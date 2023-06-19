В Польше заявили о возможной поставке израильских танков Варшаве и Киеву

Walla сообщил о возможной поставке Израилем танков «Меркава» Польше и Украине

Переговоры о поставках списанных танков «Меркава» Израиль может вести с Польшей и Украиной, заявили израильские СМИ со ссылкой на неназванного польского военного эксперта.

По версии Walla, переговоры ведутся с двумя восточноевропейскими странами. Польский военный эксперт полагает, что танки могут пройти модернизацию в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями. По его словам, Украина «пытается собрать силы на конец 2024 года», передает ТАСС.

Walla считает, что переговоры могли быть вызваны давлением со стороны США. При этом источник портала в израильских военных кругах заявил, что переговоры с двумя европейскими странами продолжаются, пока рано говорить о сделке.

Напомним, «Едиот ахронот» сообщала, что Израиль планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе.

Как сообщал израильский чиновник, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие.



