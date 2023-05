Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики Лавров рассказал о жалобах стран Африки на «доставшие» требования Запада Лавров: Ряд стран Африки жалуется, что Запад достал требованием санкций против России 17 мая 2023, 11:11 Текст: Ольга Никитина

В ряде стран Африки и Латинской Америки жалуются на то, что Запад «достал» их требованиями присоединиться к ограничительным мерам в отношении России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров в интервью телеканалу «Царьград» заявил, что западные государства угрожают напрямую и наказывают. «Я спросил у некоторых своих друзей из Африки, Латинской Америки, которые жалуются на то, что Запад просто их «достал» – по-русски говоря, – требуя присоединиться к санкциям, что им предлагают взамен экономически, финансово», – приводит его слова ТАСС. При этом эти страны понимают, что, присоединяясь к санкциям, он теряют. В случае введения антироссийских санкций Запад, «потупив взор», обещает «не наказывать» их. Вот и вся «дипломатия», подчеркнул Лавров. Запад, заявляющий о якобы изоляции России, считает себя «пупом Земли», и это объясняет его нынешнюю политику, отметил глава МИД России. По его словам, Попытки Запада заставить страны мирового большинства присоединиться к антироссийским санкциям наталкиваются на их желание проводить политику, основанную на национальных интересах и потребностей своей экономики. Лавров объяснил, что страны Глобального Юга под давлением со стороны Запада голосуют в ООН по провокационным резолюциям, поскольку «дешевле согласиться, чем объяснять, почему не буду этого делать». Они проголосовали, чтобы только от них отстали, но санкции не ввели, подчеркнул министр. «Если ты прав, то не будешь навязывать другим свою правоту путем шантажа, угроз и прямого санкционного наказания», – подчеркнул Лавров. У тех, кто уверен в собственной правоте, такого даже в мыслях не возникнет, а значит, Запад в ней не уверен, подчеркнул министр. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин подробно рассказывал, почему Россия начала СВО. У всей этой проблемы «ноги растут» из госпереворота и отказа Киева выполнять Минские соглашения, а также военных действий против жирных жителей Донбасса, перечислил министр. По его словам, российский лидер показал, что другого выхода у нашей страны не было. Также глава МИД заявил, что Запад методично стремится поставить ближайших союзников России на постсоветском пространстве в очень неудобное положение за их связи с Москвой. Запад обещает при этом золотые горы, но все оборачивается лишь вмешательством во внутренние дела, сказал Лавров. Ранее Лавров заявлял, что действия западных стран изолировать Россию потерпели полный провал, усилия Белого и его сателлитов заставить международное сообщество жить по «основанному на правилах порядку» терпят фиаско. В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России

Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN. Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал. CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать. Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось. Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены. В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.

Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину. Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара. В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».
Сопротивление санкциям против российского газа в ЕС оказалось «слишком большим» Politico сообщила о «слишком большом сопротивлении» в ЕС запрету на трубопроводный газ из России

В ЕС существует слишком большое сопротивление идее запрета на импорт трубопроводного газа из России, вряд ли эту меру включат в 11-й пакет санкций, сообщил один из дипломатических представителей стран ЕС. По словам источника, сопротивление наблюдается со стороны «государств, которые зависят от поставок» из России, так что идея «вряд ли сработает». При этом переговоры по новым санкциям «практически завершены», добавить «столь серьезную меру вряд ли удастся», передает ТАСС со ссылкой на Politico. Напомним, Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. По данным СМИ, G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций могут запретить импорт всего российского трубопроводного газа. Однако, как сообщают источники, обсуждение продолжается и «в конце туннеля света еще нет».

Военная помощь Киеву может закончиться в июле, из выделенных Конгрессом США 48 млрд долларов осталось лишь 6 млрд, пишет издание Politico. По словам старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, решением может стать запрос Белого дома на помощь Киеву в рамках экстренного бюджетного пакета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание. Высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена заявил, что Белый дом обсуждает перспективы очередной помощи Украине, но из-за внутренних проблем они «пока туманны». Еще одной проблемой может стать то, что Конгресс будет решать проблему с госдолгом, потолок которого могут поднять, чтобы американское правительство могло обеспечивать свои обязательства. Одним из условий, на котором настаивают правые законодатели для поднятия потолка, – возвращение Пентагона к финансированию уровня 2022 года.
В России оценили риск присоединения Центральной Азии к санкциям Запада Политолог Лепехин: Центральная Азия будет лавировать, чтобы не потерять контакты с Россией

Новости СМИ2 В России оценили риск присоединения Центральной Азии к санкциям Запада Политолог Лепехин: Центральная Азия будет лавировать, чтобы не потерять контакты с Россией

Западные страны не обладают большим влиянием в Центрально-Азиатском регионе. И даже те государства, которые присоединятся к антироссийским санкциям, будут лавировать и попытаются сохранить контакты с Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в российском МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада. «В наиболее сложном положении находится Казахстан. Еще со времен президентства Назарбаева выстроилась зависимость республики от Великобритании, широко присутствует их агентура, и на Астану давят как на ключевую точку. Вместе с тем у казахов тесные связи с Россией в экономике и логистике. Поэтому, очевидно, государству придется как-то лавировать, присоединяясь к санкциям и в то же время их обходя», – сказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. «Что касается других стран региона, они могут и не присоединяться к санкциям. Так, например, Туркмения больше зависит от Китая, нежели от западных стран, поэтому им нет никакого смысла поддерживать антироссийскую политику. Таджикистан зависит от России и Китая, так что санкции им тоже неинтересны. Узбекистан за последние 10 лет избавился от американской зависимости, туда пошли многомиллиардные инвестиции из России, им будет невыгодно портить такие отношения с нами», – рассуждает Лепехин. «Немного особняком стоит Киргизия, где русский язык используется наравне с государственным. Важным маркером является и то, что президент Садыр Жапаров в этом году первым официально подтвердил свой визит в Москву на День Победы. Однако одновременно с этим там много западных НКО, которые дестабилизируют обстановку, разгоняют антироссийские нарративы. Поэтому, я полагаю, киргизам придется лавировать еще активнее, делать вид, что они присоединились к санкциям, но на деле их обходить», – полагает собеседник. «По моему мнению, западные страны сегодня не просто пытаются оторвать Центрально-Азиатский регион от России. Их цель – сформировать новую геополитическую реальность. И самую активную антироссийскую политику проводит Британия. Проявления этого мы видим на Украине, в том числе в виде наемников и поставок вооружения. Лондон подразумевает, что Вашингтон и Пекин уже поделили геополитическое влияние в Азиатском регионе, и стремится отхватить себе «кусочки», чтобы тоже считаться великой державой», – заключил Лепехин. Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что некоторые страны Центральной Азии дают понять – они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям западных стран против России. Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии. Галузин отметил, что позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада. Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государствах Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций. Галузин также указал на то, что США и НАТО не оставляют попыток превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы южным границам России. По словам дипломата, они вовлекают государства Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, стараются возобновить совместные учения на территории региона и разместить там свою военную инфраструктуру. Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада. По словам помощника министра финансов США Элизабет Розенберг, Штаты находятся в партнерстве с казахстанскими представителями правительства и ясно указывают на опасность рисков навлечь на себя вторичные санкции из-за особого отношения с Россией. Индия посоветовала Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти Глава индийского МИДа Джайшанкар в ответ на угрозу посоветовал Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти

Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который выступил с угрозой в адрес Индии, стоит изучить документы ЕС, касающиеся переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар. Джайшанкар заявил, что Боррелю нужно изучить постановление Совета ЕС 833/2014. Речь идет о регламенте антироссийских санкций. ЕС указывал, что разрешено ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Как пояснил Джайшанкар, «российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», передает РБК со ссылкой на ANI. Боррель говорил, что Индия может покупать российскую нефть, но если она хочет стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу, то он «должен действовать». Во вторник он назвал обходом санкций поставки в Европу из Индии «дизеля или бензина», произведенных «с использованием российской нефти». По словам Борреля, ЕС нужно «принять меры», передает «Радио Sputnik». Напомним, Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад, они подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны.
Голландский суд отказался выселять занявших дом Воложа в Амстердаме сквоттеров Суд в Амстердаме разрешил сквоттерам проживать в доме сооснователя компании «Яндекс» Воложа 16 мая 2023, 14:14 Текст: Вера Басилая

Апелляционный суд Амстердама заявил, что сквоттеры, занявшие дом бывшего члена совета директоров группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа в столице Нидерландов, могут продолжать проживать в нем, но не устраивать шумные вечеринки. Иск с требованием о выселении подала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Paraseven, которая принадлежит Воложу. В решении суда отмечено, что в случае выселения сквоттеров недвижимость будет неоправданно простаивать, а санкции не разрешают российскому бизнесмену проводить там ремонт или использовать его, передает ТАСС. Суд решил не выселять занявших дом бездомных, но поставил сквоттерам условие – не устраивать там шумных вечеринок и компаний, иначе им придется покинуть здание, в котором они самовольно поселились. Ранее СМИ сообщили, что в Амстердаме дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, расположенного в южной части города, заняли неизвестные. Сквоттеры заявили, что они выступают «против войны и алчности олигархов». Испания объявила о скором запрете импорта СПГ из России в ЕС Министр энергетики Испании Рибера объявила о намерении ЕС запретить импорт СПГ из России 16 мая 2023, 23:21 Текст: Антон Антонов

Страны ЕС запретят импорт сжиженного природного газа из России «раньше, чем можно предположить», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера. В марте Рибера призвала импортеров СПГ в Испании не заключать новые контракты на СПГ из России. Рибера сообщила, что импортеры согласились. Кроме того, она сообщила, что в ходе расследования Испания не нашла подтверждения заявлениям о том, что российское дизельное топливо везут в Европу через третьи страны, передает РИА «Новости». Она также прокомментировала предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля предпринять меры против государств, которые перепродают Европе российскую нефть. Рибера считает, что к этому вопросу надо подходить с осторожностью, так как ожидаются сложности с реализацией. Кроме того, Рибера опасается, что применение мер может оказаться несправедливым. В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м). Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ключевая задача России в нынешних условиях, когда инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа – это расширение уровня производства и экспорта СПГ.
Вашингтон захотел заставить ОАЭ выбирать между Россией и США Wall Street Journal рассказала о недовольстве США отношениями президента ОАЭ с Москвой и Пекином 17 мая 2023, 07:38 Текст: Антон Антонов

Чиновники США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что развитие отношений с Москвой и Пекином может угрожать отношениям с Вашингтоном, заявили в Белом доме. Чиновник высокого ранга в Белом доме заявил, что шейха предостерегли от чересчур «тесного сотрудничества» с Россией и Китаем «в военных вопросах и вопросах разведки». Отмечается, что шейх в последнее время наладил отношения с Россией и Китаем, при этом отношения с США также улучшаются, президент ОАЭ советуется с американцами по поводу Москвы и Пекина. Должностные лица в ОАЭ говорят, что шейх не рассматривает близость с США как препятствие для укрепления связей с Россией и Китаем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal. Напомним, в мае ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. Блинкен не стал исключать объявления России спонсором терроризма Блинкен не согласился с заявлением, что Госдеп никогда не объявит Россию спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен не согласился с заявлением американского сенатора Линдси Грэма о том, что Госдеп никогда не признает Россию «страной – спонсором терроризма». Грэм на слушаниях в комитете Сената США по ассигнованиям спросил Блинкена: «Но вы же никогда не включите Россию в список стран – спонсоров терроризма?». На это Блинкен ответил: «Никогда не говорите никогда», – передает ТАСС. Напомним, летом Палата представителей США требовала от Блинкена включить Россию в список стран – спонсоров терроризма. Блинкен ответил, что практический эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».

Новости СМИ2 В Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России Пользователи Twitter посоветовали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России 17 мая 2023, 10:18 Текст: Алина Власенко

Пользователей соцсети возмутила публикация главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы, в котором принимают участие украинские правозащитники. Так, политик в своем Twitter сделала публикацию о том, что адвокат Александра Матвийчук и украинские правозащитники просят привлечь Москву к ответственности за «военные преступления». Однако такие заявления не понравились пользователям соцсети. Некоторые из них заявили, что фон дер Ляйен «оторвана от реальности», призвали ее подать в отставку и «отправиться в тюрьму».

Другие в ответ предложили привлечь к ответственности США, Североатлантический альянс и Евросоюз, которые ведут прокси-войну против России, передает РИА «Новости». «Европа ведет отличную работу по подрыву демократии внутри себя же», – отметил один из комментаторов. Еще один сравнил слова фон дер Ляйен с листовками новостей от нацистов во время Второй мировой войны. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер. Двухдневный саммит Совета Европы открылся 16 июня. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии к Литве. В Кремле оценили доклад США о невмешательстве России в дела Вашингтона Песков: В США не в первый раз выявляют невмешательство России в дела Вашингтона 16 мая 2023, 13:37 Текст: Елизавета Шишкова

Американские расследования уже не в первый раз подтверждают отсутствие вмешательства России в дела США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В докладе спецпрокурора США Джона Дарема говорилось, что ФБР в ходе расследования приписываемых бывшему американскому президенту Дональду Трампу связей с Россией игнорировало факты, не соответствующие этим обвинениям, передает ТАСС. «Уже не в первый раз американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом расследование приходит к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства (в дела США) со стороны России», – сказал Песков.

Российские спецслужбы отслеживают попытки ЦРУ США по вербовке российских граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кремль пока не обратил внимания на ролик в социальных сетях, где говорится о том, как «анонимно» можно связаться с американским Центральным разведывательным управлением и передать данные американской разведке, заявил Песков, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента признался, что не располагает данными по этому вопросу, но выразил уверенность, что спецслужбы России должным образом отслеживают интернет-пространство. Они знают, что ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют своей активности на территории России. Ранее сообщалось, что ЦРУ создало канал в Telegram, чтобы вербовать российских граждан.

В МИД назвали вбросом информацию о возможности ослабления санкций США в обмен на заключенных 16 мая 2023, 13:12 Текст: Елизавета Шишкова

Россия не обсуждает с США возможность ослабления санкций. Это вброс, не имеющий ничего общего с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских тюрьмах россиян, заявил замглавы МИД Сергей Рябко. Он объяснил, что Москва не обсуждает вопросы санкционной политики Запада по принципиальным соображениям, передает ТАСС. Рябков указал, что сотни циклов введения американских санкций не привели к ослаблению экономики России. Он напомнил, что американские санкции нелегитимны и продиктованы сугубо антироссийской геополитической линией Вашингтона, поэтому «предмета для обсуждения здесь нет вообще». При этом тему с якобы отменой санкций в обмен на освобождение заключенных «вбрасывают стыдливо». «То есть они говорят «небольшое ослабление санкций», чтобы, не дай бог, не продешевить. Такой жанр ничего, кроме отторжения, вызвать не может, разумеется, никакого отношения к ситуации с гипотетическим обменом американских граждан на находящихся в американских застенках наших соотечественников не имеет», – сказал Рябков. Ранее источники в Белом доме заявили CNN, что США изучают возможность ограниченного ослабления санкций против Москвы в целях освобождения находящихся в России в заключении американцев. В Кремле комментировать эту тему отказались. Новости СМИ2 Politico рассказала о выборе в ЕС между Украиной и Турцией Politico: Представителям ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении объединения 17 мая 2023, 08:54 Текст: Александра Юдина

Евросоюз не может единовременно принять и Украину и Турцию в свой состав в связи с экономическими сложностями, говорится в статье Politico. По информации высокопоставленного европейского чиновника, представителям ЕС в конце концов придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – последнее расширение. Экономический рынок ЕС не выдержит, если присоединится еще и Турция, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Кроме того, медиа-организация подчеркивает, что внушительная поддержка Киева со стороны Брюсселя четко даст понять Турции, что страна никогда не вступит в объединение. При этом авторы статьи подчеркивают, что в Европе в связи с таким решением насчет Турции «выдохнут с облегчением». Более того, представителя ЕС обрадуются, если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на интеграцию с ЕС. Тем временем, стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира.