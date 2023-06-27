Зеленский разыгрывает еврейскую карту

ЗЕкоманда начала очередную информационную кампанию с целью убедить руководство Израиля предоставить оружие Украине. Такие попытки уже были и ранее. Например, в октябре 2022 года президент Украины публично потребовал от Израиля помогать Украине, «как это делают другие демократические страны». Под этим призывом он подразумевал поставки систем ПВО. Однако тогдашний министр обороны Израиля Бени Ганц безапелляционно заявил, что еврейское государство оружие Украине не даст. Затем в феврале 2023 года новый-старый премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что думает о предоставлении Украине системы ПРО «Железный купол». Правда, будучи в оппозиции, он категорически выступал против предоставления любых вооружений Украине и, по информации израильских СМИ, «смягчил» свою позицию под сильным давлением Белого дома. Но дальше обещаний «подумать» никаких действий израильский премьер не предпринял.

И вот новая информационная атака со стороны Киева, которая координируется, надо полагать, Белым домом. Сначала израильское издание Walla.со.il со ссылкой на польские источники сообщило, что Израиль согласился продать от 200 до 300 танков Merkava со своих складов одной европейской стране, которая затем передаст это оружие Украине и Польше. Сделано это было под сильным давлением США. Затем в СМИ появились сведения, что Израиль отказался от сделки.

Возникает вопрос, а были ли вообще какие-то переговоры о танках или это информационный вброс с целью актуализировать тему о поставках израильского оружия Украине?

Затем в Израиль приехала жена Зеленского Елена якобы для решения вопросов по гуманитарной линии. Ее визит вызвал новый всплеск интереса к теме Украины у израильских СМИ. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью израильскому телевидению критически высказался о Нетаньяху – тот, мол, не приезжает в Киев и не помогает Украине бороться с беспилотниками. Также Ермак сделал акцент на то, что у него есть еврейские корни, якобы его отец еврей. «Серый кардинал» Украины заявил: «Надеюсь, что премьер-министр Нетаньяху найдет время посетить Украину, чтобы поддержать нас». Кого он имел в виду под словом «нас» – население Украины, себя с Зеленским или еврейскую диаспору Украины, не уточняется. То, что Ермак упомянул о своих еврейских корнях, свидетельствует о том, что ЗЕкоманда хочет использовать еврейскую карту в отношении с Израилем. Формируется информационный нарратив для израильского общества и политиков: «Мы свои, помогите нам».

Наконец, посольство Украины в Израиле после интервью Нетаньяху изданию Jerusalem Post обвинило израильское правительство том, что оно «выбрало путь тесного сотрудничества с Россией». Оправдываясь, глава израильского МИДа Эли Коэн сказал, что израильские военнослужащие встречались с украинскими военнослужащими и что Израиль оказывает гуманитарную помощь Украине. По его мнению, «Израиль на правильной стороне истории».

Президент Владимир Путин заметил, что Зеленский «человек с еврейской кровью», который своими действиями прикрывает неонацистов. И это действительно так. Еврейство Зеленского – это вообще некая индульгенция для героизации нацистов на Украине. Звучит как бред, но это реальность.

Довелось мне незадолго до начала СВО дискутировать с одной знакомой из Израиля. Ее аргументы сводились к следующему: как можно говорить о нацизме на Украине, если там президент еврей, дедушка которого воевал с нацистами, а братьев деда расстреляли немцы. Можно. На Украине сейчас можно всё, потому что в честь пособников нацистов, персонажей, которые стояли за уничтожением евреев, поляков – Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нелюдей масштабом поменьше, – на Украине называют улицы, стадионы, о них рассказывают в школе, их деяния приводят в пример подрастающим поколениям. И плевать Зеленскому и Ермаку на голос крови, на страдания предков. А жажда власти заменила им и Бога, и этнос, и нравственные императивы. Эти персонажи будут молиться портрету Гитлера, если это будет в их интересах. Под нацистским символом «волчьего крюка» Зеленский с улыбкой стоял на мероприятии «Азова» (организация, запрещенная в России).

Покровительство США и еврейство Зеленского делают свое подлое дело. Так, посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью Iton TV фактически оправдал героизацию Бандеры и Шухевича, заявив, что страна находится в поисках своей идентичности и своих героев, поэтому не стоит ставить помощь Украине в зависимость от того, чьими именами там будут называть улицы. Правда, он несколько раз подчеркнул, что Израилю это не нравится, но не более того.

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Допустим, лет через 20 в Германии произойдут некие события, к власти придут политики, которые решат героизировать Гитлера, Гиммлера, Эйхмана и прочих ублюдков (что, кстати, уже не звучит невероятным). Интересно, тогда посол Израиля в ФРГ также назовет это поиском своей идентичности и героев? Осетрина, как мы знаем благодаря киевлянину Булгакову, может быть первой свежести, она же последняя. Вот так же и толерантность к нацизму может быть или нулевой, или никакой. Политики и чиновники Израиля прошлого это понимали – в отличие от нынешних. Они хорошо помнили: когда закрываешь глаза на проявление нацизма и тем более оправдываешь его – это путь к Холокосту.

Думается, Киев и его западные покровители хотят получить от Израиля ПВО, танки и снаряды для артиллерии. Но поможет ли еврейское происхождение Зеленского в этом? Сомнительно. Сейчас коллективный Запад давит на Южную Корею и Израиль, чтобы они стали поставлять оружие и боеприпасы Украине. Но у этих государств есть одно общее: они оба находятся в состоянии перманентного конфликта с соседями. А значит, если они поставят оружие Украине – Россия может ответить симметрично. Израильские политики понимают: если их танки, боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и дронобойки окажутся на Украине, то, вероятно, что в распоряжении Ирана окажутся российские средства ПВО, в том числе и С-400, и новейшие самолеты. А со временем, возможно, и ракеты. А это противоречит коренным интересам Израиля. И сколько бы ЗЕкоманда ни разыгрывала «еврейскую карту», это не изменит ситуацию. Правда, есть еще фактор давления США, Израиль – зависимое от Вашингтона государство. Но Нетаньяху политически ближе к республиканцам, чем к демократам, и помогать команде Байдена перед президентскими выборами 2024 года у него резона нет. А Белый дом не сможет сильно давить на израильское правительство, опасаясь скандала перед выборами.

Разыгрывание еврейской карты плюс героизация нацистской идеологии майданным режимом может дорого обойтись евреям – жителям Украины. Майданный режим падет, Ермак и Зеленский убегут, у них уже давно готовы теплые местечки за границей, а обычные евреи останутся. И тогда злость и ненависть граждан Украины в отношении Зеленского экстраполируется на них. Плюс украинцы, находясь в плену идеологии Бандеры и Шухевича, не будут видеть ничего плохого в еврейских погромах – это же в рамках нынешней государственной идеологии Украины. И тогда для украинских евреев единственным защитником будет русский солдат, как в 1940-е годы прошлого века.

Лично мне, как еврею, живущему в Донецке, который восемь лет видит, как артиллерия майданного режима стирает его родной город с лица земли, убивает людей, горько и противно от того, что один израильский дипломат, по сути, проявляет толерантность к героизации палачей еврейского народа, а другой считает, что поддерживать нацистский режим – это находиться на правильной стороне истории. Нет, ребята, что-то не так в наших еврейских делах.