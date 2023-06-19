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В Польше заявили о возможной поставке израильских танков Варшаве и Киеву
Walla сообщил о возможной поставке Израилем танков «Меркава» Польше и Украине
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Переговоры о поставках списанных танков «Меркава» Израиль может вести с Польшей и Украиной, заявили израильские СМИ со ссылкой на неназванного польского военного эксперта.
По версии Walla, переговоры ведутся с двумя восточноевропейскими странами. Польский военный эксперт полагает, что танки могут пройти модернизацию в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями. По его словам, Украина «пытается собрать силы на конец 2024 года», передает ТАСС.
Walla считает, что переговоры могли быть вызваны давлением со стороны США. При этом источник портала в израильских военных кругах заявил, что переговоры с двумя европейскими странами продолжаются, пока рано говорить о сделке.
Напомним, «Едиот ахронот» сообщала, что Израиль планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе.
Как сообщал израильский чиновник, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие.
В Бундестаге резко раскритиковали министров «Бандеру Бербок» и «Володимира Хабека»
Депутат бундестага Фронмайер осудил Бербок и Хабека за работу на Украину, а не Германию
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Депутат Бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра экономики и вице-канцлера страны Роберта Хабека за то, что они отстаивают украинские, а не германские интересы.
Фронмайер на заседании Бундестага спросил у Хабека, точно ли тот является министром экономики Германии, а не украинским министром, и поинтересовался, чьи интересы тот представляет – Германии или каких-то других стран. При этом, по его словам, немецким гражданам ответы на эти вопросы известны.
«У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» – приводит его слова РИА «Новости».
Фронмайер напомнил о словах Бербок о том, что обещание Украине важнее мнения немецких избирателей. Кроме того, он выразил возмущение заявлением Хабека о приостановке промышленности в Германии до того, как «замерзнут люди» в случае прекращения поставок российского газа.
В Кремле ранее отмечали, что с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Германии в украинский конфликт увеличивается.
В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой
WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Россия, используя преимущество своей военно-воздушной мощи, ударила по колоннам ВСУ, перевозившим современное вооружение, которое Запад передал Украине, пишут американские СМИ.
В статье Мэтью Люксмура для The Wall Street Journal говорится, что украинской стороне пришлось «приостановить» наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции, передает РИА «Новости».
Люксмур также указывает на «ограниченность» противовоздушной обороны Киева, которой, по его мнению, воспользовалась Россия.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении. По словам российского лидера, Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.
Путин: Российские оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине между собой в разговорах
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Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».
Фрагмент беседы опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Говоря об источниках информации, глава государства заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне».
«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – передает ТАСС слова Путина. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».
В целом президент отметил, что информация «стекается по большому количеству каналов», в том числе он сам «время от времени» разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. «Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: «Вот на этом участке проходило то-то и так-то». Я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?» – поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. «Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все», – заключил президент.
Путин ранее заявлял, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.
Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
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Члены Республиканской партии в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.
Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.
Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.
Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».
Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.
Песков предупредил о наказании за заявления властей Украины о желании «убивать русских»
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Украинское руководство неоднократно заявляло о желании «убивать как можно больше русских», Россия будет за это наказывать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, заявил, что подобные призывы звучат со стороны врагов России, с которыми наша страна должна воевать. Русским, подчеркнул представитель Кремля, нельзя угрожать убийством. «Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что в плане таких заявлений глава офиса президента Украины Михаил Подоляк не является пионером. Он напомнил, что о желании убивать как можно больше русских говорили также глава военной разведки Украины и члены Совета безопасности этой страны.
Песков добавил, что хотелось бы услышать хотя бы какую-то оценку подобных заявлений из-за рубежа, поскольку парламентарии западных стран должны понимать, кому оказывают поддержку. «Они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать», – заключил Песков.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян.
Москва обращала внимание, что в Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться об адекватности руководителей Украины.
Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив
Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив
Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.
Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель Главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.
Президент Чехии заявил об одном шансе ВСУ на контрнаступление
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В этом году у ВСУ есть только один шанс провести контрнаступление, считает президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.
Он уточнил, что у ВСУ есть лишь один шанс, поскольку, если бы контрнаступление было неуспешным, то подготовить второе, принципиальное для исхода конфликта, по объективным причинам не получится, передает ТАСС.
Павел допустил, что по итогам действий ВСУ могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки.
Кроме того, он отметил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока происходит военный конфликт. Павел добавил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо воспринимать серьезно.
Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели.
До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.
Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
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Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.
Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.
Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.
Неудачи ВСУ заставили Запад сомневаться в смысле существования НАТО
Telegraph задалась вопросом о смысле существования НАТО при поражении Украины в конфликте с Россией
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе должны задать себе вопрос о том, «какой смысл» в альянсе, если Украина «с мощью НАТО за ее спиной» не может одолеть Россию, заявил обозреватель Ричард Кемп.
Кемп призвал лидеров стран НАТО быть готовыми к тому, что контрнаступление вооруженных сил Украины, несмотря на всю поддержку Запада, провалится. Кемп заявил, что слова о поддержке Киева звучат все менее уверенно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он предположил, что в случае провала украинского наступления президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут «возобновить свое лоббирование, чтобы подтолкнуть Киев к заключению мирного договора до конца года».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российской артиллерией
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российской артиллерией украинской бронетехники.
В Telegram-канале МО РФ опубликовано видео, снятое разведывательным дроном над районом перемещения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
В сообщении военного ведомства сказано, что огнем артиллеристов уничтожены танки, БМП и бронетранспортеры. Операторы БПЛА корректировали огонь.
Ранее Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Генсек НАТО выступил против «псевдомира» на Украине
Генсек НАТО Столтенберг: Мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя инициативу африканскую мирную инициативу, предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым».
Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.
При этом, отметил Столтенберг, переговорные позиции Киева будут укреплять «успехи ВСУ на фронте», передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Также Столтенберг заявил, что будущее Украины связано с Североатлантическим альянсом, однако, по его словам, сейчас важнее, чтобы страна «самоутвердилась как суверенное и независимое государство». В противном случае, пояснил он, дискутировать о членстве в НАТО будет невозможно.
Генсек альянса добавил, что на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе планируется принять долгосрочный пакет помощи, предусматривающий приближение Украины к стандартам альянса.
Выступив против замораживания конфликта на Украине, Столтенберг отреагировал на африканскую мирную инициативу, согласно которой ситуация на Украине должна быть урегулирована путем переговоров и дипломатии.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин встретился с главами делегаций африканских государств. В Кремле, комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, отмечали, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Украинский журналист Гордон о контрнаступлении ВСУ: Рывка не получается
Украинский журналист Гордон пожаловался жене, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) в разговоре со своей женой – журналисткой Алесей Бацман – пожаловался на ход контрнаступления вооруженных сил Украины.
«Многим из нас и мне тоже казалось, что сейчас как рванем… Но не получается рвануть», – заявил Гордон на записи, которую выложила Бацман. По его словам, «рывка в обозримом будущем не предвидится».
Напомним, Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления. Глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
Сенатор: Встреча с Путиным показала, что Африка просыпается
Сенатор Долгов: Африка всерьез намерена внести вклад в урегулирование на Украине
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Африка пытается быть полезной при урегулировании конфликта на Украине. Более того, континент заботится о глобальной безопасности и мировом продовольственном рынке. Западным странам это не нравится, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине.
«Африканская мирная инициатива продиктована заботой о глобальной безопасности, а также о мировом продовольственном рынке. Континент всерьез намерен внести свой вклад в урегулировании конфликта», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Не сомневаюсь в том, что намерения Африки совершенно искренни. Они действительно пытаются быть полезными в этом вопросе. Однако придется признать, что ни о каком мирном урегулировании пока говорить не приходится, поскольку это попросту не нужно Вашингтону, который полностью диктует политику Украине», – замечает собеседник.
«Из заявлений Столтенберга понятно, что на Западе не готовы останавливаться. В их понимании «справедливые мир» – это мир без России. И до тех пор, пока из США не поступит четкого приказа о дипломатическом урегулировании, ситуация не сдвинется с мертвой точки», – полагает сенатор.
Заключая, Долгов отметил, что встреча африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается». «Они больше не хотят быть зоной монопольного западного влияния», – резюмировал парламентарий.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем – призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон.
В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».
Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.
Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.
Инициативу уже прокомментировали на Западе. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым». Он также заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.
Будапешт в связи с ситуацией на Украине заявил о «единой венгерской нации»
Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш обвинил Украину в попрании фундаментальных прав меньшинств
Украина нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, подчеркнув «единство венгерской нации».
Гуйяш подчеркнул, что за финансовую, моральную и гуманитарную поддержку Украина решила «отблагодарить принятием правил», которые противоречат «всем европейским стандартам прав человека». По его словам, политика Киева «жестко бьет по нацсообществам и попирает фундаментальные права меньшинств». Как заявил Гуйяш, «Венгрия не считает, что если государство ни во что не ставит права нацсообществ, это является дорогой в Европу».
Кроме того, он заявил, что сейчас никто не станет спорить с «правильностью того, чтобы думать о единой венгерской нации». Гуйяш призвал «чувствовать дело каждой части нации за границей как свое собственное». По его словам, такое отношение стало позитивным результатом прошедшего десятилетия, передает ТАСС со ссылкой на MTI.
Напомним, министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на саммите глав минобороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что присоединение воюющей страны к оборонительному альянсу несвоевременно и невозможно, также Украина должна соблюдать права венгерского нацменьшинства в Закарпатье.
Военкоры показали подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Камера российского дрона сняла подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Опубликован снятый российским беспилотником кадр, на котором запечатлен танк Leopard вооруженных сил Украины с оторванной пушкой.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», пушки лишился Leopard 2A6.
Напомним, немецкая пресса сообщает, что танкисты ВСУ в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техники, чтобы «откосить» от наступления. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.