Угрозы финнов в адрес Африки сыграют России на руку

Финляндия невольно разрушает усилия США по международной изоляции России

Небольшая и до последнего времени нейтральная Финляндия вздумала угрожать очень далеким от нее странам. Речь идет о странах так называемого Глобального Юга – представителях Африки и Южной Америки. Финнам не нравится, что эти государства нейтральны в украинском конфликте, а иногда даже поддерживают Москву. Однако действия Хельсинки, как ни парадоксально, пойдут России только на пользу. Каким же образом?

С момента начала специальной военной операции прошло уже 16 месяцев, а Запад так и не смог решить одну из важнейших для себя задач – сформировать глобальную антироссийскую коалицию. Коалиция эта получилась узкозападная (в составе США, Канады, Европы, Австралии и нескольких в доску прозападных азиатских государств). При этом большинство стран Глобального Юга – Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки – не только не присоединились к санкциям, но и даже воздерживаются от какого-то осуждения Москвы.

Финляндия наказывает Африку

И в этой ситуации финское правительство предложило способ включения этих государств в антироссийскую коалицию. Министр по вопросам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил о намерении прекратить выделение помощи всем странам, которые поддерживают Москву. Кроме того, жителям этих стран будет гораздо сложнее получить в Финляндии вид на жительство или гражданство.

«Развивающиеся страны должны сосредоточиться на своем развитии, а не на поддержке российской войны. Поэтому я внимательно отслежу, какие страны получают помощь от Финляндии, но при этом не считают нужным уважать международный порядок, основанный на правилах. Не уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявил Тавио.

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Западные СМИ попытались сразу оправдать финскую позицию. «Недавно вступившая в НАТО страна считает «морально неправильным» платить странам, которые поддерживают конфликт», – поясняет британская The Times. Другие объясняют, что все дело в ультраправом характере новых финских властей, которые и без того собирались радикально сокращать расходы на внешние страны и ужесточать иммиграционную политику. В частности, вдвое сократить квоту на прием беженцев (с 1050 до 500 человек в год), а также ввести для мигрантов отдельную систему социального обеспечения.

Третьи же дают понять, что финская угроза несущественна – ведь речь идет о сравнительно небольших суммах. За последние 30 с лишним лет финны лишь один раз выполнили рекомендацию ООН по выделению 0,7% валового национального дохода на нужды развития третьих стран. В 2023 году Финляндия выделит на эти нужды лишь порядка 1,2 миллиарда евро (0,42% ВНП), и эти деньги будут размазаны на множество стран. Да, кто-то потеряет деньги (Эфиопия, Кения, Мозамбик, Сомали и Танзания являются традиционными получателями финской помощи), но в целом все переживут.

«Страны Африки сейчас гораздо меньше, чем в прежние времена, зависят от западных денег. Одним из крупнейших доноров и источников финансирования на развитие стал Китай. Усиливается значение Банка БРИКС как альтернативы Бреттон-Вудским институтам», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

Крокодильчики проголодались

Однако все не так просто. Во-первых, финская позиция является не только финской.

«Эта позиция маргинальна, но при этом характерна для правых правительств Польши, стран Балтии и Финляндии. Государств, где правые политики придерживаются откровенно расистских и неофашистских взглядов», – продолжает Дмитрий Суслов.

Во-вторых, эта позиция становится серьезной проблемой для Соединенных Штатов. Ни для кого не секрет, что США либо приветствовали, либо не мешали усилению ультраправых настроений в Восточной Европе. Считалось, что эти настроения приведут к усилению русофобии и зафиксируют из восточно- и североевропейских стран некий антироссийский кордон. Кроме того, эти со своими ультраправыми и националистическими взглядами станут ослаблять Евросоюз изнутри, не позволят ему превратиться в центр силы. Однако сейчас вскормленные европейские неофашистские крокодильчики стали пожирать своего создателя. В данном конкретном случае мешать его политике по соблазнению стран Глобального Юга.

«США и страны Западной Европы с большим беспокойством для себя осознают, что теряют мировое большинство.

Провал западной политики в отношении Глобального Юга связан с политическим пробуждением этого Юга, его экономическим и военным развитием. Эти государства пытаются укрепить свой суверенитет, осознают себя не ареной международного соперничества, а субъектами мировой политики. Поэтому сейчас США пытаются восстанавливать мосты», – говорит Дмитрий Суслов. Пытаются показать, что уважают развивающиеся страны, что рассматривают их как суверенных игроков мировой политики.

За последнее время таких попыток было множество. И намерение США вернуться в ЮНЕСКО, и работа Вашингтона по расширению Совбеза ООН за счет новых постоянных членов. А кроме того – попытки Эммануэля Макрона попасть на саммит БРИКС, и делегирование Зеленского на саммит Лиги арабских государств, и организация встречи главы киевского режима с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силва.

При этом каждый раз, когда в эти хитрые планы вовлекались восточноевропейские страны (одержимые неофитским великоевропейским шовинизмом или банальным местечковым национализмом), все шло наперекосяк.

Так, Владимир Зеленский просто не явился на встречу с президентом ведущей латиноамериканской страны Лулой да Силвой, который согласился встретиться с главой киевского режима по личной просьбе Эммануэля Макрона. «Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним и обсудить этот вопрос... Зеленский взрослый и знает, что делает», – прокомментировал ситуацию Луис Инасио Лула да Силва.

А в ходе визита африканской делегации на Украину поляки (на территорию которых приземлились два борта президента ЮАР Сирила Рамафосы) просто не выпустили его охрану и журналистов с одного из бортов. Поводом было то, что охранники президента, который направлялся в горячую точку, привезли с собой дюжину ящиков с вооружением. Сейчас же солируют финны с их желанием наказать страны Африки за их суверенную позицию. Причем наказать как финансами, так и через позиционирование граждан этих стран как людей второго сорта.

Очевидно, что США и ЕС эту позицию принять не могут. «Если Запад примет финскую позицию, то он просто самоизолирует себя», – говорит Дмитрий Суслов. Но и публично осудить ее они сейчас не готовы. В результате страны Глобального Юга делают выводы. Выгодные России выводы.