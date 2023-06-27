Зеленский разыгрывает еврейскую карту

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27 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
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Китай начинает показывать зубы Западу

Китай все более активно начинает влиять на крайне удаленные от него территории Stephen Kelly/Reuters
Китайская внешняя политика стремительно меняется. Еще недавно риторика КНР была осторожной, но теперь китайским дипломатам «разрешено выступать забористо, иногда провокационно», говорят эксперты. Внезапным примером этому стало заявление Китая по поводу далеких островов, когда-то отнятых Великобританией у Аргентины. И это признак глобальных изменений роли Китая на мировой арене. В чем они заключатся? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зеленский разыгрывает еврейскую карту

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
ЗЕкоманда хочет использовать свое еврейство в отношениях с Израилем. Формируется информационный нарратив для израильского общества и политиков: «Мы свои, помогите нам». Подробности...

Как построить новый мир

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Истинные ценности всегда традиционны; верно и наоборот: традиционные ценности истинны по определению. Новое евразийство – лучшая платформа для их бережного сохранения, развития, наследования. Подробности...

Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Рядовые бойцы и офицеры ЧВК «Вагнер», бесспорно, настоящие патриоты и герои, не раз доказавшие свою преданность Отечеству. Эти славные воины нужны нашей стране, но вовсе не под началом политических авантюристов, даже не состоящих на государственной службе. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Пригожинский бунт. Что это было?

Будет ли война между США и Мексикой

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 6 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Сергей Миркин

    Зеленский разыгрывает еврейскую карту

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    27 июня 2023, 09:00

    ЗЕкоманда начала очередную информационную кампанию с целью убедить руководство Израиля предоставить оружие Украине. Такие попытки уже были и ранее. Например, в октябре 2022 года президент Украины публично потребовал от Израиля помогать Украине, «как это делают другие демократические страны». Под этим призывом он подразумевал поставки систем ПВО. Однако тогдашний министр обороны Израиля Бени Ганц безапелляционно заявил, что еврейское государство оружие Украине не даст. Затем в феврале 2023 года новый-старый премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что думает о предоставлении Украине системы ПРО «Железный купол». Правда, будучи в оппозиции, он категорически выступал против предоставления любых вооружений Украине и, по информации израильских СМИ, «смягчил» свою позицию под сильным давлением Белого дома. Но дальше обещаний «подумать» никаких действий израильский премьер не предпринял.

    И вот новая информационная атака со стороны Киева, которая координируется, надо полагать, Белым домом. Сначала израильское издание Walla.со.il со ссылкой на польские источники сообщило, что Израиль согласился продать от 200 до 300 танков Merkava со своих складов одной европейской стране, которая затем передаст это оружие Украине и Польше. Сделано это было под сильным давлением США. Затем в СМИ появились сведения, что Израиль отказался от сделки.

    Возникает вопрос, а были ли вообще какие-то переговоры о танках или это информационный вброс с целью актуализировать тему о поставках израильского оружия Украине?

    Затем в Израиль приехала жена Зеленского Елена якобы для решения вопросов по гуманитарной линии. Ее визит вызвал новый всплеск интереса к теме Украины у израильских СМИ. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью израильскому телевидению критически высказался о Нетаньяху – тот, мол, не приезжает в Киев и не помогает Украине бороться с беспилотниками. Также Ермак сделал акцент на то, что у него есть еврейские корни, якобы его отец еврей. «Серый кардинал» Украины заявил: «Надеюсь, что премьер-министр Нетаньяху найдет время посетить Украину, чтобы поддержать нас». Кого он имел в виду под словом «нас» – население Украины, себя с Зеленским или еврейскую диаспору Украины, не уточняется. То, что Ермак упомянул о своих еврейских корнях, свидетельствует о том, что ЗЕкоманда хочет использовать еврейскую карту в отношении с Израилем. Формируется информационный нарратив для израильского общества и политиков: «Мы свои, помогите нам».

    Наконец, посольство Украины в Израиле после интервью Нетаньяху изданию Jerusalem Post обвинило израильское правительство том, что оно «выбрало путь тесного сотрудничества с Россией». Оправдываясь, глава израильского МИДа Эли Коэн сказал, что израильские военнослужащие встречались с украинскими военнослужащими и что Израиль оказывает гуманитарную помощь Украине. По его мнению, «Израиль на правильной стороне истории».

    Фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Президент Владимир Путин заметил, что Зеленский «человек с еврейской кровью», который своими действиями прикрывает неонацистов. И это действительно так. Еврейство Зеленского – это вообще некая индульгенция для героизации нацистов на Украине. Звучит как бред, но это реальность.

    Довелось мне незадолго до начала СВО дискутировать с одной знакомой из Израиля. Ее аргументы сводились к следующему: как можно говорить о нацизме на Украине, если там президент еврей, дедушка которого воевал с нацистами, а братьев деда расстреляли немцы. Можно. На Украине сейчас можно всё, потому что в честь пособников нацистов, персонажей, которые стояли за уничтожением евреев, поляков – Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нелюдей масштабом поменьше, – на Украине называют улицы, стадионы, о них рассказывают в школе, их деяния приводят в пример подрастающим поколениям. И плевать Зеленскому и Ермаку на голос крови, на страдания предков. А жажда власти заменила им и Бога, и этнос, и нравственные императивы. Эти персонажи будут молиться портрету Гитлера, если это будет в их интересах. Под нацистским символом «волчьего крюка» Зеленский с улыбкой стоял на мероприятии «Азова» (организация, запрещенная в России). 

    Покровительство США и еврейство Зеленского делают свое подлое дело. Так, посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью Iton TV фактически оправдал героизацию Бандеры и Шухевича, заявив, что страна находится в поисках своей идентичности и своих героев, поэтому не стоит ставить помощь Украине в зависимость от того, чьими именами там будут называть улицы. Правда, он несколько раз подчеркнул, что Израилю это не нравится, но не более того.

    Допустим, лет через 20 в Германии произойдут некие события, к власти придут политики, которые решат героизировать Гитлера, Гиммлера, Эйхмана и прочих ублюдков (что, кстати, уже не звучит невероятным). Интересно, тогда посол Израиля в ФРГ также назовет это поиском своей идентичности и героев? Осетрина, как мы знаем благодаря киевлянину Булгакову, может быть первой свежести, она же последняя. Вот так же и толерантность к нацизму может быть или нулевой, или никакой. Политики и чиновники Израиля прошлого это понимали – в отличие от нынешних. Они хорошо помнили: когда закрываешь глаза на проявление нацизма и тем более оправдываешь его – это путь к Холокосту.

    Думается, Киев и его западные покровители хотят получить от Израиля ПВО, танки и снаряды для артиллерии. Но поможет ли еврейское происхождение Зеленского в этом? Сомнительно. Сейчас коллективный Запад давит на Южную Корею и Израиль, чтобы они стали поставлять оружие и боеприпасы Украине. Но у этих государств есть одно общее: они оба находятся в состоянии перманентного конфликта с соседями. А значит, если они поставят оружие Украине – Россия может ответить симметрично. Израильские политики понимают: если их танки, боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и дронобойки окажутся на Украине, то, вероятно, что в распоряжении Ирана окажутся российские средства ПВО, в том числе и С-400, и новейшие самолеты. А со временем, возможно, и ракеты. А это противоречит коренным интересам Израиля. И сколько бы ЗЕкоманда ни разыгрывала «еврейскую карту», это не изменит ситуацию. Правда, есть еще фактор давления США, Израиль – зависимое от Вашингтона государство. Но Нетаньяху политически ближе к республиканцам, чем к демократам, и помогать команде Байдена перед президентскими выборами 2024 года у него резона нет. А Белый дом не сможет сильно давить на израильское правительство, опасаясь скандала перед выборами.

    Разыгрывание еврейской карты плюс героизация нацистской идеологии майданным режимом может дорого обойтись евреям – жителям Украины. Майданный режим падет, Ермак и Зеленский убегут, у них уже давно готовы теплые местечки за границей, а обычные евреи останутся. И тогда злость и ненависть граждан Украины в отношении Зеленского экстраполируется на них. Плюс украинцы, находясь в плену идеологии Бандеры и Шухевича, не будут видеть ничего плохого в еврейских погромах – это же в рамках нынешней государственной идеологии Украины. И тогда для украинских евреев единственным защитником будет русский солдат, как в 1940-е годы прошлого века.

    Лично мне, как еврею, живущему в Донецке, который восемь лет видит, как артиллерия майданного режима стирает его родной город с лица земли, убивает людей, горько и противно от того, что один израильский дипломат, по сути, проявляет толерантность к героизации палачей еврейского народа, а другой считает, что поддерживать нацистский режим – это находиться на правильной стороне истории. Нет, ребята, что-то не так в наших еврейских делах.

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