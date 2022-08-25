Британская газета Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине, самым вероятным из них является недостаточность у Киева средств для эффективного контрнаступления.

Согласно одному из вариантов развития, конфликт на Украине, вероятно, продлится как минимум год, при этом «по существу зайдет в тупик», а его интенсивность будет снижаться. При втором сценарии у Украины закончатся средства для эффективного контрнаступления, а партизанские рейды будут самым «оптимистичным способом» противостоять России, передает РИА «Новости».

Третий возможный сценарий, по мнению издания, предполагает, что Россия, несмотря на желание продвигаться вперед, вероятно, переключит внимание на удержание уже взятых под свой контроль территорий, особенно с приближением холодов.

Согласно четвертому сценарию развития конфликта, приход зимы ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможность для той стороны, которая сможет лучше к нему подготовиться. Так, издание со ссылкой на представителя гуманитарной организации сообщает, что зимой ожидается новая волна миграции, и, вероятно, «до 2 млн человек перейдут границу в Польшу». При этом весной, по мнению газеты, может ожидаться новый виток военного противостояния после затишья.

Пятый представленный изданием сценарий предполагает, что Запад должен решить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или «просто удержалась». Из материала следует, что без западной помощи Украина бы потерпела поражение, однако отмечается, что до сих пор Запад не предоставил Киеву достаточно вооружения, которое позволило бы ему «отбросить» силы России.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.