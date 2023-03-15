Государственный терроризм в США поставлен на поток

России сейчас приходится противостоять коллективному Западу. Но рулят всем там англосаксы, и прежде всего американцы, знаменитые своей кровожадностью по отношению к любым чужакам и врагам за рубежом. Не стану углубляться в историю американского бандитизма, который начался с истребления коренных жителей Северной Америки. Но даже после окончания Второй мировой американский империализм по уши замазан кровью людей разных стран, куда упал жадный англосаксонский взгляд. И сделано это не только политическими, не только военными методами, но и с помощью убийств неугодных политиков. Диверсии, теракты – всё, что называется методами тайной войны спецслужб.

В апреле 1948 года ЦРУ организовало убийство народного вождя Колумбии Хорхе Гайтана. За этим последовали госпереворот и гражданская война, которая не утихает по сей день. В 1954 году состоялся государственный переворот в Гватемале, организованный ЦРУ. В январе 1961 года ЦРУ осуществило свержение и убийство демократически избранного премьер-министра Конго Патриса Лумумбы. В ноябре 1963 года в результате переворота, организованного ЦРУ, был свергнут президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем, а потом ликвидирован. В 1970 году в результате переворота, организованного ЦРУ, был убит законно избранный президент Чили Сальвадор Альенде. Также был ликвидирован во время попытки похищения его главнокомандующий Рене Шнайдер.

Все по писаному

Еще в 1954 году в ЦРУ был разработан учебник «Политические убийства: вводный курс», рассекреченный только в конце 1990-х. Учебник дает классификацию терактов и скрупулезно описывает их механизм.

Так, политические убийства имеют классификацию в зависимости от характера цели и вариантов исполнения. Известно, что при любом раскладе киллер не должен попасть в руки правосудия. «Поэтому, если исполнитель должен погибнуть после ликвидации объекта, акцию называют «с потерей». Если же киллер должен спастись, то это – акция «без потерь». Убийства, при которых объект не подозревает о существующей угрозе, называют «простым». Если же «цель» догадывается об угрозе покушения, но не имеет охраны, такие действия называют «охотой». То же самое при участии охраны называется «убийством с наличием охраны». В зависимости от целей, которые ставят перед собой организаторы, убийства могут быть тайными или «секретными», если факт внешнего воздействия на «цель» надо скрыть. В случае, когда сокрытие факта покушения не играет роли, акцию называют «открытой». Убийство может быть «террористическим», если исполнение публичное и ставит целью широкий общественный резонанс для запугивания общества.

Вранье и кровь

Таким образом, государственный терроризм в США поставлен на поток. Если кто-то скажет, что это все было давно и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Разве что усовершенствовались с учетом новейших достижений науки и техники. Ну и, конечно же, вместе с ростом влияния США и глобализацией вырос и масштаб их преступлений. Теперь это не просто террор и убийства – разрушаются целые государства. Все мы помним пробирку Колина Пауэлла, которой он потрясал в ООН, убеждая в том, что Ирак якобы обладает химическим оружием. Итог – агрессия США против Ирака и казнь государственного лидера Саддама Хусейна, осмелившегося пойти против англосаксов.

Под таким же надуманным предлогом Ливию стали бомбить демократические страны: Франция, Британия, Испания, Дания, Норвегия, Канада, Катар, Италия и Германия. В нарушение всех правовых норм НАТО применяла запрещенные кассетные бомбы, бомбы с белым фосфором и обедненным ураном, а в городе Бен-Валид боевики, подготовленные и оплаченные западными спецслужбами, применили боевой газ иприт.

В итоге Каддафи был захвачен боевиками и замучен. Также были уничтожены сын Каддафи и его близкие сторонники. Никакого «честного суда», о котором шла речь в начале агрессии, не было. Ливия как государство была разрушена.

Подмяв по себя и ООН, и другие международные организации, призванные отстаивать главенство международного права, США при поддержке НАТО развязали войну в Афганистане, которая недавно завершилась их позорным бегством.

На очереди Россия, которая для коллективного Запада как кость в горле. Для нанесения максимального вреда интересам России и для создания угрозы безопасности нашей страны в 2014 году англосаксы осуществили в Киеве государственный переворот. Законный глава государства, Виктор Янукович, был свергнут. Начиная с этого времени, США и НАТО принимали непосредственное участие в подготовке и военных, и спецслужб Украины. Используя их прокси-силы, англосаксы устроили террор на Украине, уничтожив и запугав оппозицию. Кроме того, силами СБУ провели серию терактов против популярных военачальников и политических лидеров республик Донбасса.

В том числе и Израиль

Проводят ли подобные операции только США и Великобритания? Нет, это мировая практика. Например, Израиль регулярно уничтожает военных и ученых-ядерщиков Ирана.

Отравленная зубная паста и ядовитый шоколад, взрывающиеся мобильные телефоны и заминированные шины, подмена деталей ядерного реактора на бракованные и вербовка любовниц – это детали израильских спецопераций, просочившиеся в СМИ или рассказанные в мемуарах бывших разведчиков.

За одно из основных направлений работы «Моссада» – физическое уничтожение врагов еврейского государства – отвечает специальное подразделение «Кидон» («Копье»). Оно состоит из трех отрядов по дюжине профессиональных убийц, отобранных из числа солдат элитных подразделений армии.

Не далее, как 19 февраля израильские F-16 нанесли ракетные удары по Дамаску – столице Сирии. Пострадали Технический институт прикладного искусства и культурный центр, повреждены стены древней цитадели. Целями Израиля были объекты «Хезболлы», а также якобы появившийся там командир сил иранского Корпуса стражей исламской революции «Кудс» Исмаил Каани. Израиль считает, что имеет право наносить удар по любым странам, где помогают его противникам – и заявляет об этом публично.

Советский опыт перед войной

Возникает справедливый вопрос: а что же российские спецслужбы? Ведь у НКВД и КГБ, да и военной разведки СССР, был богатый опыт устранения врагов советского государства.

Наверное, одним из самых известных специалистов по ликвидации активных врагов государства был Павел Судоплатов. Он и его коллеги ликвидировали лидеров украинских национал-террористических организаций – Евгена Коновальца и Степана Бандеру.

В годы Великой Отечественной знаменитый советский разведчик Николай Кузнецов лично уничтожал фашистских руководителей глубоко в тылу противника.

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В 1943 домработница семьи гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе Елена Мазаник пронесла в спальню гауляйтера мину. После чего была эвакуирована на «большую землю». Эту акцию готовила советская разведчица Мария Троян.

Однако не только органы госбезопасности практиковали устранение нежелательных лиц. Занималась этим и военная разведка. Например, мой старший друг полковник ГРУ Иван Николаевич Щелоков сразу после окончания Великой Отечественной вместе с женой действовал в Австрии и Восточной Европе. Они занимались ликвидацией двойных агентов и предателей.

Уничтожали врагов государства и в новейшее время. Например, во время второй Чеченской кампании офицерами спецназа ГРУ был ликвидирован Ширвани Басаев – брат Шамиля. Сам Шамиль Басаев также был уничтожен в результате спецоперации ФСБ.

Не до реверансов

Выполняют ли сегодня российские спецслужбы и армия подобные операции в ходе проводимой на Украине СВО? Нам об этом ничего не известно. И это скорее хорошо, чем плохо. Не сомневаюсь, что спецслужбы напряженно работают. Просто для любой спецслужбы успехи, как правило, остаются тайной. Достоянием общественности становятся провалы. Если мы ничего не слышим о результатах работы российских спецслужб – это значит, что они работают эффективно.

Прямо сейчас мы находимся в состоянии лютой борьбы с врагами, которые без колебаний используют против нас любые самые беззаконные, подлые и смертоносные средства. Украина с помощью иностранных спецслужб пыталась уничтожить Крымский мост. Все больше свидетельств того, что американские и норвежские спецслужбы взорвали российские газопроводы в Балтийском море.

Ну что ж. На войне как на войне. Месть – это блюдо, которое подают холодным. У англосаксов немало подводных коммуникаций, имеющих для них большое значение. Да и кораблей на якорных стоянках в разных портах мира тоже более чем достаточно. Cлучайные неприятности, которые могут произойти на этих объектах, не укажут напрямую на работу спецслужб. А ложные обвинения эпического масштаба в адрес России, так или иначе, с их стороны прозвучат. Но мы же с вами знаем, что англосаксы сами во всем виноваты.