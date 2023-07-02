Пора возрождать пограничные войска

Нападения украинских подразделений на приграничные российские территории – в частности, Белгородскую область – вызвали предложения возродить Пограничные войска. Близко к тому виду, как это существовало в СССР. Сейчас, напомним, наши рубежи охраняет Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации – структурное подразделение в составе ФСБ России. Но прежде, чем обсуждать эту идею, стоит вспомнить, чем и как занимались погранвойска в советское время.

Дело для чекистов

Пограничные войска КГБ СССР берут свое начало из Отдельного Корпуса пограничной стражи Российской Империи. 30 марта 1918 г. при Наркомате финансов Советской Республики на базе ликвидированного Управления Отдельного пограничного корпуса (ОПК) было образовано Главное управление пограничной охраны (ГУПО), основной задачей которого являлась организация охраны границы с Финляндией и Эстонией. Его возглавил бывший начальник Управления ОПК генерал Г.Г. Мокасей-Шибинский.

А 28 мая 1918 г. Совнарком РСФСР принял декрет «Об учреждении пограничной охраны», который был разработан ГУПО на основе Правил об отдельном корпусе пограничной стражи от 1910 г. и Инструкции службы чинов ОКПС от 1912 г. Тогда почти весь личный состав Управления ОПК перешел на службу советской власти. Таким образом, даже в те лихие времена смены власти, удалось обеспечить преемственность охраны границы России.

Впоследствии за охрану границы отвечали различные советские ведомства, пока 24 ноября 1920 года эта задача не была возложена на ВЧК. Но еще 1 февраля 1919 года пограничная охрана была преобразована в пограничные войска. Именно тогда была создана основа структуры, которая всю советскую историю охраняла госграницы. Пограничные округа стали пограничными дивизиями, районы – пограничными стрелковыми полками, подрайоны – батальонами, дистанции – ротами. Далее эта структура развивалась.Особо надо отметить, что тогда бойцы-пограничники являлись чекистами. То есть, отобранными специальным образом людьми.

В то лихое время была крайне необходима охрана госграницы, не только от проникновения контрабанды и отдельных личностей шпионов и вредителей, но и от целых вооруженных формирований диверсантов. Так, например на границе с Финляндией, а также Польшей действовали отряды, состоявшие из белогвардейцев и всевозможные банды. На Средне-Азиатской границе – басмачи. Все эти формирования встречали на границах РСФСР погранвойска, но их реальным разгромом занимались части РККА. В дальнейшем погранвойска подчинялись ОГПУ, потом, с 1934 года НКВД.

Пограничные войска. Структура

Накануне Великой Отечественной войны охрану государственной границы осуществляли 18 пограничных округов. Пограничные отряды имели однотипную организацию и вооружение. Погранотряд включал четыре–пять пограничных комендатур, каждая из которых объединяла четыре линейные заставы, резервную и управление пограничной комендатуры. Маневренная группа (150–250 человек) состояла из управления и трех–пяти застав (по 50 человек каждая). Школа сержантского состава отряда насчитывала 70–100 человек. Эти силы и приняли первый удар фашистских войск. Осенью 1941 года из пограничников и внутренних войск было сформировано 15 дивизий, которые приняли непосредственное участие в боях.

В то же время, осознавая повышенную опасность проникновения в страну шпионов и диверсантов через южные и восточные рубежи, были проведены мероприятия по усилению охраны этих госграниц. И это дало свои результаты: за четыре года войны было задержано 23806 нарушителей и имели место 409 боевых столкновениях. Естественно, что эти задачи могли выполнить только погранвойска.

О подвигах пограничников в начальный период войны написаны тома книг и снято множество кинофильмов. Роль погранвойск в защите страны весьма значительна.

Развитие войск после войны

По окончанию войны СССР получил новые границы протяженностью 50 331,2 км. Их охраной занимались 21 погранокруг, 4-й Архангельский погранотряд и Отдельная авиабригада пограничных войск. На 1 января 1953 г. численность погранвойск составляла около 190 тыс. человек. В 1957 году ПВ переподчинили КГБ СССР.

Контроль границы осуществлялся техническими средствами и силами добровольных помощников, которые, заметив на приграничной территории постороннее лицо, мгновенно «отстукивали» в структуру, которая отвечала за границу. Разумеется, информатор получал денежное вознаграждение.



В советское время миф о непроходимости границы настойчиво культивировался. Однако это была лишь отчасти правда. Действительно, пройти сквозь советскую границу было непросто. Так, например, в 1957 году имели место всего 19 безнаказанных прорывов через границу.

Но советское руководство в 1953–1954, 1956 и 1960 гг. провело сокращение погранвойск практически вдвое. Естественно, сократились и сотни погранзастав, три училища и другие подразделения. На заставы легла задача по охране участков границы, которые были в три раза длиннее. Это отразилось и на результатах. Например, в 1967 году безнаказанных прорывов через границу было уже 45.

Конечно, сказывалась и обстановка на границе, прежде всего с Китаем, где в 1060-х произошли серьезные пограничные столкновения. После этого в погранвойсках был создан новый пограничный округ – Забайкальский. По этой же причине в 1969 году погранвойска получили от Министерства обороны СССР танковые подразделения, минометные батареи, авиационную технику.

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С началом боевых действий в Афганистане центр тяжести по охране границы сместился в Среднюю Азию. Чтоб исключить проникновение из Афганистана на территорию СССР отрядов моджахедов, на территорию ДРА были введены сводные боевые отряды, мотоманевренные и десантно-штур­мо­вые маневренные группы, заставы на БМП и БТР, минометные батареи, противотанковые, инженерно-саперные подразделения. Они успешно справились с задачей защиты советской границы, создав на территории ДРА буферные зоны. Это опыт очень пригодился бы сегодня в Донбассе. Да и в некоторых других приграничных районах России.

При Горбачеве были упразднены военные советы войск пограничных округов. А под конец был упразднен и КГБ СССР, в состав которого входили пограничные войска. После вывода пограничников из ведения КГБ резко упало качество отбора личного состава. Ветераны-пограничники, заставшие это печальное время, рассказывают, что новобранцам тогда даже опасались выдавать оружие. В силу такого развала многие тогда посчитали за благо уход от линейной системы охраны госграницы. В 2005 году термин пограничные войска был исключен из документов.

Современные вызовы

Сегодня в России система охраны границы состоит главным образом из пунктов пропуска КПП. А участки самой границы контролируются техническими средствами, беспилотниками и системой «Рубикон». Это система датчиков, расположенных на контрольно-следовой полосе, которые в режиме реального времени определяют направление движения нарушителя границы, его скорость и маршрут движения. Дежурный, к которому поступает информация, должен связаться с резервным подразделением, которое обязано выдвинуться и задержать нарушителя.

Но, как недавно показали события на российско-украинской границе в районе Белгородской и Брянской областей, к сожалению, нарушители могут проникать через границу и наносить урон приграничным областям. Поэтому давно пора вернуться к системе охраны границы, которая была отработана во времена СССР, естественно, с применением современных технических средств. Численность ПВ КГБ СССР в 1991 году составляла примерно 220 тысяч человек. Кто-то скажет, что это очень много. Где взять столько народу? Задача могла бы решаться увеличением срока службы военнослужащих срочной службы, до двух (а лучше трех) лет и комплектованием погранвойск срочниками.

Вокруг России формируется кольцо враждебных государств. Финляндия, которая во времена Союза была нейтральной страной, уже член НАТО. Страны Прибалтики готовят свои диверсионные силы для действий на нашей территории. Охрана границы в районах Заполярья и Крайнего Севера сейчас приобретает все большее значение. Поэтому создание пограничных войск – задача первостепенная.