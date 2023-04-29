Лавров назвал провальными попытки Запада изолировать Россию

Экономист: США и ЕС придется расплачиваться за кражу российских активов

Россия не отбирает активы у иностранцев, а замораживает их. Это вынужденная мера, которую необходимо принять для компенсации убытков отечественных компаний за рубежом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Антон Любич. Ранее Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за границей.

«Важно понимать, что озвученное решение не подразумевает изъятие доли иностранцев в компаниях. Речь идет о временном управлении активами со стороны Росимущества. Фактически обсуждается стандартная заморозка. Причем принятие указа – дело во многом вынужденное и обусловленное действиями недружественных стран в отношении РФ», – рассказал экономист Антон Любич.

«Само решение преследует две цели. Во-первых, необходимо исключить использование чувствительных активов в нашей стране в ущерб интересам национальной безопасности. Во-вторых, важно компенсировать возможные потери российских инвесторов за рубежом в случае незаконного изъятия отечественных активов в других странах», – отметил эксперт.

«Конечно, данная мера служит и предостережением западным странам от дальнейших недружественных действий. В частности, от посягательства на суверенную собственность РФ и частное имущество российских предпринимателей и компаний в обход международного права. И если США и ЕС продолжат следовать выбранному курсу, то расплачиваться за это будут уже их граждане, чьи деньги находятся в России», – акцентирует собеседник.

«Пока под действие указа попали две энергетические компании «Юнипро» и «Фортум». Вероятно, выбор пал на эти предприятия в связи с тем, что данный сектор экономики в целом является крайне чувствительным для национальной безопасности России», – резюмирует Любич.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. В преамбуле документа говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран.

Как следует из указа, в случае лишения или ограничения прав собственности России, ее граждан или компаний, правительство РФ имеет право ввести временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран. По умолчанию контролировать данную собственность будет Росимущество.

Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум».

Речь идет о «дочках» международных холдингов в РФ. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ зеркально отражает действия, предпринимаемые недружественными странами, а его цель заключается в том, чтобы сформировать компенсационный фонд на случай подобных действий за рубежом. При этом, отмечают в Кремле, список может быть расширен. Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у Москвы не дрогнет рука ответить по принципу «око за око».