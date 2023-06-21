Угрозы финнов в адрес Африки сыграют России на руку

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21 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Российские компании удивили квадриллионным заработком

Налоговая впервые столкнулась с квадриллионом рублей от российских компаний Павел Лисицын/РИА Новости
Больше квадриллиона рублей – такую сумму с 15 нулями – задекларировали российские компании в ФНС в 2022 году. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России. Как удалось достичь такой необычной цифры и о чем это может говорить? Подробности...
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Дроны ВСУ атакуют Подмосковье по двум причинам

Украина вновь попыталась атаковать дронами столичный регион t.me/vorobiev_live
ВСУ вновь запустили дроны в сторону Москвы. Однако все три БПЛА были сбиты в Подмосковье. В Минобороны произошедшее назвали неудавшимся терактом и отметили, что никто в результате ЧП не пострадал. Какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника?  Подробности...
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Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен ВС России, однако масштабов их сдачи пока недостаточно Минобороны РФ/РИА Новости
Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.  Подробности...
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Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс Zuma\ТАСС
Если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров»? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как подготовиться к будущей войне

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне как генералам, так и политикам. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Русская империя возрождается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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Обсуждение: 73 комментария

Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
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Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Угрозы финнов в адрес Африки сыграют России на руку

    Финляндия невольно разрушает усилия США по международной изоляции России
    Финляндии не нравятся поддерживающие Россию страны Африки
    		  
    21 июня 2023, 22:30
    Фото: Антон Денисов/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Небольшая и до последнего времени нейтральная Финляндия вздумала угрожать очень далеким от нее странам. Речь идет о странах так называемого Глобального Юга – представителях Африки и Южной Америки. Финнам не нравится, что эти государства нейтральны в украинском конфликте, а иногда даже поддерживают Москву. Однако действия Хельсинки, как ни парадоксально, пойдут России только на пользу. Каким же образом?

    С момента начала специальной военной операции прошло уже 16 месяцев, а Запад так и не смог решить одну из важнейших для себя задач – сформировать глобальную антироссийскую коалицию. Коалиция эта получилась узкозападная (в составе США, Канады, Европы, Австралии и нескольких в доску прозападных азиатских государств). При этом большинство стран Глобального Юга – Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки – не только не присоединились к санкциям, но и даже воздерживаются от какого-то осуждения Москвы.

    Финляндия наказывает Африку

    И в этой ситуации финское правительство предложило способ включения этих государств в антироссийскую коалицию. Министр по вопросам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил о намерении прекратить выделение помощи всем странам, которые поддерживают Москву. Кроме того, жителям этих стран будет гораздо сложнее получить в Финляндии вид на жительство или гражданство.

    «Развивающиеся страны должны сосредоточиться на своем развитии, а не на поддержке российской войны. Поэтому я внимательно отслежу, какие страны получают помощь от Финляндии, но при этом не считают нужным уважать международный порядок, основанный на правилах. Не уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявил Тавио.


    Западные СМИ попытались сразу оправдать финскую позицию. «Недавно вступившая в НАТО страна считает «морально неправильным» платить странам, которые поддерживают конфликт», – поясняет британская The Times. Другие объясняют, что все дело в ультраправом характере новых финских властей, которые и без того собирались радикально сокращать расходы на внешние страны и ужесточать иммиграционную политику. В частности, вдвое сократить квоту на прием беженцев (с 1050 до 500 человек в год), а также ввести для мигрантов отдельную систему социального обеспечения.

    Третьи же дают понять, что финская угроза несущественна – ведь речь идет о сравнительно небольших суммах. За последние 30 с лишним лет финны лишь один раз выполнили рекомендацию ООН по выделению 0,7% валового национального дохода на нужды развития третьих стран. В 2023 году Финляндия выделит на эти нужды лишь порядка 1,2 миллиарда евро (0,42% ВНП), и эти деньги будут размазаны на множество стран. Да, кто-то потеряет деньги (Эфиопия, Кения, Мозамбик, Сомали и Танзания являются традиционными получателями финской помощи), но в целом все переживут.

    «Страны Африки сейчас гораздо меньше, чем в прежние времена, зависят от западных денег. Одним из крупнейших доноров и источников финансирования на развитие стал Китай. Усиливается значение Банка БРИКС как альтернативы Бреттон-Вудским институтам», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

    Крокодильчики проголодались

    Однако все не так просто. Во-первых, финская позиция является не только финской.

    «Эта позиция маргинальна, но при этом характерна для правых правительств Польши, стран Балтии и Финляндии. Государств, где правые политики придерживаются откровенно расистских и неофашистских взглядов», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Во-вторых, эта позиция становится серьезной проблемой для Соединенных Штатов. Ни для кого не секрет, что США либо приветствовали, либо не мешали усилению ультраправых настроений в Восточной Европе. Считалось, что эти настроения приведут к усилению русофобии и зафиксируют из восточно- и североевропейских стран некий антироссийский кордон. Кроме того, эти со своими ультраправыми и националистическими взглядами станут ослаблять Евросоюз изнутри, не позволят ему превратиться в центр силы. Однако сейчас вскормленные европейские неофашистские крокодильчики стали пожирать своего создателя. В данном конкретном случае мешать его политике по соблазнению стран Глобального Юга.

    «США и страны Западной Европы с большим беспокойством для себя осознают, что теряют мировое большинство.

    Провал западной политики в отношении Глобального Юга связан с политическим пробуждением этого Юга, его экономическим и военным развитием. Эти государства пытаются укрепить свой суверенитет, осознают себя не ареной международного соперничества, а субъектами мировой политики. Поэтому сейчас США пытаются восстанавливать мосты», – говорит Дмитрий Суслов. Пытаются показать, что уважают развивающиеся страны, что рассматривают их как суверенных игроков мировой политики.

    За последнее время таких попыток было множество. И намерение США вернуться в ЮНЕСКО, и работа Вашингтона по расширению Совбеза ООН за счет новых постоянных членов. А кроме того – попытки Эммануэля Макрона попасть на саммит БРИКС, и делегирование Зеленского на саммит Лиги арабских государств, и организация встречи главы киевского режима с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силва.

    При этом каждый раз, когда в эти хитрые планы вовлекались восточноевропейские страны (одержимые неофитским великоевропейским шовинизмом или банальным местечковым национализмом), все шло наперекосяк.

    Так, Владимир Зеленский просто не явился на встречу с президентом ведущей латиноамериканской страны Лулой да Силвой, который согласился встретиться с главой киевского режима по личной просьбе Эммануэля Макрона. «Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним и обсудить этот вопрос... Зеленский взрослый и знает, что делает», – прокомментировал ситуацию Луис Инасио Лула да Силва.

    А в ходе визита африканской делегации на Украину поляки (на территорию которых приземлились два борта президента ЮАР Сирила Рамафосы) просто не выпустили его охрану и журналистов с одного из бортов. Поводом было то, что охранники президента, который направлялся в горячую точку, привезли с собой дюжину ящиков с вооружением. Сейчас же солируют финны с их желанием наказать страны Африки за их суверенную позицию. Причем наказать как финансами, так и через позиционирование граждан этих стран как людей второго сорта.

    Очевидно, что США и ЕС эту позицию принять не могут. «Если Запад примет финскую позицию, то он просто самоизолирует себя», – говорит Дмитрий Суслов. Но и публично осудить ее они сейчас не готовы. В результате страны Глобального Юга делают выводы. Выгодные России выводы.
     
     
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