, противоположная идеология. Например, еще в июле 2018 года было восстановлено Главное политуправление ВС РФ. Но вот вопрос: как организовать политвоспитание личного состава и пропаганду – без идеологии? За четыре года в этом вопросе не продвинулись ни на шаг. Поэтому идеологию нужно формулировать на уровне государства. Ведь если целью СВО является денацификация, то есть искоренение установок нацистской идеологии в сознании людей на всех уровнях, то значит, объектам воздействия необходимо предложить альтернативную идеологию! О необходимости разработки ее пишут уже не один год.

Генерал-майор А. И. Владимиров в своем трехтомном издании «Основы общей теории войны» наряду с массой стратегических постулатов для России вкратце изложил содержание идеологии, которая должна стать государственной в нашей стране. «Национальной государственной идеологией России является идеология самостояния и самодержавия России в правде и справедливости бытия братской семьи ее народов во имя жизни и вечности. Историческая миссия России подвигом внутреннего совершенствования нации, мощью своей культуры и примером нравственного служения людям стать центром духовного притяжения человечества», – так формулирует генерал Владимиров.

Кроме того, эту идею нужно усилить религиозно-нравственными установками, которые должны подготовить ведущие проповедники всех официальных конфессий России.

Необходимо создать институт идеологов­-пропагандистов для работы на освобожденных территориях. И надо активно привлекать к этому служителей культа, ведь это их основная специальность. Нужна методическая литература для глубокой подготовки к занятиям, а также раздаточный материал для самостоятельного изучения.

Коль скоро мы ввязались в эту драку, для окончательной победы нужен системный подход.