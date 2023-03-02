Сколько людей убили США за последние 20 лет «Целые регионы погрузили в хаос. По оценкам самих американских экспертов, в результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек». Это — цитата из послания президента России Федеральному собранию. Такие цифры содержатся в результатах исследования, проведенного Институтом международных и общественных отношений Уотсона (Watson Institute for International and Public Affairs, США). Авторы исследования делают оговорку: подсчитаны сколько-нибудь точно только те, кто напрямую убит посредством оружия. Но не поддается точному подсчету число тех, кто погиб из-за последствий развязанных США войн: потери доступа к пресной воде и канализации, болезней, разрушения инфраструктуры и т. п. Таких в несколько раз больше — то есть миллионы людей. Нажать для увеличения