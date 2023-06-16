Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»

Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский – не еврей. Это позор еврейского народа», – сказал Путин.

Президент напомнил, что во время Холокоста евреев на Украине уничтожали прежде всего бандеровцы.

«Холокост – это уничтожение 6 млн евреев, 1,5 млн евреев были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», – сказал глава государства.

Глава страны отметил, что Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Адольфа Гитлера, передает ТАСС.

Владимир Зеленский своими действиями «прикрывает неонацистов», сказал глава РФ.