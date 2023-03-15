Государственный терроризм в США поставлен на поток

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15 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
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Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

США потеряли боевой самолет в зоне СВО Robert W. Valenca/U.S. Air Force
США понесли первые потери в зоне российской спецоперации на Украине. БПЛА MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27, утверждают в Пентагоне. На самом деле действия российского летчика были максимально выверены, а сам инцидент может означать изменение всего подхода России к полетам авиации НАТО у наших границ. Каким образом американский дрон был уничтожен в Черном море? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...

Силиконовый пузырь начал лопаться

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Разорение всех криптоинвесторов, майнеров и прочей шушеры, которая вилась вокруг этого бизнеса, на реальную финансовую систему, рынки акций, недвижимости и реальный бизнес окажет относительно небольшое влияние. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему важно отстоять от искажений доктрину прав человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно не разделять веры в творение – но нельзя не заметить, что там, где высшей инстанцией, определяющей ваши права, становится та или иная группа людей, это ведет к тирании. Подробности...
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Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

Крах банков в США. Новый мировой кризис?

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

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Какой оптимальный возраст для депутата?
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Государственный терроризм в США поставлен на поток

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    15 марта 2023, 17:11

    России сейчас приходится противостоять коллективному Западу. Но рулят всем там англосаксы, и прежде всего американцы, знаменитые своей кровожадностью по отношению к любым чужакам и врагам за рубежом. Не стану углубляться в историю американского бандитизма, который начался с истребления коренных жителей Северной Америки. Но даже после окончания Второй мировой американский империализм по уши замазан кровью людей разных стран, куда упал жадный англосаксонский взгляд. И сделано это не только политическими, не только военными методами, но и с помощью убийств неугодных политиков. Диверсии, теракты – всё, что называется методами тайной войны спецслужб.

    В апреле 1948 года ЦРУ организовало убийство народного вождя Колумбии Хорхе Гайтана. За этим последовали госпереворот и гражданская война, которая не утихает по сей день. В 1954 году состоялся государственный переворот в Гватемале, организованный ЦРУ. В январе 1961 года ЦРУ осуществило свержение и убийство демократически избранного премьер-министра Конго Патриса Лумумбы. В ноябре 1963 года в результате переворота, организованного ЦРУ, был свергнут президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем, а потом ликвидирован. В 1970 году в результате переворота, организованного ЦРУ, был убит законно избранный президент Чили Сальвадор Альенде. Также был ликвидирован во время попытки похищения его главнокомандующий Рене Шнайдер.

    Все по писаному

    Еще в 1954 году в ЦРУ был разработан учебник «Политические убийства: вводный курс», рассекреченный только в конце 1990-х. Учебник дает классификацию терактов и скрупулезно описывает их механизм.

    Так, политические убийства имеют классификацию в зависимости от характера цели и вариантов исполнения. Известно, что при любом раскладе киллер не должен попасть в руки правосудия. «Поэтому, если исполнитель должен погибнуть после ликвидации объекта, акцию называют «с потерей». Если же киллер должен спастись, то это – акция «без потерь». Убийства, при которых объект не подозревает о существующей угрозе, называют «простым». Если же «цель» догадывается об угрозе покушения, но не имеет охраны, такие действия называют «охотой». То же самое при участии охраны называется «убийством с наличием охраны». В зависимости от целей, которые ставят перед собой организаторы, убийства могут быть тайными или «секретными», если факт внешнего воздействия на «цель» надо скрыть. В случае, когда сокрытие факта покушения не играет роли, акцию называют «открытой». Убийство может быть «террористическим», если исполнение публичное и ставит целью широкий общественный резонанс для запугивания общества.

    Вранье и кровь

    Таким образом, государственный терроризм в США поставлен на поток. Если кто-то скажет, что это все было давно и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Разве что усовершенствовались с учетом новейших достижений науки и техники. Ну и, конечно же, вместе с ростом влияния США и глобализацией вырос и масштаб их преступлений. Теперь это не просто террор и убийства – разрушаются целые государства. Все мы помним пробирку Колина Пауэлла, которой он потрясал в ООН, убеждая в том, что Ирак якобы обладает химическим оружием. Итог – агрессия США против Ирака и казнь государственного лидера Саддама Хусейна, осмелившегося пойти против англосаксов.

    Под таким же надуманным предлогом Ливию стали бомбить демократические страны: Франция, Британия, Испания, Дания, Норвегия, Канада, Катар, Италия и Германия. В нарушение всех правовых норм НАТО применяла запрещенные кассетные бомбы, бомбы с белым фосфором и обедненным ураном, а в городе Бен-Валид боевики, подготовленные и оплаченные западными спецслужбами, применили боевой газ иприт.

    В итоге Каддафи был захвачен боевиками и замучен. Также были уничтожены сын Каддафи и его близкие сторонники. Никакого «честного суда», о котором шла речь в начале агрессии, не было. Ливия как государство была разрушена.

    Фото: REUTERS/Nikola Solic

    Подмяв по себя и ООН, и другие международные организации, призванные отстаивать главенство международного права, США при поддержке НАТО развязали войну в Афганистане, которая недавно завершилась их позорным бегством.

    На очереди Россия, которая для коллективного Запада как кость в горле. Для нанесения максимального вреда интересам России и для создания угрозы безопасности нашей страны в 2014 году англосаксы осуществили в Киеве государственный переворот. Законный глава государства, Виктор Янукович, был свергнут. Начиная с этого времени, США и НАТО принимали непосредственное участие в подготовке и военных, и спецслужб Украины. Используя их прокси-силы, англосаксы устроили террор на Украине, уничтожив и запугав оппозицию. Кроме того, силами СБУ провели серию терактов против популярных военачальников и политических лидеров республик Донбасса.

    В том числе и Израиль

    Проводят ли подобные операции только США и Великобритания? Нет, это мировая практика. Например, Израиль регулярно уничтожает военных и ученых-ядерщиков Ирана.

    Отравленная зубная паста и ядовитый шоколад, взрывающиеся мобильные телефоны и заминированные шины, подмена деталей ядерного реактора на бракованные и вербовка любовниц – это детали израильских спецопераций, просочившиеся в СМИ или рассказанные в мемуарах бывших разведчиков.

    За одно из основных направлений работы «Моссада» – физическое уничтожение врагов еврейского государства – отвечает специальное подразделение «Кидон» («Копье»). Оно состоит из трех отрядов по дюжине профессиональных убийц, отобранных из числа солдат элитных подразделений армии.

    Не далее, как 19 февраля израильские F-16 нанесли ракетные удары по Дамаску – столице Сирии. Пострадали Технический институт прикладного искусства и культурный центр, повреждены стены древней цитадели. Целями Израиля были объекты «Хезболлы», а также якобы появившийся там командир сил иранского Корпуса стражей исламской революции «Кудс» Исмаил Каани. Израиль считает, что имеет право наносить удар по любым странам, где помогают его противникам – и заявляет об этом публично.

    Советский опыт перед войной

    Возникает справедливый вопрос: а что же российские спецслужбы? Ведь у НКВД и КГБ, да и военной разведки СССР, был богатый опыт устранения врагов советского государства.

    Наверное, одним из самых известных специалистов по ликвидации активных врагов государства был Павел Судоплатов. Он и его коллеги ликвидировали лидеров украинских национал-террористических организаций – Евгена Коновальца и Степана Бандеру.

    В годы Великой Отечественной знаменитый советский разведчик Николай Кузнецов лично уничтожал фашистских руководителей глубоко в тылу противника.

    В 1943 домработница семьи гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе Елена Мазаник пронесла в спальню гауляйтера мину. После чего была эвакуирована на «большую землю». Эту акцию готовила советская разведчица Мария Троян.

    Однако не только органы госбезопасности практиковали устранение нежелательных лиц. Занималась этим и военная разведка. Например, мой старший друг полковник ГРУ Иван Николаевич Щелоков сразу после окончания Великой Отечественной вместе с женой действовал в Австрии и Восточной Европе. Они занимались ликвидацией двойных агентов и предателей.

    Уничтожали врагов государства и в новейшее время. Например, во время второй Чеченской кампании офицерами спецназа ГРУ был ликвидирован Ширвани Басаев – брат Шамиля. Сам Шамиль Басаев также был уничтожен в результате спецоперации ФСБ.

    Не до реверансов

    Выполняют ли сегодня российские спецслужбы и армия подобные операции в ходе проводимой на Украине СВО? Нам об этом ничего не известно. И это скорее хорошо, чем плохо. Не сомневаюсь, что спецслужбы напряженно работают. Просто для любой спецслужбы успехи, как правило, остаются тайной. Достоянием общественности становятся провалы. Если мы ничего не слышим о результатах работы российских спецслужб – это значит, что они работают эффективно.

    Прямо сейчас мы находимся в состоянии лютой борьбы с врагами, которые без колебаний используют против нас любые самые беззаконные, подлые и смертоносные средства. Украина с помощью иностранных спецслужб пыталась уничтожить Крымский мост. Все больше свидетельств того, что американские и норвежские спецслужбы взорвали российские газопроводы в Балтийском море.

    Ну что ж. На войне как на войне. Месть – это блюдо, которое подают холодным. У англосаксов немало подводных коммуникаций, имеющих для них большое значение. Да и кораблей на якорных стоянках в разных портах мира тоже более чем достаточно. Cлучайные неприятности, которые могут произойти на этих объектах, не укажут напрямую на работу спецслужб. А ложные обвинения эпического масштаба в адрес России, так или иначе, с их стороны прозвучат. Но мы же с вами знаем, что англосаксы сами во всем виноваты.

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